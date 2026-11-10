Una ciudad de California aprueba una ordenanza que permite registrar legalmente relaciones poliamorosas de tres o más adultos

El Concejo Municipal de West Hollywood aprobó la creación de un registro para relaciones domésticas de tres o más adultos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La ciudad californiana West Hollywood aprobó un registro municipal para relaciones domésticas de tres o más adultos, una medida que amplía las protecciones locales de visita en centros de salud y cárceles, además de incorporar disposiciones específicas en materia de alquileres.

El Concejo Municipal de West Hollywood, en California, aprobó por unanimidad la Ordenanza 26-13 el lunes 2 de noviembre de 2026. La disposición entrará en vigor el 2 de diciembre, 30 días después de su adopción, y establece un mecanismo para que los integrantes de estas relaciones dejen constancia de su vínculo ante las autoridades municipales.

PUBLICIDAD

La decisión se relaciona con una política antidiscriminatoria aprobada por la ciudad en marzo de este año. Con la nueva normativa, West Hollywood incorpora un reconocimiento administrativo para grupos de más de dos adultos, aunque sus efectos se mantienen dentro de las competencias municipales y no generan derechos automáticos a nivel estatal o federal.

Qué requisitos deben cumplir las personas para inscribirse en el registro

La Ordenanza 26-13 incorpora el capítulo 2.86 al código municipal de West Hollywood para definir las relaciones domésticas multipareja y establecer las condiciones de inscripción.

El registro está destinado a grupos de tres o más adultos que mantengan un vínculo consensuado. Todos sus integrantes deben tener al menos 18 años, contar con capacidad legal para celebrar contratos y no estar relacionados por un parentesco sanguíneo que impida contraer matrimonio o registrar una pareja de hecho conforme a las leyes de California.

PUBLICIDAD

Además, los participantes deben compartir las necesidades comunes de la vida, asumir responsabilidad por el bienestar de los demás y declarar que forman parte de una relación con el consentimiento de todos sus integrantes. También deberán comprometerse a informar a la ciudad cualquier modificación o finalización del vínculo.

La normativa establece que ninguna persona podrá figurar simultáneamente en dos registros municipales de relaciones multipareja. Si alguno de los integrantes decide terminar la unión, deberá presentar una declaración ante la secretaria municipal y certificar que envió una copia del documento a los demás participantes.

Quien haya presentado una declaración de terminación tendrá que esperar seis meses antes de registrar otra relación de esta categoría.

Para completar el trámite, todos los integrantes deberán firmar un formulario proporcionado por la oficina de la secretaria municipal y presentar una identificación válida. La solicitud podrá entregarse personalmente o enviarse por correo, siempre que las firmas estén certificadas ante un notario.

PUBLICIDAD

La ciudad cobrará una tarifa por la inscripción, las modificaciones y las declaraciones de terminación. El monto deberá establecerse mediante una resolución posterior del Concejo Municipal.

El documento oficial también precisa que la inscripción no crea un matrimonio ni una pareja de hecho reconocida por California. Tampoco modifica las normas estatales o federales que regulan estas figuras legales. NBC Los Angeles y Fox News también destacaron el carácter municipal de la medida y sus diferencias con el reconocimiento matrimonial.

Qué protecciones establece para las visitas médicas y los alquileres

Uno de los efectos de la ordenanza es la ampliación de los derechos de visita para integrantes de relaciones multipareja registradas. Los centros de atención médica dentro de la jurisdicción de West Hollywood, incluidos hospitales, centros de convalecencia y establecimientos de cuidados prolongados, deberán permitir que visiten a un paciente. La excepción se aplica cuando la institución no autorice visitas a ninguna persona hospitalizada.

PUBLICIDAD

Una disposición similar alcanza a las cárceles ubicadas dentro de los límites de la ciudad. Los integrantes de una relación registrada podrán visitar a una persona detenida, salvo que el establecimiento haya suspendido las visitas o que las autoridades consideren que alguno de los visitantes representa una amenaza para la seguridad de las instalaciones.

Los integrantes de las relaciones multipareja deben tener al menos 18 años y capacidad legal para celebrar contratos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En materia de vivienda, la ordenanza modifica dos disposiciones del código municipal relacionadas con los ajustes de renta y los motivos para terminar o no renovar un contrato de arrendamiento.

Una de las modificaciones incorpora a los integrantes registrados de relaciones multipareja entre las personas vinculadas al propietario que pueden ocupar una vivienda comparable o más pequeña sin que se aplique determinado ajuste de renta por desocupación.

PUBLICIDAD

La otra establece que la presencia de un integrante registrado como una persona adicional en una vivienda no constituye, por sí sola, un motivo permitido para terminar el contrato cuando se supera la cantidad de ocupantes prevista en el acuerdo. La disposición también contempla a determinados familiares y mantiene los límites máximos de ocupación establecidos por el código municipal de vivienda.

Las personas que viven fuera de West Hollywood también podrán registrarse

La nueva figura no estará reservada a los residentes de West Hollywood. La normativa permite que personas que viven fuera de los límites municipales presenten una declaración conjunta ante la secretaria de la ciudad.

Esta posibilidad sigue el modelo del registro de parejas de hecho que West Hollywood estableció en 1985. Según informó LAist, medio público de noticias del sur de California, las personas que no viven en la ciudad también podrán acogerse al procedimiento, que contempla la presentación presencial de un formulario y una alternativa por correo con las firmas certificadas ante un notario.

PUBLICIDAD

Sin embargo, la inscripción no obliga a otras jurisdicciones a reconocer la relación ni a extender las mismas protecciones. Los derechos de visita y las disposiciones de vivienda establecidos por la ordenanza se aplican dentro del ámbito municipal de West Hollywood.

La abogada Christina Fialho, fundadora de la organización Rewrite the BiLine y una de las impulsoras de la iniciativa, explicó a Los Angeles Times que el registro también puede servir para documentar estos vínculos en situaciones cotidianas, como autorizaciones escolares o visitas hospitalarias.

No obstante, el reconocimiento del documento fuera de la ciudad dependerá de cada institución. La ordenanza no obliga a hospitales de otras jurisdicciones, escuelas, empleadores ni entidades estatales a tratar la inscripción como equivalente a un matrimonio, una tutela o una pareja de hecho reconocida por California.

PUBLICIDAD

La norma deriva de una política antidiscriminación aprobada en marzo

El antecedente de esta iniciativa es la Ordenanza 26-06, aprobada por el Concejo Municipal el 16 de marzo de 2026. Esa disposición incorporó la estructura familiar o relacional entre las categorías protegidas contra la discriminación en West Hollywood.

La norma incluyó medidas para proteger a personas cuyas familias o relaciones no corresponden al modelo tradicional de dos integrantes. Sus disposiciones abarcan ámbitos como la vivienda, los establecimientos comerciales y los espacios de acceso público.

Durante esa sesión, las autoridades también instruyeron al personal municipal para que estudiara mecanismos que permitieran extender determinadas protecciones locales a grupos de más de dos adultos. Esa directiva dio origen al proceso que derivó en la creación del registro y en las modificaciones sobre visitas y arrendamientos.

PUBLICIDAD

La propuesta de la Ordenanza 26-13 tuvo una primera lectura el 19 de octubre y recibió la aprobación definitiva el 2 de noviembre. El alcalde John Heilman presentó la iniciativa, mientras que la concejala Chelsea Lee Byers había impulsado la ordenanza antidiscriminación de marzo, según las coberturas de NBC Los Angeles y Los Angeles Times.

La medida se suma a otras iniciativas municipales de Estados Unidos relacionadas con el reconocimiento de estructuras familiares no tradicionales. Las ciudades de Cambridge y Somerville, en Massachusetts, ya habían establecido mecanismos para registrar determinadas relaciones de más de dos personas, mientras que Berkeley y Oakland, en California, cuentan con disposiciones contra la discriminación por estructura familiar.

Estos antecedentes tienen alcances distintos y no modifican por sí mismos las leyes estatales o federales sobre matrimonio. En West Hollywood, la nueva normativa comenzará a regir el 2 de diciembre.