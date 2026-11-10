Crimen y Justicia

Juicio por el femicidio de Micaela García: “Soy inocente”, declaró el imputado Néstor Pavón

El acusado de haber participado del abuso sexual y el crimen de la joven declaró durante casi cuatro horas. Negó los hechos, cuestionó el relato de Sebastián Wagner y reconstruyó la noche previa a la desaparición

Micaela García tenía 21 años cuando fue asesinada en 2017
Micaela García tenía 21 años cuando fue asesinada en 2017
Guardar

Néstor Pavón declaró durante casi cuatro horas ante el tribunal que lo juzga como presunto coautor del femicidio de Micaela García y rechazó haber participado del secuestro, el abuso sexual y el asesinato de la joven, ocurrido en Gualeguay en abril de 2017. “Soy inocente, yo no tuve nada que ver”, sostuvo.

Pavón, que en la causa ya había recibido una condena de cinco años de prisión por encubrimiento, respondió este martes a la acusación que pesa sobre él y al relato de Sebastián Wagner, sentenciado a prisión perpetua por el crimen. Días atrás, Wagner había dicho ante los jueces que su entonces empleador participó del ataque contra Micaela y que fue quien la asfixió.

PUBLICIDAD

El acusado negó esa versión. “No soy ningún violador”, dijo. “Tuve que venir a un juicio sabiendo que soy inocente. Estar acá, que me estén señalando. Que mi familia esté mortificada. Desde chico lo único que me han enseñado es respetar a las personas, a trabajar”, agregó llorando.

Néstor Pavón, el acusado
Néstor Pavón, el acusado

Pavón reconstruyó su vínculo laboral con Wagner, a quien había contratado para trabajar en sus lavaderos de autos. Dijo que llegó a conocerlo cuando el hombre se presentó en bicicleta para pedir empleo y lo describió como un trabajador predispuesto, aunque con problemas económicos y conflictos frecuentes con su pareja.

PUBLICIDAD

Según su declaración, incluso lo ayudó a comprar en cuotas el Renault 18 Break que después quedó bajo la lupa de la investigación. También contó que intervino para que Wagner pudiera conseguir alojamiento y que le ofreció dormir en uno de sus lavaderos cuando atravesaba una crisis con su pareja.

La noche del viernes 31 de marzo de 2017, horas antes de la desaparición de Micaela, Pavón relató que Wagner pasó a buscarlo y que fueron a cenar al comedor La Terraza, en Gualeguay. Allí compartieron comida y bebidas con un conocido. Pavón dijo que estaba acompañado por su hijo, que se había quedado dormido en el auto.

Al terminar la cena, siempre de acuerdo con su relato, Wagner lo llevó hasta su casa. Pavón afirmó que le entregó las llaves del lavadero para que pasara la noche allí y comenzara a trabajar temprano al día siguiente.

“Tomá la llave del lavadero, andate a dormir al lavadero. Mañana arrancás ahí”, recordó que le dijo a su empleado antes de ingresar a su vivienda.

Juicio Micaela García
Pavón durante su declaración este martes

Su versión ubicó a Wagner solo después de ese momento. Pavón aseguró que, a la mañana siguiente, un cliente lo llamó para avisarle que el lavadero estaba cerrado y que nadie atendía. Dijo que intentó comunicarse con Wagner sin éxito y que luego supo que el hombre estaba descompuesto.

Más tarde, Wagner se presentó en el lugar. Pavón sostuvo que su empleado le explicó que había salido durante la noche y consumido alcohol y drogas. “Me dice: ‘Disculpame, me sentía mal. Salimos con unas lacras y tomamos giladas’”, relató.

El acusado dijo que lo reprendió porque había dejado el comercio cerrado, sin las llaves disponibles y con clientes que esperaban ser atendidos. “Le dije que no me importaba, que me había fallado y dejado mal con los clientes”, afirmó.

En otro tramo de su exposición, Pavón habló de la partida de Wagner hacia Buenos Aires. Señaló que el hombre, ante los problemas y económicos y con su pareja que lo tenían mal, quería visitar a su madre para despejarse y que él se predispuso a ayudarlo, consiguiéndole que un conocido lo trasladara en camión. También explicó que el Renault 18 quedó en el lavadero porque buscaban venderlo para cubrir las cuotas pendientes del vehículo.

La declaración se detuvo en el momento en que la Policía llegó al lugar y observó el auto. Pavón sostuvo que, al enterarse de que se buscaba un vehículo con características similares por la desaparición de Micaela, pidió que se realizaran los peritajes.

“Llamá a los peritos, que lo revisen, que se lo lleven”, aseguró que respondió. Luego, dijo que acompañó a los investigadores y les indicó dónde vivía Wagner.

Un hombre sentado frente a un micrófono en una sala judicial con personas de traje en escritorios y policías de pie detrás
Sebastián Wagner durante su declaración ante el tribunal

Pavón también se refirió a sus primeras declaraciones durante la investigación. Reconoció que omitió información sobre el viaje de Wagner a Buenos Aires, aunque aseguró que actuó por miedo. Dijo que se sintió presionado, que recibió insultos y que temía quedar preso durante toda su vida.

“Me preguntaban cómo la había matado, cómo la había abusado. Yo les decía que no tenía nada que ver, que era inocente”, expresó ante los jueces.

En distintos pasajes de su declaración, Pavón lloró y habló del impacto que tuvo el caso en su familia. Dijo que se arrepiente de no haber conocido los antecedentes de Wagner antes de darle trabajo. “Lo único que me reprocho es no haber averiguado quién era esta basura que tenía trabajando conmigo”, sostuvo.

“Me equivoqué también cuando vine a hablar con el fiscal la primera vez”, acotó.

Antes de Pavón, declararon su hijo y quien era su pareja en 2017. La mujer respaldó la versión del acusado y sostuvo que aquella noche durmió junto a ella en su casa.

El debate se reanudará mañana a las 8. El tribunal deberá primero resolver un pedido de la defensa para citar un nuevo testigo. La audiencia continuará con la incorporación del resto de la prueba y los alegatos finales.

Temas Relacionados

Micaela GarcíaNéstor PavónFemicidiosEntre RíosAbusos sexualesJuicioÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Liberaron al cantante de Ke Personajes: estaba detenido por golpear a un policía en Entre Ríos

Emanuel Noir había protagonizado el incidente cuando el agente le prohibió ingresar a un casino fuera de horario. En ese contexto, le produjo graves lesiones en el rostro al oficial. Este martes quedó libre, aunque sigue a disposición de la Justicia

Liberaron al cantante de Ke Personajes: estaba detenido por golpear a un policía en Entre Ríos

Un nene de 12 años fue a cazar con su familia en Santa Fe y un tío lo baleó por accidente: está en terapia intensiva

Ocurrió en la localidad de Romang. El tiro le provocó lesiones en la columna vertebral. Fue operado de urgencia y su pronóstico es reservado

Un nene de 12 años fue a cazar con su familia en Santa Fe y un tío lo baleó por accidente: está en terapia intensiva

Tiene 18 años, lideraba una banda que robaba autos de lujo y lo publicaba en TikTok: el cabo suelto por el que cayó “Milhouse”

Ramiro Nicolás Fernández Noce lleva ese apodo no solo por el parecido con el personaje de Los Simpsons, sino también por ser el cerebro de la organización que comandaba. Los hechos por los que lo buscaban

Tiene 18 años, lideraba una banda que robaba autos de lujo y lo publicaba en TikTok: el cabo suelto por el que cayó “Milhouse”

“Yo voy a matar al Papa”: la amenaza al 911 contra León XVI

Damián Avelino Giles, un obrero de 49 años, fue detenido el fin de semana en Pilar tras una investigación del Juzgado Federal de Campana y la PFA. Lo indagaron por amenazas anónimas e intimidación pública con finalidad terrorista. Será sometido a una pericia de voz

“Yo voy a matar al Papa”: la amenaza al 911 contra León XVI

Indagarán hoy al detenido por infiltrarse en el operativo por el Papa: la Justicia ordenó un informe sobre su salud mental

Tomás Natenzon será trasladado a Comodoro Py, acusado de los delitos de falsificación de documento e intimidación pública por la jueza María Romilda Servini. Buscan nuevas amenazas en redes sociales en torno a la vigilia de esta noche

Indagarán hoy al detenido por infiltrarse en el operativo por el Papa: la Justicia ordenó un informe sobre su salud mental

DEPORTES

Tras el Gran Premio de Brasil, un piloto de la Fórmula 1 se fue de viaje a Ecuador junto a su pareja: el álbum de fotos

Tras el Gran Premio de Brasil, un piloto de la Fórmula 1 se fue de viaje a Ecuador junto a su pareja: el álbum de fotos

Un ex futbolista sorprendió al trabajar como custodio del Papa León XIV: “Sentí algo indescriptible”

La particular protección que usó Dibu Martínez en la selección argentina: la comparación con un histórico arquero

La polémica detrás de la convocatoria del hijo de un ex campeón con Boca a la Sub 20 de Argentina tras ser llamado por Colombia

Es argentino, trabajó con Aryna Sabalenka y Coco Gauff y revela qué hay detrás de los vendajes de las tenistas

TELESHOW

El abogado de Mauro Icardi cruzó a Marcela Baños y Rodrigo Lussich lo frenó en vivo: “Pido respeto por una mujer”

El abogado de Mauro Icardi cruzó a Marcela Baños y Rodrigo Lussich lo frenó en vivo: “Pido respeto por una mujer”

Con “La Cumbia Papal” de fondo, Valentino Merlo mostró cómo se prepara para cantar frente a León XIV

Jimena Barón mostró la tierna actitud de su hijo Arturo con su perra adoptada y sus cinco cachorros: “¿Qué hacés ahí?"

Paula Chaves mostró la trastienda de su operación: “Todo lo hago con miedo, pero lo hago”

Mate, emoción y prueba de sonido: Luciano Pereyra mostró la intimidad del ensayo para cantar ante León XIV en Luján

INFOBAE AMÉRICA

Diez aeropuertos cubanos prolongan hasta diciembre de 2026 la falta de combustible para aeronaves

Diez aeropuertos cubanos prolongan hasta diciembre de 2026 la falta de combustible para aeronaves

Panamá unifica al sector salud con nueve políticas nacionales para orientar inversiones y mejorar los servicios hasta 2035

Lo que una calificadora omitió al evaluar la economía nicaragüense como robusta, según un análisis basado en cifras oficiales

Cada vez se alarga más nuestra agonía: madre de Angie Peña rompe el silencio tras nuevo aplazamiento judicial

“Hay que apoyar al ejército salvadoreño y la actitud del presidente Bukele”, afirma Luis Abinader ante la crisis haitiana