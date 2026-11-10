Guatemala

Gobierno de Guatemala inicia la construcción de una estrategia nacional para adoptar y regular la inteligencia artificial

La Segeplán y la Senacyt conducirán el proceso con apoyo técnico del PNUD, que prevé consultas sobre gobernanza, empleo, servicios públicos, innovación, infraestructura digital y datos antes de su aprobación institucional prevista para marzo

Seis personas posan de pie frente a una pantalla con un código QR y banderas institucionales sobre un suelo de mosaicos
Funcionarios y representantes asisten al lanzamiento de la plataforma de participación ciudadana de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial en Guatemala. (Segeplan Guatemala)
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Guatemala inicia la construcción de su Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, un marco que definirá la adopción y regulación de esta tecnología en los próximos años. La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán) y la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (Senacyt) coliderarán el proceso, con asistencia técnica del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

La hoja de ruta prevé ocho espacios de consulta organizados en cinco ejes: gobernanza, ética e inclusión; gobierno y servicios públicos seguros; desarrollo económico y empleo; talento, innovación e investigación; e infraestructura digital y datos. El cronograma contempla la aprobación institucional durante la primera quincena de marzo y la finalización de la estrategia hacia mediados del próximo año.

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El secretario de Segeplán, Carlos Mendoza, sostuvo durante el lanzamiento que la tecnología ya forma parte de la vida cotidiana en el país: “En el caso de Guatemala, la inteligencia artificial ya está aquí, en medio de nosotros”. Recordó que, en enero de 2024, ningún funcionario de la institución afirmó utilizar estas herramientas en sus tareas diarias.

La situación cambió desde entonces. Mendoza indicó que hoy la inteligencia artificial se emplea para redactar textos, realizar búsquedas complejas y efectuar cálculos dentro de la administración pública.

Seis personas posan de pie frente a una pantalla con un código QR y banderas institucionales sobre un suelo de mosaicos
Funcionarios y representantes asisten al lanzamiento de la plataforma de participación ciudadana de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial en Guatemala. (Segeplan Guatemala)

La inteligencia artificial en la planificación estatal

Segeplan utiliza un modelo de inteligencia artificial para calificar más de 40.000 ensayos presentados por aspirantes al Fondo Nacional de Becas. Para Mendoza, estas aplicaciones pueden permitir “dar saltos importantes en materia de desarrollo”, aunque requieren mecanismos de gobernanza capaces de gestionar sus riesgos.

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El secretario afirmó que Guatemala cuenta con diagnósticos previos elaborados con metodologías de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), el PNUD y el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial. Este último fue desarrollado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) junto con el Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile.

El multilingüismo figura entre las prioridades del proceso. La tecnología podría facilitar la traducción de servicios estatales a los 22 idiomas indígenas del país: 20 idiomas mayas, además del garífuna y el xinca.

Las pruebas realizadas durante la consulta ciudadana del Plan Nacional de Desarrollo, conocido como Katún, mostraron que las herramientas todavía requieren perfeccionamiento para funcionar en esas lenguas. Ese diagnóstico se incorporará a la discusión sobre el uso público de la tecnología.

La Senacyt trabaja, por su parte, en una Estrategia Gubernamental de Inteligencia Artificial que está próxima a publicarse y servirá como insumo para el marco nacional. El secretario de la institución, Ottoniel Monterroso, citó una proyección del Banco Mundial: “La promesa de la inteligencia artificial para los países en desarrollo es que podríamos llegar a ser en una década lo que antes llevaba un siglo”.

Monterroso advirtió sobre riesgos identificados por el panel científico internacional sobre inteligencia artificial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), entre ellos posibles afectaciones a los derechos humanos, problemas de gobernanza y una ampliación de las brechas de desarrollo. Un diagnóstico elaborado con metodología de la Unesco planteó cuatro necesidades: una institucionalidad nacional con competencias definidas, capacidades técnicas especializadas, inversión en infraestructura y marcos regulatorios y éticos para proteger los datos.

Los foros territoriales Umanía, liderados por la vicepresidencia, ya abordan salvaguardas sociales y culturales vinculadas con la aplicación de estas herramientas. Esos espacios se suman a las consultas previstas para elaborar la estrategia.

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Funcionarios y representantes asisten al lanzamiento de la plataforma de participación ciudadana de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial en Guatemala. (Segeplan Guatemala)

Veinticuatro mesas técnicas y consultas digitales durante noviembre

El subsecretario de Análisis Estratégico de Segeplán, Juan Alan García, informó que el 16 y 17 de noviembre se realizarán mesas de trabajo con representantes del sector privado, la academia, el sector público y las juventudes. Durante ese mes también funcionarán dos mecanismos de participación digital abiertos a la población.

Uno de ellos estará disponible mediante los puntos de wifi gratuito instalados en espacios públicos de los 22 departamentos. El otro utilizará la plataforma de participación ciudadana del Organismo Ejecutivo para recibir propuestas sobre cada uno de los ejes temáticos.

La directora de Tecnologías de la Información de Senacyt, Wendy Rodríguez, explicó que se organizarán 24 mesas técnicas distribuidas entre los cinco ejes, además de una mesa de diálogo con juventudes. Cada grupo utilizará una matriz con productos concretos, líneas de acción, resultados esperados y el propósito general de cada área.

En las mesas participarán 59 instituciones públicas, 48 entidades del sector privado, 30 organizaciones de cooperación internacional, 21 representantes de la academia, 20 de la sociedad civil, 11 de pueblos indígenas, ocho integrantes de la Red de Ciencia, Tecnología e Innovación y ocho medios de comunicación.

Los aportes recogidos en noviembre serán sistematizados en diciembre e integrados a la actualización del Katún. En enero se realizarán consultas específicas con autoridades ancestrales, mientras que entre enero y febrero se difundirá un borrador de la estrategia para recibir observaciones antes de la versión definitiva.

García señaló que las proyecciones examinadas durante el proceso indican que la inteligencia artificial podría elevar el producto interno bruto mundial en 20%. La estrategia buscará definir las condiciones para que Guatemala aproveche esa capacidad sin descuidar la protección de derechos, datos y contextos culturales.

El acompañamiento internacional para la transformación digital

El representante residente del PNUD en Guatemala, Carlos Benítez, indicó que el organismo participa en un programa conjunto con la Unión Europea, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la Unesco. La iniciativa está orientada a fortalecer la transformación digital y la prestación de servicios públicos.

El PNUD desarrolló previamente una evaluación del panorama de inteligencia artificial en Guatemala, denominada AILA, mediante un proceso con participación de distintos sectores. Benítez sostuvo que “la estrategia no es un fin, sino un medio” y remarcó que los beneficios y riesgos de la tecnología “conciernen a todos los sectores del país”.

La analista de transformación digital del PNUD, Silvia Mendoza, explicó que las consultas digitales buscarán conocer el uso territorial de estas herramientas y las razones por las que parte de la población no accede a ellas. Ambos canales permanecerán habilitados durante todo noviembre.

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