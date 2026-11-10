Nicaragua

Lo que una calificadora omitió al evaluar la economía nicaragüense como robusta, según un análisis basado en cifras oficiales

Superávits fiscales construidos a costa del gasto social, remesas ligadas a migración forzada y una dependencia del oro que podría revertirse en 2027 componen un cuadro que la agencia no reflejó

Primer plano de una bandera nicaragüense rasgada y sucia sobre una mesa de madera, cubriendo parcialmente billetes de 100 y 20 dólares estadounidenses.
Una bandera nicaragüense desgastada y rasgada cubre parcialmente varios billetes de dólar estadounidense sobre una superficie de madera rústica, sugiriendo una situación económica precaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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S&P Global Ratings elevó a finales de octubre la calificación soberana de Nicaragua de B+ a BB-, con perspectiva estable. La decisión equipara al país centroamericano con economías como Colombia y Turquía, según informó Bloomberg Línea, portal económico regional.

Ese mismo informe, sin embargo, es objeto de un cuestionamiento de fondo. El Confidencial, diario nicaragüense, sostiene que el documento describe una “economía robusta” que los propios datos oficiales contradicen.

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La publicación plantea una pregunta directa: ¿se trata de un campo pagado al régimen o de un error de análisis de los economistas de la calificadora?

Superávits fiscales que ocultan un gasto social recortado

El Confidencial señala tres hallazgos centrales del reporte de S&P: políticas macroeconómicas prudentes, cuatro años consecutivos de superávit fiscal y un desempeño económico que la calificadora describe como robusto.

Según Bloomberg Línea, esos superávits acumulados desde 2022 redujeron la deuda neta del Gobierno al 25% del producto interno bruto (PIB), desde el 46% previo. La propia agencia atribuyó la mejora a “su historial de estabilidad macroeconómica” y a la “acumulación de colchones externos y fiscales”.

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El diario replica esa lectura con cifras propias. El gasto fiscal se redujo, afirma la publicación, en detrimento de la política social y a favor de aumentar las reservas, en un país con una economía pobre y desigual.

La respuesta, según el análisis de El Confidencial, está en una lectura parcial: S&P resalta superávits fiscales y reservas en máximos históricos, pero omite que la inversión no crece, que la confianza inversionista se mantiene estancada y que la deuda externa aumentó en volumen absoluto.

Inversión estancada y confianza privada sin recuperación

El reporte de la calificadora atribuye a la política macroeconómica un aumento de la inversión del 26% el año pasado, seis puntos más que en 2020. El propio documento de S&P, citado por 100noticias, ubica esa cifra en torno al 26% del PIB en 2025, frente a cerca del 20% en 2020.

Un hombre mayor sentado ante una mesa con una libreta abierta, un lápiz, billetes y una bolsa de tela con plátanos y cebollas en una cocina.
Un adulto mayor nicaragüense revisa sus cuentas domésticas frente a una libreta de apuntes, pocos billetes y una bolsa de alimentos en la mesa de su cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Confidencial relativiza ese salto. Entre 2018 y 2026, sostiene el diario, la inversión pública y privada como porcentaje del ingreso nacional se mantuvo prácticamente igual, con una variación de apenas dos puntos porcentuales.

La publicación agrega que la confianza del sector privado tampoco cambió en ese período. Para que un repunte sea determinante, explica, la variación debería superar el 4%.

Las exportaciones presentan un patrón similar. El medio sostiene que, descontado el oro, los envíos al exterior disminuyeron, y que sin el alza del precio del metal las exportaciones habrían quedado en terreno negativo.

En el acumulado a mayo de 2021, los nicaragüenses recibieron 152,4 millones de dólares más que lo captado en los cinco primeros meses de 2020, cuando sumaron 705,9 millones de dólares en remesas. EFE/Archivo
En el acumulado a mayo de 2021, los nicaragüenses recibieron 152,4 millones de dólares más que lo captado en los cinco primeros meses de 2020, cuando sumaron 705,9 millones de dólares en remesas. EFE/Archivo

Remesas impulsadas por migración forzada, no por gestión económica

Sobre el origen del dinamismo en las remesas, El Confidencial es categórico: el repunte no responde a una gestión económica prudente, sino a la represión y la expulsión de cientos de miles de personas. El diario señala una correlación estrecha entre esos envíos y el PIB, pero no con la inversión.

Ese diagnóstico encuentra respaldo en datos posteriores. Un informe de la Fundación Sin Límites, divulgado el 4 de noviembre y recogido por el mismo diario, proyecta que el crecimiento económico bajará de 4.9% a 3,6% en 2026, con remesas que se expandirán apenas 10%, muy por debajo del 50,2% registrado en 2022.

El documento, elaborado por el economista Enrique Bolt, advierte que la economía “sigue creciendo, pero cada vez más lentamente, y dependiendo de unos pocos sectores”, entre ellos el oro y el comercio.

Anciana sentada a una mesa de madera contando dólares y córdobas. En la pared, foto de joven con la Estatua de la Libertad y bandera de Nicaragua. Ventana al fondo.
Una anciana en Nicaragua cuenta billetes de dólar y córdoba, frente a una ventana, con una bandera nicaragüense y la foto de un joven en Nueva York colgadas en la pared. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Oro en máximos históricos, agro en caída

Las exportaciones de oro acumularon USD 1.994 millones hasta agosto de 2026, por encima de los USD 1.971 millones de todo 2025, según ese mismo informe. El sector, no obstante, genera poco empleo.

Las exportaciones agropecuarias cayeron de USD 1.069,5 millones a USD 907,3 millones al comparar enero-agosto de 2025 con el mismo período de 2026. Bolt resumió la situación ante el diario: “Si no fuera por el crecimiento del oro, las exportaciones estarían cayendo”.

El Confidencial había anticipado ese diagnóstico en su crítica al reporte de S&P: la dependencia de remesas y oro, que juntos representan más del 40% del PIB, no es indicativa de salud económica, sobre todo porque ambos rubros disminuirían su valor en 2027, según el propio análisis.

La baja de la minería en Nicaragua se vinculó con una menor producción y exportación de oro, uno de los principales productos de venta externa del país./ (Imagen ilustrativa Infobae)
La baja de la minería en Nicaragua se vinculó con una menor producción y exportación de oro, uno de los principales productos de venta externa del país./ (Imagen ilustrativa Infobae)

Deuda externa mayor en volumen pese a su menor peso relativo

El punto más controvertido del informe, de acuerdo con el diario, es la afirmación de que Nicaragua redujo su deuda externa gracias al superávit fiscal. Los datos muestran lo contrario, sostiene la publicación: la deuda externa aumentó tanto en proporción al PIB como en volumen.

El Banco Central de Nicaragua estima para 2026 una reducción adicional de esa deuda hasta el 37,6% del PIB, de acuerdo con el informe de octubre reseñado por 100noticias. El Confidencial atribuye esa caída relativa al crecimiento artificial del tamaño del PIB, impulsado por tres años consecutivos de remesas con alzas anuales superiores al 20%.

Sin ese impulso migratorio, advierte el diario, el país habría enfrentado una recesión y una deuda equivalente a más del 55% del PIB.

Fuerza laboral precaria y sociedad desigual

El diario cierra su crítica con un retrato social. Más del 70% de la mano de obra nicaragüense trabaja en la calle, como vendedor, microempresario u obrero sin seguro médico ni prestaciones.

La mitad de la población no recibe remesas y carece de redes de apoyo social o público, según la publicación. Quienes sí las reciben dependen de ese ingreso en un 65% del total de sus entradas.

El tamaño de la fuerza laboral, agrega el diario, disminuyó por la migración, lo que incrementó la carga de quienes permanecieron en el país. Los salarios no crecen y la captación de empleo en el sector formal se reduce.

Edificio gris, azul y crema del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Tres banderas de Nicaragua, una banca azul y un cartel con 'Plazas congeladas'.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Nicaragua en Managua tiene en su entrada un cartel de 'Plazas congeladas'. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La calificación BB- otorgada por S&P Global Ratings coexiste, según el propio análisis de la agencia citado por Bloomberg Línea, con limitaciones institucionales que incluyen la concentración de poder en el Ejecutivo y escasos mecanismos de contrapeso. Esas mismas limitaciones son las que, para El Confidencial, explican la distancia entre el optimismo del informe y la realidad que describen sus propias cifras.

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