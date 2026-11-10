Política

El Gobierno aún se entusiasma con la reforma electoral: los escenarios que baraja y el futuro de las PASO

Pese a que coexisten las posturas en el oficialismo, desde el karinismo se muestran optimistas y confían en tratar el tema en ordinarias. Sin embargo, mantienen una serie de alternativas en carpeta

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto a su equipo
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto a su equipo
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El deadline era hasta el 31 de octubre. De igual forma, no deja de ser polémico que un funcionario esté abocado solamente a convencer gobernadores para que apoyen una ley que beneficia al Gobierno”, cuestionó ante Infobae un gobernador opositor en referencia a la tarea del jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien trabaja para sumar las voluntades necesarias que le permita al oficialismo tratar la reforma electoral.

El panorama legislativo presenta dificultades. Con la búsqueda de apoyos postergada por la visita de León XIV, en Casa Rosada aseguran que retomarán las gestiones una vez concluido el viaje del Sumo Pontífice, que culminará este miércoles, cuando parta rumbo a Perú. Este martes, la mesa política cumple su tercera semana consecutiva sin reunirse y recién la semana próxima podría volver a encontrarse para reactivar los debates aún pendientes.

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Todavía no hay definiciones sobre los criterios y los plazos para empezar a cerrar los entendimientos legislativos y electorales con los gobernadores aliados. “Los acuerdos se cierran a nivel político y desde el partido”, precisaron ante este medio.

Si bien varios en la administración libertaria creen que los plazos empiezan a jugar en contra y avisoran un escenario complejo en torno a la ambiciosa reforma, desde el entorno de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, mantienen el optimismo, pese al calendario, y evalúan diferentes caminos para avanzar con la iniciativa.

Visita del papa León XIV a la Argentina - Aeropuerto - Karina Milei
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei (Gustavo Gavotti)

A 20 días del cierre del período ordinario en el Congreso, un sector del oficialismo considera que la mayoría de los gobernadores respalda la reforma, aunque persisten las dudas sobre la eliminación de las PASO. Ante ese cuadro, cuentan 38 votos, uno más del mínimo requerido para la sanción, pero uno menos del último poroteo que llevaban la semana pasada.

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En Balcarce 50, buscan superar los 40 respaldos para garantizar las condiciones políticas que permitan convocar a una sesión. A los 21 integrantes del bloque libertario, los 10 radicales y los tres representantes del PRO, los libertarios suman cuatro legisladores vinculados a los gobernadores Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Rolando Figueroa (Neuquén).

Asimismo, la alternativa de trasladar el debate a sesiones extraordinarias sigue sobre la mesa. Incluso, algunos habían pensado en una prórroga de las sesiones, pero esta posibilidad quedó descartada debido a que el Congreso conservaría la autonomía y el Poder Ejecutivo no podría definir temario como en las sesiones extraordinarias.

“Si no sale en ordinarias, porque nos quedan pocas semanas, quedará para extraordinarias o, en el peor de los casos, como en 2025, se puede suspender las PASO el próximo año”, reveló una fuente de la mesa política.

La mesa política se reúne en Casa Rosada
La mesa política se reúne en Casa Rosada

Sin embargo, en el ala política también están los que creen que el Gobierno se quedó sin tiempo y consideran que la reforma difícilmente consiga los consensos necesarios. “No va a pasar”, expresó un funcionario que desconfía del trabajo de la senadora Patricia Bullrich, en tensión con la Casa Rosada, en la disputa por impulsar la normativa.

La posibilidad de suspender las primarias el año próximo encuentra reticencia en algunos debido a la advertencia de la Cámara Nacional Electoral (CNE), que pidió anticipar los cambios antes de las elecciones presidenciales de 2027. No obstante, desde el karinismo aseguran que se trata de “una recomendación” y alegan que no hay impedimentos legales para suspenderlas.

Entre quienes observan con preocupación el escenario legislativo, advierten sobre el costo político que podría implicar no conseguir la eliminación o suspensión de las PASO, luego de haber convertido esa iniciativa en uno de los objetivos centrales del camino hacia la reelección de Javier Milei.

“Hicimos algo bien, pero se nos puede transformar en un boomerang. Como lo instalamos pareciera que si logramos sacar las PASO, ya hubiésemos ganado las elecciones, pero si el resultado es otro, la sensación es que no llegamos al año próximo”, se sinceró un integrante del reducido círculo designado por el mandatario.

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