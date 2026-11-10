Lo que una calificadora omitió al evaluar la economía nicaragüense como robusta, según un análisis basado en cifras oficiales

S&P Global Ratings elevó a finales de octubre la calificación soberana de Nicaragua de B+ a BB-, con perspectiva estable. La decisión equipara al país centroamericano con economías como Colombia y Turquía, según informó Bloomberg Línea, portal económico regional.
Ese mismo informe, sin embargo, es objeto de un cuestionamiento de fondo. El Confidencial, diario nicaragüense, sostiene que el documento describe una “economía robusta” que los propios datos oficiales contradicen.
PUBLICIDAD
La publicación plantea una pregunta directa: ¿se trata de un campo pagado al régimen o de un error de análisis de los economistas de la calificadora?
Superávits fiscales que ocultan un gasto social recortado
El Confidencial señala tres hallazgos centrales del reporte de S&P: políticas macroeconómicas prudentes, cuatro años consecutivos de superávit fiscal y un desempeño económico que la calificadora describe como robusto.
Según Bloomberg Línea, esos superávits acumulados desde 2022 redujeron la deuda neta del Gobierno al 25% del producto interno bruto (PIB), desde el 46% previo. La propia agencia atribuyó la mejora a “su historial de estabilidad macroeconómica” y a la “acumulación de colchones externos y fiscales”.
PUBLICIDAD
El diario replica esa lectura con cifras propias. El gasto fiscal se redujo, afirma la publicación, en detrimento de la política social y a favor de aumentar las reservas, en un país con una economía pobre y desigual.
La respuesta, según el análisis de El Confidencial, está en una lectura parcial: S&P resalta superávits fiscales y reservas en máximos históricos, pero omite que la inversión no crece, que la confianza inversionista se mantiene estancada y que la deuda externa aumentó en volumen absoluto.
Inversión estancada y confianza privada sin recuperación
El reporte de la calificadora atribuye a la política macroeconómica un aumento de la inversión del 26% el año pasado, seis puntos más que en 2020. El propio documento de S&P, citado por 100noticias, ubica esa cifra en torno al 26% del PIB en 2025, frente a cerca del 20% en 2020.
PUBLICIDAD
El Confidencial relativiza ese salto. Entre 2018 y 2026, sostiene el diario, la inversión pública y privada como porcentaje del ingreso nacional se mantuvo prácticamente igual, con una variación de apenas dos puntos porcentuales.
La publicación agrega que la confianza del sector privado tampoco cambió en ese período. Para que un repunte sea determinante, explica, la variación debería superar el 4%.
Las exportaciones presentan un patrón similar. El medio sostiene que, descontado el oro, los envíos al exterior disminuyeron, y que sin el alza del precio del metal las exportaciones habrían quedado en terreno negativo.
Remesas impulsadas por migración forzada, no por gestión económica
Sobre el origen del dinamismo en las remesas, El Confidencial es categórico: el repunte no responde a una gestión económica prudente, sino a la represión y la expulsión de cientos de miles de personas. El diario señala una correlación estrecha entre esos envíos y el PIB, pero no con la inversión.
PUBLICIDAD
Ese diagnóstico encuentra respaldo en datos posteriores. Un informe de la Fundación Sin Límites, divulgado el 4 de noviembre y recogido por el mismo diario, proyecta que el crecimiento económico bajará de 4.9% a 3,6% en 2026, con remesas que se expandirán apenas 10%, muy por debajo del 50,2% registrado en 2022.
El documento, elaborado por el economista Enrique Bolt, advierte que la economía “sigue creciendo, pero cada vez más lentamente, y dependiendo de unos pocos sectores”, entre ellos el oro y el comercio.
Oro en máximos históricos, agro en caída
Las exportaciones de oro acumularon USD 1.994 millones hasta agosto de 2026, por encima de los USD 1.971 millones de todo 2025, según ese mismo informe. El sector, no obstante, genera poco empleo.
PUBLICIDAD
Las exportaciones agropecuarias cayeron de USD 1.069,5 millones a USD 907,3 millones al comparar enero-agosto de 2025 con el mismo período de 2026. Bolt resumió la situación ante el diario: “Si no fuera por el crecimiento del oro, las exportaciones estarían cayendo”.
El Confidencial había anticipado ese diagnóstico en su crítica al reporte de S&P: la dependencia de remesas y oro, que juntos representan más del 40% del PIB, no es indicativa de salud económica, sobre todo porque ambos rubros disminuirían su valor en 2027, según el propio análisis.
Deuda externa mayor en volumen pese a su menor peso relativo
El punto más controvertido del informe, de acuerdo con el diario, es la afirmación de que Nicaragua redujo su deuda externa gracias al superávit fiscal. Los datos muestran lo contrario, sostiene la publicación: la deuda externa aumentó tanto en proporción al PIB como en volumen.
PUBLICIDAD
El Banco Central de Nicaragua estima para 2026 una reducción adicional de esa deuda hasta el 37,6% del PIB, de acuerdo con el informe de octubre reseñado por 100noticias. El Confidencial atribuye esa caída relativa al crecimiento artificial del tamaño del PIB, impulsado por tres años consecutivos de remesas con alzas anuales superiores al 20%.
Sin ese impulso migratorio, advierte el diario, el país habría enfrentado una recesión y una deuda equivalente a más del 55% del PIB.
Fuerza laboral precaria y sociedad desigual
El diario cierra su crítica con un retrato social. Más del 70% de la mano de obra nicaragüense trabaja en la calle, como vendedor, microempresario u obrero sin seguro médico ni prestaciones.
PUBLICIDAD
La mitad de la población no recibe remesas y carece de redes de apoyo social o público, según la publicación. Quienes sí las reciben dependen de ese ingreso en un 65% del total de sus entradas.
El tamaño de la fuerza laboral, agrega el diario, disminuyó por la migración, lo que incrementó la carga de quienes permanecieron en el país. Los salarios no crecen y la captación de empleo en el sector formal se reduce.
La calificación BB- otorgada por S&P Global Ratings coexiste, según el propio análisis de la agencia citado por Bloomberg Línea, con limitaciones institucionales que incluyen la concentración de poder en el Ejecutivo y escasos mecanismos de contrapeso. Esas mismas limitaciones son las que, para El Confidencial, explican la distancia entre el optimismo del informe y la realidad que describen sus propias cifras.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD