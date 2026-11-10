La particular protección que usó Dibu Martínez en la selección argentina: la comparación con un histórico arquero

Los dirigidos por Lionel Scaloni practicaron de cara a los amistosos frente a Uruguay y Costa Rica y se destacó la presencia del Dibu Martínez, quien lució una protección especial para su mandíbula

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La selección argentina comenzó los entrenamientos en Ezeiza de cara a los próximos amistosos ante Uruguay y Costa Rica, los últimos del año, y uno de los grandes protagonistas de la lista es Emiliano Dibu Martínez, quien lució un particular look que no pasó inadvertido en la práctica.

El arquero del Chelsea debió colocarse una faja de protección que le sujetó la zona de la mandíbula y sumó un gorro negro de lana que le cubrió la cabeza. Cabe recordar que el Dibu sufrió la fractura del maxilar en octubre tras chocar contra un rival del Everton y debió ser operado. Sin embargo, el marplatense aceleró los tiempos de su recuperación para ser parte de la convocatoria de Lionel Scaloni.

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“Qué lindo es volver a estar en casa”, escribió Martínez en su cuenta personal de Instagram junto a una galería de imágenes en la que se lo ve en primer plano con su máscara. Entre las miles de interacciones y comentarios se destacaron los de Leandro Paredes y el Flaco José Manuel López. Entre los seguidores que reaccionaron a la publicación, el común denominador fue la comparación con el ex arquero checo Peter Cech, también con pasado en Chelsea, quien solía utilizar una protección similar alrededor de su cara y cabeza debido a una lesión en el cráneo.

Dibu Martínez lució una protección especial en el entrenamiento con la selección argentina (Instagram @emi_martinez26)

Tras recibir el alta médica, el futbolista de 34 años se reincorporó a los trabajos con el plantel dirigido por Xabi Alonso utilizando una protección facial, según se pudo ver a través de la cuenta oficial del Chelsea. El campeón del mundo con la Selección consultó con un especialista durante su recuperación para adaptar una máscara que le permita volver a entrenarse y reducir los riesgos ante un eventual impacto. La recuperación del arquero avanzó más rápido de lo que contemplaban los primeros plazos. Los pronósticos médicos estimaban entre 40 y 60 días de inactividad, un período que lo habría dejado fuera de las canchas hasta diciembre. Sin embargo, Dibu Martínez retomó tareas físicas poco después de la cirugía. A los cuatro días de la operación, compartió imágenes de sus ejercicios en el gimnasio y en bicicleta fija.

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“Si hubiera sido de UFC, era el nocaut de la noche. Vi los pajaritos varios días. Me desmayé. Lo único que me acuerdo es la falta que hizo Caicedo, no me acuerdo del golpe, salir del estadio, nada. En la operación me pusieron una placa con cuatro tornillos, me pusieron uno por fuera y todo por adentro. Me agarraron tres dientes. No puedo comer, todo papilla, como un bebé. La nutricionista me mantiene bien, pero afuera del entrenamiento me falta fuerza”, sintetizó sobre su última grave lesión con el club inglés.

Emiliano Martínez realizó trabajos en el campo de juego con la selección argentina (Instagram @emi_martinez26)

La máscara protectora que utiliza fue diseñada para cubrir el área afectada. El dispositivo cuenta con una estructura de fibra de carbono, material que combina bajo peso y rigidez, además de almohadillas internas para amortiguar el contacto con el rostro. El protector se ajusta a la anatomía facial del jugador y busca limitar los movimientos en la zona intervenida. Gracias a esta protección, Dibu podría atajar si es que Scaloni y su cuerpo técnico así lo consideran, ante Uruguay en La Bombonera (viernes 13, a las 20) y en el segundo encuentro contra Costa Rica (martes 17, en el estadio Mario Alberto Kempes).

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LAS FOTOS QUE COMPARTIÓ EL DIBU MARTÍNEZ TRAS SU VUELTA A LOS ENTRENAMIENTOS CON LA SELECCIÓN ARGENTINA

Dibu Martínez con el gorro protector toma la pelota en el entrenamiento de la Selección en Ezeiza (Instagram @emi_martinez26)

Dibu Martínez muestra le trabajo de piernas que está realizando en Ezeiza (Instagram @emi_martinez26)

El "casco" al estilo Peter Cech que utiliza Dibu Martínez luego de la fractura de maxilar que sufrió jugando para el Chelsea (Instagram @emi_martinez26)