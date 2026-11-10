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Anthropic envió a los bancos los datos de su salida a bolsa y luego dijo que el precio era inexacto

El documento fijaba entre USD 70 y 80 por acción y una recaudación de hasta USD 69.300 millones; la empresa prometió una versión corregida sin dar fecha

Anthropic revela el precio de sus acciones y luego las corrige. REUTERS/Carlos Barria/File Photo
Anthropic revela el precio de sus acciones y luego las corrige. REUTERS/Carlos Barria/File Photo
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Anthropic envió a bancos una copia de su documento de salida a bolsa y poco después les escribió otro correo para decir que los datos de precio eran inexactos, según correos que Reuters consultó el lunes 9 de noviembre. La empresa de inteligencia artificial prometió actualizar el documento más adelante.

La primera versión indicaba que Anthropic buscaba vender cerca de 867 millones de acciones a un precio de entre USD 70 y USD 80 cada una. A partir de esos números, Reuters informó que la empresa aspiraba a recaudar hasta USD 69.300 millones.

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Con esa cifra, la operación podía figurar entre las mayores salidas a bolsa registradas, según la agencia. Una salida a bolsa es el momento en que una empresa vende acciones al público por primera vez para financiarse.

Anthropic señaló a los bancos que el precio de sus acciones estaban entre 70 y 80 dólares. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Anthropic señaló a los bancos que el precio de sus acciones estaban entre 70 y 80 dólares. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Anthropic, creadora del chatbot Claude, no quiso hacer comentarios a Reuters. La empresa tampoco explicó qué parte de los datos de precio era incorrecta, ni si cambiará el rango por acción, la cantidad de acciones o ambos.

Reuters no precisó cuándo llegará el documento corregido. Hasta entonces, el rango de USD 70 a 80 y el monto de hasta USD 69.300 millones no están confirmados, porque la propia compañía los desmintió en su segundo correo.

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Lo que se sabía antes de la retractación

Antes del segundo correo, otros medios habían ampliado el cuadro. El sitio financiero investinglive, a partir del mismo documento que vio Reuters, informó que Google, Nvidia, AMD, Broadcom, Micron, Microsoft y TSMC invertirían en conjunto USD 26.000 millones mediante una colocación privada al precio de la oferta.

Según esa misma publicación, sumada esa colocación, la operación reuniría entre USD 87.000 millones y 95.000 millones. Investinglive agregó que solo la oferta pública quedaría por debajo del récord de unos USD 75.000 millones que, según ese sitio, fijó SpaceX en junio.

Varias empresas tecnológicas comprarán acciones de Anthropic cuando salga a bolsa. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Varias empresas tecnológicas comprarán acciones de Anthropic cuando salga a bolsa. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Esos datos no figuran en el texto de Reuters que anunció la retractación. Como el precio por acción quedó en duda, tampoco hay confirmación de que se mantengan los montos de la colocación ni los totales que de ellos se derivan.

Investinglive, que citó a The Wall Street Journal, también señaló que la empresa buscaba cotizar en el Nasdaq con el símbolo ANT y que el valor de la compañía no figuraba entre los datos conocidos. Bloomberg Law, que recogió la exclusiva de Reuters, indicó que Anthropic prepara su debut mientras los mercados evalúan las consecuencias de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos.

Qué falta por conocer

Quedan sin respuesta tres datos que definen la operación: el precio final de cada acción, cuántas acciones se venderán y el valor total que el mercado asignará a Anthropic. Los tres dependen del documento actualizado que la empresa dijo que enviará.

Anthropic señaló que corregirá sus precios por acciones tras haber revelado que costarían entre 70 y 80 dólares. (AP Foto/Patrick Sison, Archivo)
Anthropic señaló que corregirá sus precios por acciones tras haber revelado que costarían entre 70 y 80 dólares. (AP Foto/Patrick Sison, Archivo)

Reuters accedió a ambos correos, pero no al texto completo de una versión definitiva. El primer documento dejó de ser una referencia válida desde el momento en que Anthropic avisó a los bancos de que el precio era inexacto.

El próximo dato verificable será esa versión actualizada que Anthropic prometió a los bancos. La empresa no informó una fecha para enviarla.

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