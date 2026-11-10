El oficialismo tiene solo trece jornadas para impulsar leyes antes del cierre del período ordinario

El oficialismo tiene solo trece jornadas para impulsar leyes (Maximiliano Luna)

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Una vez que el papa León XIV abandone suelo argentino rumbo a Perú para completar la última parte de su gira por América del Sur, la Argentina retomará su “ritmo” habitual. Y en esa habitualidad el oficialismo deberá poner en marcha una maquinaria en el Congreso para aprobar las leyes que el Ejecutivo reclama.

El problema al que se enfrentará La Libertad Avanza ya no es solo las posibles uniones de los diferentes sectores de la oposición, ni que los gobernadores pidan más a cambio de sus votos. El problema es, simplemente, el tiempo.

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El jueves 12 de noviembre se retomará la actividad con total normalidad y, contando ese día, quedarán solo trece jornadas laborales para que termine el 144° período de sesiones ordinarias. Varias de las leyes más importantes quedarán, con suerte, a mitad de camino.

Ese es el caso del Presupuesto 2027, que LLA había programado llevar al recinto de la Cámara de Diputados esta semana y aún no logró conseguir las firmas para su dictamen. Suponiendo que los libertarios lograran cerrar en los próximos días un acuerdo que les permita avanzar y aprobarlo en la Cámara Baja, no quedará tiempo para que el Senado haga lo propio —necesita un mínimo de dos semanas—, por lo que solo este tema asegura que otra vez habrá sesiones extraordinarias.

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La foto de Patricia Bullrich con su equipo

Otro de los temas que la Casa Rosada busca tratar —y para el que necesita los votos— es la reforma electoral. Aunque jurídicamente no hay ninguna norma que impida realizar esa reforma durante un año electoral, es uso y costumbre del mundo legislativo no debatir proyectos electorales el mismo año en que hay elecciones.

La Cámara Nacional Electoral (CNE) le envió un mensaje al Congreso con fecha del 8 de septiembre, en el que instó a los legisladores a respetar los estándares internacionales que recomiendan evitar cambios estructurales en las reglas electorales cuando se aproxima un proceso comicial.

“En el mundo libertario no suelen tener en cuenta este tipo de usos y costumbres. Lo han demostrado con los proyectos de ley ómnibus que todo el tiempo envían al Congreso. Si lo quieren, lo van a poner en extraordinarias”, explicó un diputado de la oposición que estuvo escuchando al papa León XIV en el Palacio Libertad.

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Malvinas e internas

Otro de los temas que ocupa a la Casa Rosada —o al menos a uno de los sectores que habita Balcarce 50— es el proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional, más conocido como ley Malvinas. Aunque en este caso el proyecto ya cuenta con dictamen de comisión y podría ser llevado al recinto este mismo jueves, las negociaciones entre el bloque libertario y sus socios del PRO y de la UCR continúan, por lo que el texto podría cambiar.

En los últimos días apareció un nuevo “ruido” en el debate que podría decantar una vez que León XIV despegue de la Argentina rumbo a Perú, y que tiene que ver con la relación entre la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la presidenta del bloque en el Senado, Patricia Bullrich.

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En los pasillos del Ejecutivo se especula que se está preparando una “reprimenda” para la exministra. En los pasillos del Congreso, en cambio, todos miran el sospechoso silencio de los 15 diputados ex PRO, hoy en LLA, que responden políticamente a Bullrich respecto del proyecto. En especial en lo referido a la creación de un consejo de seguridad en manos del presidente de la Nación y al accionar interno de la SIDE y las Fuerzas Armadas.

Cuando León XIV llegue a Perú, es probable que la concordia que parece reinar hoy en el mundo de la política argentina desaparezca. En el medio, el oficialismo deberá terminar de definir una estrategia parlamentaria que le permita avanzar en una cantidad de proyectos que en los últimos meses se fueron empantanando.

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