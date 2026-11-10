Cuba

La mortalidad de menores de cinco años aumentó en Cuba y alcanzó su mayor tasa en Isla de la Juventud

La tasa nacional subió de 9.7 a 12.1 defunciones por cada 1,000 nacidos vivos, según el Anuario Estadístico de Salud

La tasa de mortalidad en menores de cinco años en Cuba subió a 12.1 defunciones por cada mil nacidos vivos en 2025. (REUTERS/Norlys Perez)
La tasa de mortalidad en menores de cinco años en Cuba subió a 12.1 defunciones por cada mil nacidos vivos en 2025. (REUTERS/Norlys Perez)
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La tasa de mortalidad de menores de cinco años en Cuba subió de 9.7 a 12.1 defunciones por cada 1,000 nacidos vivos entre 2024 y 2025, según el Anuario Estadístico de Salud. El aumento se extendió en 14 de las 16 provincias y tuvo sus registros más altos en Isla de la Juventud, con 18.4, y La Habana, con 16.6.

El informe señala que el porcentaje nacional de niños que llegan con vida a los cinco años cayó de 99% en 2024 a 98,8% en 2025. Aunque la variación parece acotada en términos porcentuales, la disminución coincide con el aumento de las tasas de mortalidad infantil y de menores de cinco años.

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El anuario es una publicación oficial que reúne datos, indicadores y análisis sobre la situación sanitaria del país. Su contenido se apoya en información de organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Isla de la Juventud, La Habana y Camagüey encabezaron las tasas

La Isla de la Juventud registró el mayor salto entre 2024 y 2025: la tasa de mortalidad de menores de cinco años pasó de 10.6 a 18.4 por cada 1,000 nacidos vivos. La proporción de supervivencia a esa edad descendió de 98.9% a 98.2%.

En La Habana, la tasa aumentó de 12.8 a 16.6. La capital tuvo la segunda marca más elevada del país y su porcentaje de supervivencia a los cinco años bajó de 98.7% a 98.3%.

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También se produjeron subas en Camagüey, donde el indicador pasó de 9,3 a 14.5; en Ciego de Ávila, de 8.3 a 14; y en Granma, de 9.5 a 13. Guantánamo llegó a 13.9, Matanzas a 12.2, Santiago de Cuba a 12.3 y Villa Clara a 12.

Isla de la Juventud registró la tasa más alta del país en muertes de menores de cinco años con 18.4 por cada mil nacidos vivos. (REUTERS/Ricardo Arduengo)
Isla de la Juventud registró la tasa más alta del país en muertes de menores de cinco años con 18.4 por cada mil nacidos vivos. (REUTERS/Ricardo Arduengo)

Solo Cienfuegos y Holguín redujeron sus tasas: la primera provincia pasó de 9.7 a 9.0 muertes por cada 1,000 nacidos vivos, mientras Holguín descendió de 7.3 a 7.2. En Pinar del Río, el porcentaje de supervivencia se mantuvo en 99.3%, al igual que en Holguín.

También creció la mortalidad infantil en el país

El deterioro alcanzó a la mortalidad infantil, que comprende las defunciones antes del primer año de vida. El indicador nacional pasó de 7.1 en 2024 a 9.9 por cada 1.000 nacidos vivos en 2025.

La Habana registró una tasa de 14.2, seguida de Isla de la Juventud, con 12.9; Camagüey, con 12,4; Villa Clara y Guantánamo, ambas con 11; y Granma, con 10.9. Ciego de Ávila llegó a 10,6 y Mayabeque a 10.2.

La Habana encabezó el indicador de muertes antes del año de vida con un registro de 14,2 defunciones. (REUTERS/Norlys Perez)
La Habana encabezó el indicador de muertes antes del año de vida con un registro de 14,2 defunciones. (REUTERS/Norlys Perez)

De igual manera, el anuario también informó un aumento de la mortalidad materna. La tasa fue de 44.1 defunciones por cada 100.000 nacidos vivos, frente a 40.6 durante 2024. Las tasas de muertes maternas por causas directas e indirectas aumentaron, según el documento.

El escenario coincide con una menor cantidad de nacimientos. Cuba registró 3,294 nacidos vivos menos que el año anterior y una tasa global de fecundidad de 1.29 hijos por mujer. Mientras que el 99.7% de los nacimientos ocurrieron en instituciones de salud.

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