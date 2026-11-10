El asistente de programación de Anthropic dejó contraseñas y claves a la vista de cualquiera en GitHub

Las filtraciones mensuales llegaron a un máximo de 12.535 en abril de 2026. (Composición Infobae: Europa Press / REUTERS/Dado Ruvic)

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Claude Code, el asistente de programación de Anthropic, guardó contraseñas y claves de acceso en archivos de configuración que desarrolladores subieron sin querer a GitHub, la plataforma pública donde se comparte código. La empresa de seguridad Apiiro halló 1.122 archivos con al menos un dato secreto.

Cuando el programa pide permiso para ejecutar un comando y el usuario elige “Sí, y no volver a preguntar”, Claude Code guarda esa orden tal cual en el archivo .claude/settings.local.json, dentro de la carpeta del proyecto. Si el comando incluía una contraseña o una clave, queda registrada en texto plano.

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Ese archivo debería quedarse en la computadora del programador. Según la documentación de Anthropic, que cita The Hacker News, la primera vez que lo crea en un proyecto el programa lo agrega a la lista de exclusiones de git, el sistema de control de versiones, del usuario. Esa protección vive en una sola máquina y no viaja con el proyecto.

Claude Code es el asistente de programación de Anthropic. REUTERS/Carlos Barría

Si el proyecto se clona en otro equipo, si una carpeta se convierte en proyecto más tarde o si el archivo ya estaba registrado, la exclusión no actúa y el archivo se sube con el resto del código. En 539 de los 1.105 proyectos que Apiiro rastreó, un cambio firmado por Claude como coautor modificó ese archivo.

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Más de 100.000 archivos revisados, 1.122 con secretos

Apiiro examinó 104.185 copias públicas del archivo, repartidas en 103.617 proyectos, entre el 1 y el 3 de noviembre, según informó iTnews. Encontró 1.379 secretos distintos en los 1.122 archivos, el 1,1% del total. Más de un tercio abría directamente una base de datos, con 379 contraseñas de ese tipo.

La lista incluye 43 accesos a servidores por SSH, algunos con la clave del administrador, y 23 claves de Amazon Web Services. Los archivos pertenecían a 63 organizaciones, entre ellas una que dejó expuesta la contraseña del propietario de la base de datos de una aplicación de historias clínicas.

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El asistente de programación de Anthropic dejó contraseñas y claves a la vista de cualquiera en GitHub. Europa Press

Apiiro no probó si las credenciales seguían activas. Una de las organizaciones a las que avisó confirmó que su clave funcionaba. Dos programas populares de detección, gitleaks y TruffleHog, pasaron por alto 215 de los 1.122 archivos, porque muchas contraseñas escritas dentro de comandos no tienen un formato reconocible.

GitGuardian contó 31.088 credenciales desde enero de 2025

GitGuardian, otra firma de seguridad, publicó el 9 de noviembre una medición distinta: no miró lo que sigue expuesto hoy, sino todo lo que se subió a GitHub entre enero de 2025 y el 7 de noviembre. Halló 31.088 credenciales distintas en 23.276 proyectos, y 5.343 funcionaban cuando las detectó.

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La firma también encontró 613 secretos en imágenes públicas de Docker Hub, un servicio donde se distribuyen programas ya empaquetados. Un mismo token de Cloudflare, una empresa de servicios web, aparece en 559 versiones de una sola imagen. Borrar el archivo del proyecto no elimina esas copias, advirtió GitGuardian.

Según su análisis, las filtraciones mensuales llegaron a un máximo de 12.535 en abril de 2026 y cayeron a 959 en octubre, una baja de 92%. GitGuardian dijo que no sabe qué cambió y que esa pregunta corresponde a Anthropic.

GitHub es una plataforma basada en la nube que permite a los desarrolladores almacenar, gestionar y colaborar en proyectos de código fuente.

Anthropic: “Estamos viendo qué podemos hacer”

Boris Cherny, jefe de Claude Code en Anthropic, respondió en el foro Hacker News, según iTnews. “Históricamente Claude Code no ha eliminado secretos (hay muchas buenas herramientas para eso), pero estamos viendo qué podemos hacer para evitarlo”, escribió. Cuando un lector señaló que el modo automático también podía guardar esos comandos, contestó: “Buen punto”.

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Cherny sostuvo que, como el programa excluye el archivo al crearlo, las copias expuestas se habían creado a mano y subido a GitHub. GitGuardian lo contradice: en unas 3.000 apariciones que revisó, todos los secretos estaban en una regla con la forma exacta que escribe el aviso de permiso. Usuarios reportaban el problema en GitHub desde agosto de 2025, según iTnews.

Apiiro recomienda cambiar primero toda credencial que el archivo haya contenido y limpiar después, porque el historial del proyecto, las copias y los 211 duplicados públicos que identificó conservan los datos. El equipo de Claude Code dijo que prototipará soluciones, como detección básica de secretos, aunque admitió que quizá no resuelvan el problema.

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