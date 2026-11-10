Las acciones argentinas caen en Wall Street por la baja del petróleo y el dato de inflación de EEUU

Los ADR de empresas argentinas en Nueva York registraron caídas de más de 3 % en los papeles de Vista, Loma Negra e YPF. (REUTERS/Brendan McDermid)

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La rueda en Wall Street mantenía a los papeles argentinos bajo presión poco antes de las 16 de Buenos Aires. La mayoría de los ADR argentinos cotizaba en baja, con descensos de más de 3% para Vista, Loma Negra e YPF, en un contexto externo marcado por un dato de inflación de Estados Unidos superior al previsto y una nueva caída del petróleo.

Vista encabezaba las pérdidas entre las empresas argentinas más negociadas en Nueva York, con una baja de 3,29%. Le seguían Loma Negra, que cedía 3,11%, e YPF, con un retroceso de 3,02%. Mercado Libre bajaba 2,71%, mientras que Bioceres recortaba 2,70% y Corporación América Airports perdía 2,32%.

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El movimiento coincidía con una sesión negativa para los principales índices estadounidenses. El índice industrial Dow Jones caía cerca de 0,6%, el S&P 500 retrocedía 0,8% y el Nasdaq, de fuerte presencia tecnológica, bajaba alrededor de 1,4%. La corrección llegaba después de la suba que habían registrado las acciones estadounidenses en la rueda previa.

El dato de inflación reavivó las apuestas por una suba de tasas

El factor central de la jornada fue la publicación del Índice de Precios al Consumidor de Estados Unidos. La medición de octubre arrojó un aumento mensual de 0,4%, por encima del 0,3% que anticipaba el consenso de analistas, aunque menor al avance de 0,6% informado para septiembre.

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El informe no incluyó la variación interanual de los precios, debido a las limitaciones sobre los datos disponibles tras el cierre parcial del Gobierno estadounidense del año anterior. Aun así, el resultado mensual alcanzó para que los operadores reforzaran sus posiciones ante la próxima decisión de la Reserva Federal.

Las cotizaciones de Wall Street registran diecisiete acciones de empresas argentinas en baja y cuatro en alza durante la jornada bursátil de Nueva York.

El mercado pasó a asignar una alta probabilidad a un aumento de 25 puntos básicos en la tasa de referencia el mes próximo. También creció la expectativa de una suba de 50 puntos básicos entre una parte de los inversores, luego de que el gobernador de la Reserva Federal, Chris Waller, señalara que estaría dispuesto a considerar un ajuste de mayor magnitud.

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Las perspectivas de tasas más altas suelen afectar con mayor intensidad a las acciones, en especial a los papeles tecnológicos y a los mercados emergentes. Una política monetaria más restrictiva en Estados Unidos puede elevar el rendimiento de los activos considerados más seguros y reducir el atractivo relativo de inversiones de mayor riesgo, como los ADR de compañías argentinas.

La caída del crudo agregó presión sobre las energéticas argentinas

La baja del petróleo sumó un elemento adverso para las compañías vinculadas con la producción de hidrocarburos. El Brent, referencia internacional, perforó durante la rueda los USD 90 por barril por primera vez desde el 31 de agosto. El West Texas Intermediate, parámetro del mercado estadounidense, se negociaba cerca de USD 84,74, con una caída superior a 2%.

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De acuerdo con información publicada por Infobae, que citó a Reuters, los precios del crudo descendieron por una menor percepción de riesgo ante una eventual escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán, junto con expectativas de un exceso de oferta global. El Brent había alcanzado valores cercanos a USD 118 el 30 de octubre y desde entonces acumulaba una baja próxima a 22%.

Ese escenario se reflejaba en las cotizaciones de YPF y Vista, dos de las compañías argentinas expuestas de forma más directa a la evolución de los precios internacionales del petróleo. Pampa Energía también operaba con pérdidas, aunque más acotadas, de 2,25%, mientras que Transportadora de Gas del Sur descendía 1,14%.

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Entre los demás retrocesos figuraban Grupo Financiero Galicia, con una caída de 1,94%; Agropecuaria Cresud, con una baja de 1,86%; Banco Macro, que perdía 1,61%; y Banco BBVA Argentina, que cedía 1,39%. Supervielle retrocedía 1,20%, en tanto que Irsa bajaba 0,69% y Cresud, 0,65%.

Los índices Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq operaron en baja durante la jornada en Wall Street. (REUTERS/Brendan McDermid)

Tenaris, que tiene una relación indirecta con el nivel de actividad de la industria petrolera por su negocio de tubos sin costura, recortaba 0,53%. Central Puerto caía 0,34%. En el sector eléctrico, Edenor avanzaba 0,91% y Telecom Argentina ganaba 0,54%, dos de las excepciones entre los ADR argentinos.

Globant y Tenaris se diferenciaban dentro de una rueda mayormente negativa

La nómina de subas era reducida. Globant se destacaba con una ganancia de 2,49%, seguida por Tenaris, que avanzaba 1,78%. Edenor y Telecom Argentina completaban el grupo de acciones que se negociaban en terreno positivo poco antes de las 16 de Buenos Aires.

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Las diferencias entre los papeles reflejaban que la corrección no alcanzaba por igual a todos los sectores. Las energéticas recibían el impacto directo de la baja del crudo, mientras que las empresas financieras y de real estate acompañaban el tono negativo del mercado estadounidense. Mercado Libre, por su parte, se movía en línea con el descenso de las compañías tecnológicas que pesan en el Nasdaq.

En paralelo, los bonos soberanos argentinos en dólares sostenían ganancias leves. Los títulos habían comenzado la jornada con alzas más marcadas, pero moderaron ese recorrido durante la tarde, en sintonía con el cambio de ánimo observado en los mercados internacionales.

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El riesgo país también revirtió parte de la mejora inicial. El indicador había llegado a caer hasta 859 puntos básicos durante la mañana y luego repuntaba hasta las 880 unidades. La evolución de los bonos y del riesgo país quedaba sujeta a las oscilaciones de las últimas horas de una rueda que todavía no había concluido.