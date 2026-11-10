“Hay que apoyar al ejército salvadoreño y la actitud del presidente Bukele”, afirma Luis Abinader ante la crisis haitiana

Luis Abinader explicó ante los medios dominicanos las medidas de seguridad adoptadas para garantizar la paz en el territorio nacional ante la inestabilidad haitiana.

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El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, confirmó que su gobierno mantiene un refuerzo estricto de la frontera sur y colabora en materia de logística e inteligencia con las tropas de El Salvador, desplegadas bajo la orden del mandatario Nayib Bukele para intervenir ante la crisis de violencia que azota al país vecino.

El mandatario dominicano explicó ante los medios de comunicación que su administración efectúa un seguimiento cotidiano sobre el escenario haitiano. Abinader detalló que la mayor atención de las fuerzas de seguridad se concentra en el sector sur limítrofe, debido a su cercanía directa con Puerto Príncipe, capital de Haití, donde operan los principales grupos armados irregulares.

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Según indicó la autoridad, la situación en el norte presenta una dinámica distinta y con menor nivel de conflicto. Para blindar la demarcación fronteriza, el gobierno dominicano incorporó vehículos blindados de combate, unidades aéreas de drones y un contingente preparado para repeler eventuales incidentes.

Abinader precisó que hasta la fecha no ocurrieron alteraciones del orden en la línea divisoria, pero remarcó que la prioridad oficial consiste en preservar la paz territorial frente a la inestabilidad de la nación vecina.

En el ámbito de la cooperación regional, República Dominicana mantiene un canal de comunicación continuo con las autoridades salvadoreñas. Abinader reveló que los ministros de Defensa de ambos países conversan casi a diario para articular mecanismos de apoyo.

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El Presidente Abinader reafirma el apoyo de la República Dominicana a las acciones del presidente salvadoreño Bukele en Haití, destacando la importancia de la coordinación entre las fuerzas de seguridad y el ejército salvadoreño para mantener la paz y la estabilidad.

Asimismo, el mandatario recomendó mediante gestiones diplomáticas que la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) y el ejército salvadoreño coordinen sus acciones sobre el terreno, tras subrayar que la comunidad internacional debe respaldar la determinación de Nayib Bukele.

Tropas salvadoreñas buscan a cuatro aerotécnicos en medio del respaldo ciudadano contra las pandillas haitianas

La movilización del contingente de El Salvador responde a la emboscada perpetrada el pasado 18 de octubre contra cuatro aerotécnicos salvadoreños de la Fuerza de Tarea Libertad II, quienes transitaban por la localidad de Santo, en la comuna de Croix-des-Bouquets, en las inmediaciones de la capital haitiana.

Los especialistas militares retornaban a su base luego de adquirir alimentos cuando individuos armados atacaron su vehículo blindado con fusiles y explosivos. Aunque los cuatro ocupantes consiguieron salir del transporte antes de que quedara consumido por las llamas, se desconoce el paradero de los uniformados tras 23 días del incidente.

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Frente a la falta de respuestas sobre la ubicación de los técnicos de aviación, el presidente Bukele ordenó el envío de más de 2,000 soldados salvadoreños a territorio haitiano, acompañados por helicópteros y vehículos blindados de asalto.

Pese a que un cabecilla de la banda 400 Mawozo afirmó en declaraciones a la prensa internacional que los especialistas murieron, el Ejecutivo salvadoreño descartó esas versiones por carecer de confirmación oficial y ratificó que las labores de rastreo continuarán hasta encontrarlos.

El arribo masivo de los soldados salvadoreños generó diversas muestras de respaldo entre sectores de la población de Haití, donde la ciudadanía padece el control de grupos criminales que dominan más del 80% de Puerto Príncipe.

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Residentes locales expresaron públicamente su apoyo al mandatario de El Salvador y a las medidas de contundencia aplicadas en Centroamérica contra las maras, con la expectativa de que su intervención permita restablecer la circulación en corredores viales clave bloqueados por las organizaciones criminales.

Cientos de ciudadanos marcharon por las calles de Puerto Príncipe con pancartas de apoyo al mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, a quien solicitaron intensificar las operaciones contra las bandas armadas que asolan la capital haitiana.

Por su parte, República Dominicana reiteró que conservará su dispositivo militar preventivo en los pasos fronterizos y ratificó su disposición de facilitar la asistencia logística que requieran las tropas de rescate salvadoreñas para el cumplimiento de sus objetivos humanitarios y de seguridad en el territorio haitiano.