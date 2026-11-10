Cómo es el furgón de media milla 100% eléctrico que llegará a la Argentina en 2027

Ford anunció precios y fecha de arribo al mercado argentino para sus nuevos furgones Transit City, 100% eléctricos.

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São Paulo, Brasil — (Enviado especial) La oferta de vehículos utilitarios eléctricos en la Argentina sumará el año próximo una nueva alternativa para el reparto urbano. Ford anunció este lunes en Brasil el inicio de la comercialización de la Transit City eléctrica en ese país y su llegada al mercado argentino entre febrero y marzo de 2027.

Se trata de una van que llegará en tres configuraciones de carrocería, con hasta 1.600 kg de capacidad de carga y una autonomía urbana declarada de 381 kilómetros.

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El modelo fue una de las novedades del día de apertura de Fenatran, la feria de transporte y logística que se realiza esta semana en São Paulo. Si bien el vehículo arribará al mercado argentino recién durante el primer trimestre del año próximo, ya se puede reservar en un concesionario Ford. La marca comunicó una franja de precios de referencia para Argentina, que partirán, a valores de hoy, desde los $69.525.000 para la versión de acceso, es decir desde unos USD 44.000.

La oferta de versiones comprende una variante de cabina chasis y dos furgones, L1H1 y L2H2. La Transit City se importa de China y forma parte de Ford Pro, la división creada en 2021 para especializarse en la producción de vehículos destinados a clientes comerciales y flotas.

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El furgón de cabina con chasis permite la adopción de varios tipos de compartimiento trasero.

Los ejecutivos argentinos de la marca informaron que el vehículo se podrá adquirir mediante venta directa de la automotriz. También estará disponible para quienes tengan suscripto un plan de ahorro vigente de Plan Óvalo para Ranger o Transit y, al adjudicar su unidad, deseen cambiarlo por una Transit City.

La llegada amplía la presencia de Ford en el segmento de vehículos de trabajo electrificados, en un mercado donde la última milla, los servicios técnicos y la distribución de mercaderías requieren soluciones adaptadas a recorridos urbanos.

Tres configuraciones cubren cargas de 1.085 a 1.600 kg

La versión de acceso es la Transit City Furgón L1H1, de techo bajo. Mide 4.985 milímetros de largo y 1.991 milímetros de alto, dimensiones que apuntan a facilitar el acceso a estacionamientos y la circulación por calles de menor ancho. Su volumen de carga alcanza 6,4 m³ y admite hasta 1.085 kg de carga útil.

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Por encima se ubica la Furgón L2H2, con una carrocería más larga y techo elevado. Tiene 5.285 milímetros de longitud, 2.285 milímetros de altura, una capacidad de 8,5 m³ y una carga útil de 1.275 kg. De acuerdo con la información difundida por Ford Argentina, el espacio permite transportar hasta tres pallets.

La tercera alternativa es la Chasis Cabina L2H1. Mantiene el largo de la versión extendida, pero ofrece una plataforma preparada para adaptaciones específicas. La marca informa una capacidad máxima de hasta 14 m³ y 1.600 kg, cifras que dependen del tipo de carrozado instalado. Esa posibilidad la orienta a operaciones que demanden cajas, refrigeración u otras configuraciones de trabajo.

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Los precios publicados con valores de noviembre buscan mostrar la franja de valores que tendrá Transit City cuando llegue a Argentina. La versión de cabina simple con chasis es de $69.525.000, el Furgón L1H1 cuesta $70.297.500, y la versión Furgón L2H2 llega hasta los $76.014.000.

El Ford Transit City tiene dos versiones de furgón cerrado, el L1H1 Y L2H2, ambos medianos para transporte de última milla.

Motor de 150 CV y batería de 56 kWh

Toda la gama utiliza un motor eléctrico de 110 kW, equivalentes a 150 CV, y 260 Nm de torque. La propulsión se combina con una batería de 56 kWh de química de fosfato de hierro y litio, conocida como LFP. Este tipo de acumulador es utilizado en vehículos eléctricos por su durabilidad y su comportamiento frente a ciclos reiterados de recarga.

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Según los datos oficiales divulgados en el evento de Fenatran, la autonomía llega a 381 kilómetros en el ciclo urbano WLTP y a 254 kilómetros en el ciclo combinado bajo el mismo protocolo. La diferencia responde a las condiciones de medición: los trayectos de ciudad incluyen más desaceleraciones y oportunidades de recuperar energía que los recorridos mixtos.

La Transit City dispone de tres modos de conducción: Normal, Económico y Resbaladizo. También incorpora el sistema One Pedal Drive, que incrementa la retención al levantar el pie del acelerador y recupera parte de la energía durante la desaceleración. La función puede reducir el uso del pedal de freno en ciertos escenarios de circulación urbana.

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Para la recarga rápida en corriente continua, el vehículo admite hasta 115 kW. En esas condiciones, Ford declara que la batería pasa del 20% al 80% en unos 33 minutos. Con corriente alterna de 11,5 kW, el proceso desde el 20% hasta el 100% demanda aproximadamente cinco horas.

Otro dato relevante para los usuarios de este tipo de vehículo es el radio de giro, que le permite cambiar completamente de dirección en solo 6 metros, un detalle clave para las maniobras de reparto y estacionamiento.

Asistencias de conducción y conectividad

En el habitáculo, las tres versiones incluyen tablero digital de 7 pulgadas y una pantalla multimedia central de 12,3 pulgadas. El sistema es compatible de forma inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto. Además, la dotación contempla acceso y arranque sin llave, volante multifunción, cámara de retroceso, sensores de estacionamiento delanteros y traseros, monitoreo de presión de neumáticos y asiento del conductor calefaccionado.

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El interior de City muestra un ecosistema totalmente digital, tanto en el cuadro de instrimentos como en la pantalla central.

El paquete de seguridad incorpora dos airbags, frenado autónomo de emergencia, control de velocidad crucero adaptativo, asistente de mantenimiento de carril y detector de fatiga. Son elementos que cobran relevancia en vehículos destinados a jornadas de uso intensivo, con frecuentes detenciones y circulación en entornos de tránsito denso.

Entre las ventajas de la movilidad eléctrica para tareas de logística, Ford destacó que la Transit City eléctrica tendrá intervalos de mantenimiento de dos años o 40.000 kilómetros. La garantía general es de tres años sin límite de kilometraje, pero la batería cuenta con una cobertura mayor que se extiende a ocho años o 160.000 kilómetros.

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Fenatran fue el escenario de la presentación regional

Ford presentó el modelo durante la primera jornada de Fenatran, en São Paulo, una exposición dedicada al transporte terrestre de cargas y la logística en América del Sur. La automotriz eligió ese marco para exhibir por primera vez la Transit City ante el público y completar el anuncio comercial para la Argentina.

“Este lanzamiento demuestra el compromiso de Ford con el segmento de vehículos comerciales, así como con Brasil y América del Sur, ya que todo lo que estamos realizando aquí forma parte de una estrategia regional. Los productos y soluciones que ven aquí estarán presentes tanto en Brasil como en Argentina, Chile, Perú y Colombia; mercados en los que trabajamos con equipos dedicados y redes de concesionarios especializados”, dijo Guillermo Lastra, director de Ford Pro Sudamérica.

El Ford Transit City llega para complementar la oferta de furgones 100% eléctricos que ya comercializa Ford desde 2024.

El ejecutivo argentino explicó el fenómeno que generó un cambio sustancial en el crecimiento de este tipo de vehículos.

“Desde la pandemia, el segmento de entregas de «última milla» —especialmente en áreas urbanas— no ha dejado de crecer, y lo hace a un ritmo exponencial. Ya sea con vehículos eléctricos o de combustión, este es un segmento por el que todos están apostando; por ello, era natural que nosotros también entráramos en él, ya que es un ámbito nuevo para el cual no contábamos con un producto específico que cubriera estas necesidades”, explicó.

Señaló que Transit City está disponible en versiones chasis y furgón con dos capacidades de carga: 6,4 metros cúbicos y 8,5 metros cúbicos.

“El cliente de estos vehículos busca eficiencia en costos, autonomía, versatilidad y agilidad. En cuanto a los costos, el producto que ven aquí ofrece un costo operativo y energético un 60% inferior al de un vehículo de combustión interna, además de reducir los costos de mantenimiento preventivo en un 80%. Respecto a la autonomía, el vehículo alcanza los 381 kilómetros (según el ciclo WLTP), cuenta con una batería de 56 kWh y una potencia de 110 kW (150 CV), lo cual es más que adecuado para las tareas de entrega, la capacidad de carga y las exigencias actuales del mercado y de las ciudades”, finalizó.