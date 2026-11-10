Tecno

El asistente de programación de Anthropic dejó contraseñas y claves a la vista de cualquiera en GitHub

El equipo de Claude Code dijo que prototipará soluciones, como detección básica de secretos, aunque admitió que quizá no resuelvan el problema

Anthropic - contraseñas - claves - GitHub - tecnología - 9 de noviembre
Las filtraciones mensuales llegaron a un máximo de 12.535 en abril de 2026. (Composición Infobae: Europa Press / REUTERS/Dado Ruvic)
Guardar

Claude Code, el asistente de programación de Anthropic, guardó contraseñas y claves de acceso en archivos de configuración que desarrolladores subieron sin querer a GitHub, la plataforma pública donde se comparte código. La empresa de seguridad Apiiro halló 1.122 archivos con al menos un dato secreto.

Cuando el programa pide permiso para ejecutar un comando y el usuario elige “Sí, y no volver a preguntar”, Claude Code guarda esa orden tal cual en el archivo .claude/settings.local.json, dentro de la carpeta del proyecto. Si el comando incluía una contraseña o una clave, queda registrada en texto plano.

PUBLICIDAD

Ese archivo debería quedarse en la computadora del programador. Según la documentación de Anthropic, que cita The Hacker News, la primera vez que lo crea en un proyecto el programa lo agrega a la lista de exclusiones de git, el sistema de control de versiones, del usuario. Esa protección vive en una sola máquina y no viaja con el proyecto.

Claude Code es el asistente de programación de Anthropic. REUTERS/Carlos Barría
Claude Code es el asistente de programación de Anthropic. REUTERS/Carlos Barría

Si el proyecto se clona en otro equipo, si una carpeta se convierte en proyecto más tarde o si el archivo ya estaba registrado, la exclusión no actúa y el archivo se sube con el resto del código. En 539 de los 1.105 proyectos que Apiiro rastreó, un cambio firmado por Claude como coautor modificó ese archivo.

PUBLICIDAD

Más de 100.000 archivos revisados, 1.122 con secretos

Apiiro examinó 104.185 copias públicas del archivo, repartidas en 103.617 proyectos, entre el 1 y el 3 de noviembre, según informó iTnews. Encontró 1.379 secretos distintos en los 1.122 archivos, el 1,1% del total. Más de un tercio abría directamente una base de datos, con 379 contraseñas de ese tipo.

La lista incluye 43 accesos a servidores por SSH, algunos con la clave del administrador, y 23 claves de Amazon Web Services. Los archivos pertenecían a 63 organizaciones, entre ellas una que dejó expuesta la contraseña del propietario de la base de datos de una aplicación de historias clínicas.

El asistente de programación de Anthropic dejó contraseñas y claves a la vista de cualquiera en GitHub. Europa Press
El asistente de programación de Anthropic dejó contraseñas y claves a la vista de cualquiera en GitHub. Europa Press

Apiiro no probó si las credenciales seguían activas. Una de las organizaciones a las que avisó confirmó que su clave funcionaba. Dos programas populares de detección, gitleaks y TruffleHog, pasaron por alto 215 de los 1.122 archivos, porque muchas contraseñas escritas dentro de comandos no tienen un formato reconocible.

GitGuardian contó 31.088 credenciales desde enero de 2025

GitGuardian, otra firma de seguridad, publicó el 9 de noviembre una medición distinta: no miró lo que sigue expuesto hoy, sino todo lo que se subió a GitHub entre enero de 2025 y el 7 de noviembre. Halló 31.088 credenciales distintas en 23.276 proyectos, y 5.343 funcionaban cuando las detectó.

La firma también encontró 613 secretos en imágenes públicas de Docker Hub, un servicio donde se distribuyen programas ya empaquetados. Un mismo token de Cloudflare, una empresa de servicios web, aparece en 559 versiones de una sola imagen. Borrar el archivo del proyecto no elimina esas copias, advirtió GitGuardian.

Según su análisis, las filtraciones mensuales llegaron a un máximo de 12.535 en abril de 2026 y cayeron a 959 en octubre, una baja de 92%. GitGuardian dijo que no sabe qué cambió y que esa pregunta corresponde a Anthropic.

GitHub Logo
GitHub es una plataforma basada en la nube que permite a los desarrolladores almacenar, gestionar y colaborar en proyectos de código fuente.

Anthropic: “Estamos viendo qué podemos hacer”

Boris Cherny, jefe de Claude Code en Anthropic, respondió en el foro Hacker News, según iTnews. “Históricamente Claude Code no ha eliminado secretos (hay muchas buenas herramientas para eso), pero estamos viendo qué podemos hacer para evitarlo”, escribió. Cuando un lector señaló que el modo automático también podía guardar esos comandos, contestó: “Buen punto”.

Cherny sostuvo que, como el programa excluye el archivo al crearlo, las copias expuestas se habían creado a mano y subido a GitHub. GitGuardian lo contradice: en unas 3.000 apariciones que revisó, todos los secretos estaban en una regla con la forma exacta que escribe el aviso de permiso. Usuarios reportaban el problema en GitHub desde agosto de 2025, según iTnews.

Apiiro recomienda cambiar primero toda credencial que el archivo haya contenido y limpiar después, porque el historial del proyecto, las copias y los 211 duplicados públicos que identificó conservan los datos. El equipo de Claude Code dijo que prototipará soluciones, como detección básica de secretos, aunque admitió que quizá no resuelvan el problema.

Temas Relacionados

AnthropicGitHubClaudeFiltración de datosCiberseguridadLo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La escasez eléctrica arrastra a Anthropic al gas natural con una compra récord de 3.400 millones de dólares

La compañía planea salir a bolsa este año y requiere asegurar capacidad de generación eléctrica para sostener el crecimiento de sus operaciones

La escasez eléctrica arrastra a Anthropic al gas natural con una compra récord de 3.400 millones de dólares

Cómo compartir el internet en un piso de estudiantes para que no se sature

Para una vivienda de cuatro a seis personas con uso intensivo, lo más cómodo suele ser una fibra simétrica de 1 Gbps

Cómo compartir el internet en un piso de estudiantes para que no se sature

El CEO de Apple exigiría al jefe de software una estrategia más ambiciosa para que Siri sea un agente autónomo

John Ternus habría presionado a Craig Federighi para acelerar la hoja de ruta de la compañía y avanzar más allá de las mejoras básicas que ya recibió Siri

El CEO de Apple exigiría al jefe de software una estrategia más ambiciosa para que Siri sea un agente autónomo

Quién es quién y qué pasó cuándo: la guía para entender el escándalo que sacude a Nvidia

De una foto en Taipei en 2024 a la investigación del directorio y la disculpa pública de Jensen Huang, paso a paso y con fechas

Quién es quién y qué pasó cuándo: la guía para entender el escándalo que sacude a Nvidia

Cuánto pesa GTA 6: tamaño de descarga oficial y fecha de precarga en PS5 y Xbox Series

Antes de iniciar la precarga, Sony aconseja a los usuarios verificar que sus datos de inicio de sesión y los detalles de su cuenta se encuentren actualizados

Cuánto pesa GTA 6: tamaño de descarga oficial y fecha de precarga en PS5 y Xbox Series

DEPORTES

“¡Hasta siempre, Celeste!”: Sindy Ramírez se despidió tras 19 años como referente de la selección uruguaya

“¡Hasta siempre, Celeste!”: Sindy Ramírez se despidió tras 19 años como referente de la selección uruguaya

El Manchester United, a punto de despedir a su entrenador: el argentino que podría reemplazarlo

El llamativo cambio que anunció Lautaro Martínez y la divertida respuesta de uno de sus compañeros en el Inter

El técnico de Egipto Hossam Hassan fue destituido tras el escándalo con sus dos esposas: la oferta que recibió

Un referente de Uruguay dio detalles de la convivencia con Bielsa: “Por momentos no estábamos cómodos”

TELESHOW

Alex Caniggia mostró el antes y el después de su cambio físico: “De ser obeso a convertirme en una bestia humana”

Alex Caniggia mostró el antes y el después de su cambio físico: “De ser obeso a convertirme en una bestia humana”

El doctor Cormillot detalló el menú bien argentino del Papa León XIV durante su paso por el país

La angustia de Flor Torrente por el diagnóstico que recibió: “Lo único que pensaba era ‘me voy a morir mañana’”

Denisse González parodió "Superestrella" de Aitana para anunciar el alta de su quinta internación del año

La señal que recibió Arturo Puig de Selva Alemán al ver al papa León XIV: “Fue espectacular”

INFOBAE AMÉRICA

Se retrasa audiencia para aceptar cargos de la ex vicepresidenta de Guatemala, Roxana Baldetti, por falta de traslado a prisión

Se retrasa audiencia para aceptar cargos de la ex vicepresidenta de Guatemala, Roxana Baldetti, por falta de traslado a prisión

Nuevo feriado sandinista generó caos laboral en Nicaragua al no compensarse en lunes

Laura Fernández acepta revisar restricciones al presupuesto judicial y acuerda reforzar lucha contra el crimen organizado

Nueva Ley de Ciencia y Tecnología en Cuba, una apertura privada bajo restricciones del régimen

Consejo Nacional Electoral insta a revisar 87 propuestas para transformar el sistema electoral hondureño