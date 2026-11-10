Honduras

Cada vez se alarga más nuestra agonía: madre de Angie Peña rompe el silencio tras nuevo aplazamiento judicial

Michelle Melgares, madre de la joven desaparecida en Roatán, expresó su frustración por la demora y cuestionó el rumbo del proceso judicial

El Ministerio Público solicitó la secretividad del juicio bajo la hipótesis de que la joven continúa con vida.
El Ministerio Público solicitó la secretividad del juicio bajo la hipótesis de que la joven continúa con vida.
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La espera de la familia de Angie Peña continúa sin una respuesta sobre su paradero. Lo que esperaban que fuera una jornada para conocer avances definitivos en el proceso judicial terminó en otra fecha de espera, luego de que las autoridades determinaran posponer la lectura del fallo contra los cuatro procesados en el caso Delta Team.

La reacción de su madre, Michelle Melgares, evidenció el desgaste que ha dejado este proceso. La mujer manifestó su decepción y preocupación al conocer que nuevamente no habría una resolución, pese a que la familia aguardaba ese momento con la esperanza de obtener respuestas sobre la desaparición de su hija.

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“Cada vez que se alarga este caso se alarga la agonía de la familia”, expresó Melgares, quien cuestionó que la justicia hondureña continúe postergando una decisión que consideran fundamental para esclarecer lo ocurrido.

La madre también señaló que la nueva reprogramación le genera dudas y ansiedad, especialmente porque han transcurrido varios años desde que Angie desapareció y todavía no conocen su paradero.

En sus declaraciones a medios de comunicación, Melgares expresó su desconfianza ante las constantes demoras y planteó interrogantes sobre el manejo del caso, aunque sus sospechas no constituyen por sí mismas pruebas de irregularidades.

“¿Estarán vendiendo el caso o no querrán hacer justicia?“, cuestionó la madre, al tiempo que aseguró que la familia se siente cada vez más decepcionada por la falta de respuestas.

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La principal preocupación de los familiares sigue siendo encontrar a la joven. Para ellos, el resultado del juicio es importante, pero también esperan que las investigaciones permitan establecer qué sucedió y dónde se encuentra Angie.

Familia sigue sin conocer el paradero de Angie

La abuela materna de la joven, Blanca Matute Melghares, también manifestó su tristeza después de conocer la nueva fecha establecida por el tribunal. Su petición, según expresó, continúa siendo la misma desde que comenzó la búsqueda de su nieta: que regrese con su familia.

“Nosotros queremos que venga nuestra niña, nos aparezca y regrese con nosotros”, manifestó la abuela, quien mantiene la esperanza de volver a verla.

El reclamo familiar adquiere mayor dimensión porque la desaparición de Angie no ha sido esclarecida pese a las investigaciones desarrolladas durante los últimos años. La joven desapareció el 1 de enero de 2022 en Roatán, Islas de la Bahía, mientras realizaba un paseo en una moto acuática.

Desde entonces, el caso generó atención nacional por las circunstancias de la desaparición y las investigaciones que llevaron a identificar una presunta estructura relacionada con los denominados Delta Team.

Harold Joseph Green Jr., William James Murdock, Gary Lee Johnston y Ramón Gustavo Trejo enfrentan cargos por trata de personas y asociación para delinquir.
Harold Joseph Green Jr., William James Murdock, Gary Lee Johnston y Ramón Gustavo Trejo enfrentan cargos por trata de personas y asociación para delinquir.

La incertidumbre también ha marcado la vida de sus familiares, quienes han insistido en que las autoridades no deben limitar sus esfuerzos a determinar responsabilidades penales, sino continuar las diligencias para establecer el paradero de la joven.

Cuatro acusados esperan el fallo del 20 de noviembre

Mientras los familiares mantienen sus exigencias, la Sala I del Tribunal de Sentencia en materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción reprogramó para el viernes 20 de noviembre, a la 1:30 de la tarde, la lectura del fallo del juicio oral contra los cuatro procesados.

El Poder Judicial explicó que la decisión de aplazar la audiencia responde a que los jueces continúan revisando uno de los medios probatorios incorporados durante el juicio. Además, la persona encargada de traducir el proceso para los imputados extranjeros regresará al país hasta el jueves 19 de noviembre.

Entre los acusados se encuentran los estadounidenses Harold Joseph Green Jr. y William James Murdock, quienes enfrentan cargos por trata de personas en la modalidad de renta. También figuran el estadounidense Gary Lee Johnston y el hondureño Ramón Gustavo Trejo Nájera, acusados de asociación para delinquir.

Los estadounidenses Green y Murdock enfrentan cargos por trata de personas en el caso de Angie. (FOTO: La Prensa)
Los estadounidenses Green y Murdock enfrentan cargos por trata de personas en el caso de Angie. (FOTO: La Prensa)

Durante el proceso, el Ministerio Público solicitó que se declare la responsabilidad penal de los cuatro imputados, mientras que sus respectivas defensas pidieron una resolución absolutoria.

Una particularidad de este juicio es que las audiencias se desarrollaron bajo la modalidad de secretividad, a petición del Ministerio Público, que argumentó que hacer público el contenido de las pruebas podría poner en riesgo la vida de Angie, bajo la hipótesis de que la joven podría continuar con vida.

Para la lectura del fallo se permitirá el ingreso de medios de comunicación y terceras personas, por lo que se espera que la audiencia del 20 de noviembre permita conocer públicamente la decisión de los jueces.

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