Viajó a uno de los destinos más buscados de Brasil y mostró los precios en el supermercado tras la suba del real

Brasil 2026: los precios que sorprendieron frente a Argentina

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Una creadora de contenido argentina que viaja por Brasil publicó un video en Instagram en el que compara precios de chocolates, productos de farmacia, café en cápsulas, ropa y calzado con sus equivalentes en la Argentina, y la diferencia que encontró —de hasta el 50% o más en algunos rubros— hizo que la publicación se viralizara en los últimos días.

En el video, la influencer Andrea Heller recorrió una tienda de chocolates, una farmacia, un supermercado y un shopping, y en cada parada registró los precios junto a su equivalente argentino. En la tienda de chocolates, una barra cuesta $11.000 en Brasil contra $17.000 en la Argentina; un calendario de adviento, $28.000 frente a $115.000. En la farmacia, un sérum se consigue por $19.000 contra $51.000, y un agua micelar por $7.600 contra $22.000.

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En el supermercado, una caja de cápsulas de café sale $5.700 contra $19.000, y una bebida embotellada de cadena conocida, $3.400 contra $12.000. En el shopping, remeras de entre $10.000 y $15.000 y ojotas de marca por $15.000 —que en Argentina se consiguen a $39.000—. La creadora destacó además que hay sabores de cápsulas de café que directamente no se encuentran en la Argentina.

El contexto que amplifica esa brecha de precios es político y cambiario a la vez. El domingo 25 de octubre, Luiz Inácio Lula da Silva fue reelecto presidente de Brasil en segunda vuelta con el 51,79% de los votos, frente al 48,21% de Flávio Bolsonaro. El resultado sorprendió a los mercados, que venían descontando un triunfo del candidato de derecha. El viernes previo a la elección, el dólar cerraba en 4,98 reales. El lunes 26, primera rueda poselectoral, llegó a tocar 5,60 reales en el pico intradiario y cerró en torno a 5,41, lo que representó una caída diaria de entre el 8,2% y el 8,8%: la mayor depreciación en una sola jornada desde 2002. En la semana completa, el real acumuló una baja del 9,2%, la más pronunciada desde noviembre de 2008.

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Brasil es uno de los destinos más elegidos por los argentinos para vacacionar en el verano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde entonces, la moneda brasileña no revirtió el salto. Al 9 de noviembre, el dólar cotiza a 5,51 reales, con una suba semanal adicional del 1,38%. El mercado parece haber consolidado un nuevo piso en torno a los 5,50 reales, muy por encima de los 4,98 previos al balotaje.

Qué precios bajaron para el turista argentino

La depreciación del real no modifica los precios en moneda local, pero sí reduce la cantidad de pesos que se necesitan para pagarlos. Una comida en un restaurante económico, con un precio de referencia de 35 reales, equivale hoy a unos $9.962, frente a los $10.756 que demandaba antes de la elección. Una cena para dos en un restaurante de gama media ronda los 167 reales, unos $47.563: $3.790 menos que al tipo de cambio previo al resultado.

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La cerveza, uno de los consumos más asociados a las vacaciones de playa, también refleja el cambio. Medio litro de cerveza nacional tirada cuesta en promedio 10 reales, equivalentes a $2.846 con la cotización actual. El transporte urbano, los taxis, el combustible y los productos de supermercado responden a la misma lógica: todo lo que se paga en reales cuesta menos pesos que antes del 26 de octubre.

La mejora, sin embargo, no es uniforme. Los pasajes aéreos y buena parte de la oferta de alojamiento se cotizan en dólares o ajustan sus precios según la demanda de temporada, por lo que una depreciación del real no garantiza una rebaja equivalente en esos rubros.

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La devaluación del real después de las elecciones hizo que Brasil sea aún más barato para los turistas argentinos

Brasil sigue entre los destinos más elegidos, pero viajar ya cuesta más que el año pasado

A pesar de la mejora cambiaria de las últimas semanas, vacacionar en Brasil sigue siendo más caro que en la temporada anterior. Antes de la devaluación del real, el gasto diario promedio de un turista argentino había subido de USD 157 en septiembre a USD 167 en octubre, un incremento del 6,4% que no respondió a variaciones en el tipo de cambio oficial sino a la inflación en destino y al encarecimiento de los servicios.

Ezequiel Barberis, presidente de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt), señaló que Brasil conserva un lugar destacado entre las preferencias de los turistas argentinos, aunque el encarecimiento acumulado —aéreos, hospedaje y gastos cotidianos— llevó a una desaceleración temporal de las consultas y reservas tras el balotaje. La conveniencia efectiva del viaje, en definitiva, dependerá de cómo evolucione el real en las próximas semanas y de los recargos que aplique cada medio de pago al momento de comprar la moneda local.

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