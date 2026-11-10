Política

El oficialismo tiene solo trece jornadas para impulsar leyes antes del cierre del período ordinario

La actividad parlamentaria se reanudará el jueves 12 de noviembre, tras la partida de León XIV, con iniciativas del Ejecutivo demoradas y un calendario insuficiente para completar su tratamiento legislativo

Jura Diputados Nacionales electos en el Congreso 3 de diciembre 2025
El oficialismo tiene solo trece jornadas para impulsar leyes (Maximiliano Luna)
Guardar

Una vez que el papa León XIV abandone suelo argentino rumbo a Perú para completar la última parte de su gira por América del Sur, la Argentina retomará su “ritmo” habitual. Y en esa habitualidad el oficialismo deberá poner en marcha una maquinaria en el Congreso para aprobar las leyes que el Ejecutivo reclama.

El problema al que se enfrentará La Libertad Avanza ya no es solo las posibles uniones de los diferentes sectores de la oposición, ni que los gobernadores pidan más a cambio de sus votos. El problema es, simplemente, el tiempo.

PUBLICIDAD

El jueves 12 de noviembre se retomará la actividad con total normalidad y, contando ese día, quedarán solo trece jornadas laborales para que termine el 144° período de sesiones ordinarias. Varias de las leyes más importantes quedarán, con suerte, a mitad de camino.

Ese es el caso del Presupuesto 2027, que LLA había programado llevar al recinto de la Cámara de Diputados esta semana y aún no logró conseguir las firmas para su dictamen. Suponiendo que los libertarios lograran cerrar en los próximos días un acuerdo que les permita avanzar y aprobarlo en la Cámara Baja, no quedará tiempo para que el Senado haga lo propio —necesita un mínimo de dos semanas—, por lo que solo este tema asegura que otra vez habrá sesiones extraordinarias.

PUBLICIDAD

Reunión Patricia Bullrich con su equipo
La foto de Patricia Bullrich con su equipo

Otro de los temas que la Casa Rosada busca tratar —y para el que necesita los votos— es la reforma electoral. Aunque jurídicamente no hay ninguna norma que impida realizar esa reforma durante un año electoral, es uso y costumbre del mundo legislativo no debatir proyectos electorales el mismo año en que hay elecciones.

La Cámara Nacional Electoral (CNE) le envió un mensaje al Congreso con fecha del 8 de septiembre, en el que instó a los legisladores a respetar los estándares internacionales que recomiendan evitar cambios estructurales en las reglas electorales cuando se aproxima un proceso comicial.

“En el mundo libertario no suelen tener en cuenta este tipo de usos y costumbres. Lo han demostrado con los proyectos de ley ómnibus que todo el tiempo envían al Congreso. Si lo quieren, lo van a poner en extraordinarias”, explicó un diputado de la oposición que estuvo escuchando al papa León XIV en el Palacio Libertad.

Malvinas e internas

Otro de los temas que ocupa a la Casa Rosada —o al menos a uno de los sectores que habita Balcarce 50— es el proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional, más conocido como ley Malvinas. Aunque en este caso el proyecto ya cuenta con dictamen de comisión y podría ser llevado al recinto este mismo jueves, las negociaciones entre el bloque libertario y sus socios del PRO y de la UCR continúan, por lo que el texto podría cambiar.

En los últimos días apareció un nuevo “ruido” en el debate que podría decantar una vez que León XIV despegue de la Argentina rumbo a Perú, y que tiene que ver con la relación entre la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la presidenta del bloque en el Senado, Patricia Bullrich.

En los pasillos del Ejecutivo se especula que se está preparando una “reprimenda” para la exministra. En los pasillos del Congreso, en cambio, todos miran el sospechoso silencio de los 15 diputados ex PRO, hoy en LLA, que responden políticamente a Bullrich respecto del proyecto. En especial en lo referido a la creación de un consejo de seguridad en manos del presidente de la Nación y al accionar interno de la SIDE y las Fuerzas Armadas.

Cuando León XIV llegue a Perú, es probable que la concordia que parece reinar hoy en el mundo de la política argentina desaparezca. En el medio, el oficialismo deberá terminar de definir una estrategia parlamentaria que le permita avanzar en una cantidad de proyectos que en los últimos meses se fueron empantanando.

Temas Relacionados

La Libertad AvanzaPresupuestoMalvinasReforma ElectoralDiputadosÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Crisis entre Milei y Bullrich: qué puede pasar después de la visita del Papa y cuántas chances hay de una ruptura

En la Casa Rosada admiten diferencias crecientes con la titular del bloque oficialista y evalúan conversaciones para resolver la disputa antes de que comience la temporada electoral. La posibilidad latente de un quiebre en el Senado

Crisis entre Milei y Bullrich: qué puede pasar después de la visita del Papa y cuántas chances hay de una ruptura

Murió Héctor Aguer, el arzobispo emérito de La Plata que fue una de las voces conservadoras de la Iglesia argentina

Tenía 83 años y falleció hoy en Buenos Aires. Condujo el arzobispado platense durante 18 años, desarrolló una extensa trayectoria académica y religiosa, y protagonizó fuertes debates doctrinarios. Estuvo enfrentado con el papa Francisco

Murió Héctor Aguer, el arzobispo emérito de La Plata que fue una de las voces conservadoras de la Iglesia argentina

"Los isleños no pueden apropiarse de los recursos de la plataforma continental en disputa": fuerte contrapunto entre Argentina y Reino Unido por el petróleo de Malvinas

Se realizó la primera audiencia ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar en Hamburgo con posiciones irreconciliables sobre el proyecto Sea Lion. “Las medidas provisionales solicitadas tendrían consecuencias devastadoras”, planteó la fiscal general británica, Ellie Reeves. Hay entusiasmo en el gabinete nacional

"Los isleños no pueden apropiarse de los recursos de la plataforma continental en disputa": fuerte contrapunto entre Argentina y Reino Unido por el petróleo de Malvinas

Obispos de todo el país emocionaron a León XIV con un popular tango a capela de Carlos Gardel

Los referentes de la Iglesia compartieron una cena con el sumo pontífice en la Casa Arzobispal de Buenos Aires e interpretaron "Volver". La emoción del Papa

Obispos de todo el país emocionaron a León XIV con un popular tango a capela de Carlos Gardel

El Papa reivindicó a los santos y beatos argentinos en Córdoba: “No hay mejor modo de enseñar que dando ejemplo con la propia vida”

Ante 800 mil personas, León XIV llamó a vivir la fe con acciones concretas, evocó al Cura Brochero y Mama Antula y pidió construir una patria “fraterna y solidaria”

El Papa reivindicó a los santos y beatos argentinos en Córdoba: “No hay mejor modo de enseñar que dando ejemplo con la propia vida”

DEPORTES

La particular protección que usó Dibu Martínez en la selección argentina: la comparación con un histórico arquero

La particular protección que usó Dibu Martínez en la selección argentina: la comparación con un histórico arquero

La polémica detrás de la convocatoria del hijo de un ex campeón con Boca a la Sub 20 de Argentina tras ser llamado por Colombia

Es argentino, trabajó con Aryna Sabalenka y Coco Gauff y revela qué hay detrás de los vendajes de las tenistas

Tomás Etcheverry se retiró por una lesión y Thiago Tirante avanzó sin jugar en el ATP de Estocolmo

Un candidato a presidente de Vélez debió abandonar el debate minutos después del inicio: el comunicado con su explicación

TELESHOW

Con “La Cumbia Papal” de fondo, Valentino Merlo mostró cómo se prepara para cantar frente a León XIV

Con “La Cumbia Papal” de fondo, Valentino Merlo mostró cómo se prepara para cantar frente a León XIV

Jimena Barón mostró la tierna actitud de su hijo Arturo con su perra adoptada y sus cinco cachorros: “¿Qué hacés ahí?"

Paula Chaves mostró la trastienda de su operación: “Todo lo hago con miedo, pero lo hago”

Mate, emoción y prueba de sonido: Luciano Pereyra mostró la intimidad del ensayo para cantar ante León XIV en Luján

Eugenia Tobal reveló la curiosa actividad que comparte con su hija: “La naturaleza no deja de sorprendernos”

INFOBAE AMÉRICA

Una ciudad de California aprueba una ordenanza que permite registrar legalmente relaciones poliamorosas de tres o más adultos

Una ciudad de California aprueba una ordenanza que permite registrar legalmente relaciones poliamorosas de tres o más adultos

¿Cuánto cuesta atender a una persona con diabetes sin complicaciones en El Salvador?

Empresarios piden seguridad jurídica y menos trámites para atraer inversiones a Honduras

La crisis que frenó el fútbol centroamericano y dejó a tres selecciones históricas sin clasificar a un Mundial hace más de una década

Bukele afirma que las fuerzas salvadoreñas destruyeron el cuartel de la banda 400 Mawozo en Haití