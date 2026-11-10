Costa Rica

Renuncias y ausencias provocan la salida de 146 autoridades municipales en Costa Rica desde 2024

El Tribunal Supremo de Elecciones reportó la cancelación de credenciales de alcaldes, vicealcaldes y regidores en distintas regiones del país. Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana concentran la mayor cantidad de casos.

Un total de cinco alcaldes renunciaron a sus cargos en los cantones de San Mateo, Río Cuarto, Heredia, Barva y Santa Bárbara, según el informe electoral. Crédito: Municipalidad de Heredia
Un total de cinco alcaldes renunciaron a sus cargos en los cantones de San Mateo, Río Cuarto, Heredia, Barva y Santa Bárbara, según el informe electoral. Crédito: Municipalidad de Heredia
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Un total de 146 autoridades municipales de Costa Rica perdieron sus credenciales durante los primeros dos años y seis meses del período de gobierno local iniciado en mayo de 2024, principalmente por renuncias, ausencias y fallecimientos, según informó este lunes 9 de noviembre el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Las cifras oficiales revelan que 125 cancelaciones corresponden a regidurías, otras 20 a alcaldías y vicealcaldías, mientras que una se relaciona con el puesto de viceintendencia. Los movimientos se registraron después de las elecciones municipales celebradas el 4 de febrero de 2024.

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De acuerdo con el organismo electoral, las renuncias representan la principal causa de salida, con 120 casos, equivalentes a aproximadamente el 82% del total. A estas se suman 18 cancelaciones por ausencias y 8 por fallecimientos.

El reporte también identifica diferencias por sexo entre las autoridades que dejaron sus cargos: 78 mujeres y 68 hombres. Es decir, las mujeres representan poco más del 53% de las credenciales canceladas durante el período analizado.

Liberación Nacional encabeza las cancelaciones

En cuanto a la distribución política, el Partido Liberación Nacional (PLN) registra la mayor cantidad de movimientos, con 55 credenciales canceladas, seguido por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), que contabiliza 28.

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En tercer lugar aparece el Partido Liberal Progresista (PLP), con 11 casos, mientras que Unidos Podemos acumula 10 y el Partido Republicano Social Cristiano registra 6.

Las cancelaciones restantes corresponden a otras agrupaciones políticas, entre ellas Aquí Costa Rica Manda y Progreso Social Democrático.

Cinco alcaldes renunciaron a sus cargos

Uno de los datos relevantes es que cinco alcaldes dejaron sus puestos por renuncia durante este período. Los movimientos ocurrieron en San Mateo, Río Cuarto, Heredia, Barva y Santa Bárbara.

En las primeras vicealcaldías se registraron cuatro cancelaciones, distribuidas entre tres renuncias y un fallecimiento. Los cantones involucrados fueron Desamparados, Liberia y Nicoya.

Por su parte, las segundas vicealcaldías contabilizan 11 renuncias, ocurridas en municipios como Escazú, Mora, Vázquez de Coronado, Turrubares, San Carlos, Osa, Puerto Jiménez, Talamanca y Matina, además de San Rafael de Heredia y Carrillo.

El único caso relacionado con una viceintendencia se presentó en Peñas Blancas de San Ramón, Alajuela.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) reportó la cancelación de 146 credenciales municipales desde el inicio del actual período de gobiernos locales en mayo de 2024. / (TSE)
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) reportó la cancelación de 146 credenciales municipales desde el inicio del actual período de gobiernos locales en mayo de 2024. / (TSE)

San José y Puntarenas lideran las cifras por provincia

La distribución territorial muestra que San José encabeza las cancelaciones, con 32 casos, seguida por Puntarenas, con 28, y Alajuela, con 27.

Posteriormente aparecen Guanacaste (20), Cartago (17), Heredia (12) y Limón (10).

Las regidurías suplentes concentran la mayor cantidad de movimientos, con 83 cancelaciones, de las cuales 62 fueron renuncias, 17 ausencias y 4 fallecimientos.

Estos cambios afectaron a 40 cantones, entre los que destaca Alvarado, con 5 cancelaciones. También sobresalen Puriscal, Guatuso, Río Cuarto, Abangares, Buenos Aires y Corredores, con 4 casos cada uno.

En las regidurías propietarias se contabilizaron 42 cancelaciones distribuidas en 27 cantones. Jiménez registra la mayor cantidad, con 5, seguido de Turrubares y Naranjo, con 3 cada uno.

El TSE aclaró que las estadísticas no incluyen las cancelaciones correspondientes a sindicaturas, concejalías de distrito y concejalías municipales de distrito, tanto propietarias como suplentes.

En las elecciones municipales de 2024, los costarricenses eligieron 6.212 cargos de elección popular. La información detallada de las autoridades cuyas credenciales fueron canceladas puede consultarse en la plataforma oficial Nuestras Autoridades Gobernantes del organismo electoral.

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