El particular análisis de una figura de Uruguay antes del choque contra la selección argentina tras el retiro de Lionel Messi

Ronald Araujo palpitó el partido contra la selección argentina tras la salida de Lionel Messi

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Ronald Araujo, una de las principales figuras de la Celeste, dejó un particular análisis en la previa del clásico rioplatense tras afirmar que Uruguay buscará sacar provecho de la ausencia de Lionel Messi en el amistoso ante Argentina, aunque advirtió que el seleccionado dirigido por Lionel Scaloni conserva un plantel con futbolistas jóvenes y capacidad para sostener su condición de potencia.

El defensor de Liverpool llegó a su país para incorporarse al plantel que afrontará la última fecha FIFA del año. Los Charrúas viajarán a Buenos Aires para jugar el jueves 13 de noviembre frente a la Albiceleste en La Bombonera, antes de regresar al país para medirse con República Dominicana el 17, en el estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado.

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Araujo, uno de los referentes de la selección uruguaya, puso el foco en el escenario que abre la reciente despedida de Messi del equipo argentino. El zaguero compartió vestuario con el atacante durante su paso por Barcelona y conoce el peso que tuvo el rosarino en la estructura de la Albiceleste durante los últimos años. “Perdieron al mejor jugador del mundo y eso lo vamos a aprovechar”, sostuvo Araujo al referirse a la baja de Messi. De inmediato, evitó relativizar al rival: “Argentina tiene grandes jugadores, tienen jóvenes con mucha calidad, son una gran potencia”.

La declaración instala uno de los ejes del próximo clásico rioplatense. El defensor uruguayo considera que la salida del ex Barcelona modifica el contexto de Argentina, pero no alcanza para quitarle jerarquía a un seleccionado al que ubicó entre los mejores del mundo. El central y Lionel Messi coincidieron en Barcelona durante 34 partidos oficiales. Ambos integraron el plantel que ganó la Copa del Rey de la temporada 2020/21, el último título del delantero argentino con el club catalán antes de su salida en agosto de 2021.

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Ronald Araujo y Lionel Messi fueron compañeros en Barcelona

Esa experiencia le da a Araujo una referencia directa sobre el impacto del actual futbolista de Inter Miami. Messi fue una pieza central de Argentina en la obtención de la Copa América 2021, la Copa del Mundo y la Copa América 2024, por lo que su alejamiento supone una transición para el equipo de Scaloni.

El defensor uruguayo, de todos modos, planteó que el objetivo de su selección no se limita a capitalizar una ausencia. “Es verdad que es un amistoso, pero es importante para crecer. Con una victoria se va creciendo”, expresó desde el Aeropuerto de Carrasco.

Araujo aseguró que Uruguay tiene recursos para competir en Buenos Aires. “Tenemos equipo para enfrentar a Argentina, que es de las mejores selecciones del mundo, y vamos con la ilusión de hacer un buen papel”, afirmó antes de incorporarse a los entrenamientos.

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El partido también tendrá un condimento personal para Araujo: se enfrentará con Alexis Mac Allister, su compañero en Liverpool. El uruguayo reveló que ambos ya intercambiaron bromas antes del encuentro. “Ya la picamos un poquito”, contó el zaguero sobre el diálogo con el mediocampista argentino. Los dos comparten el día a día en el club inglés, pero estarán en veredas opuestas cuando sus selecciones se encuentren en La Bombonera.

Para Araujo, el duelo con Argentina será parte de un tramo de preparación que también busca afianzar al plantel después de cambios recientes en la conducción. El defensor dijo que el grupo espera dar una buena imagen ante un rival de jerarquía y recuperar el contacto con el público uruguayo en el compromiso posterior en Maldonado.

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Ronald Araujo actualmente comparte plantel con Alexis Mac Allister en Liverpool (REUTERS/Phil Noble)

“Estoy feliz de volver a Uruguay”, señaló. También destacó su presente en Liverpool, donde llegó cedido desde Barcelona, y afirmó que disfruta de la etapa que atraviesa. “Tengo muchas ganas de enfrentar estos amistosos y dar lo mejor”, agregó.

Araujo resaltó que, durante la gira por Asia, los futbolistas habían conversado sobre la necesidad de volver a disputar un partido en Uruguay. El amistoso frente a República Dominicana ofrecerá esa posibilidad luego de la visita a Buenos Aires. “Era importante venir a Uruguay y estar con nuestra gente”, dijo. El defensor planteó que el encuentro en Maldonado permitirá que los hinchas vean al equipo y que el plantel muestre su propuesta de juego en una etapa que definió como un cambio para la selección.

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Dentro de ese proceso, Araujo destacó el vínculo de Diego Forlán con los jugadores. Según explicó, el exdelantero generó cercanía desde sus primeros trabajos al frente del equipo y ofreció respaldo individual a los integrantes del plantel. “Fue muy cercano a la hora de hablar con cada jugador”, sostuvo el defensor. Araujo remarcó que Forlán conoce las exigencias de la selección por su experiencia como futbolista y que esa condición facilita el diálogo, en particular con los atacantes. “El hecho de tener la confianza del entrenador hace que después sea más fácil cuando estás adentro de la cancha”, agregó el central, quien aspira a recuperar continuidad con la camiseta celeste después de un período atravesado por lesiones.

El defensor también se refirió a las críticas que recibió por las ausencias en partidos de Uruguay, entre ellas las vinculadas con los últimos dos Mundiales. Araujo reconoció que los comentarios no le resultan agradables, aunque afirmó que los acepta y que mantiene una mirada autocrítica. “Quiero representar a la selección y dar lo mejor. Sé que cuando estoy dentro de la cancha soy un jugador importante”, expresó. El futbolista sostuvo que entiende que se generen cuestionamientos cuando no puede estar disponible, pero subrayó que su intención siempre fue formar parte del equipo nacional.

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Araujo reveló que estuvo en condiciones de integrar el banco de suplentes ante España, en el último partido de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026. Uruguay no logró avanzar de ronda y él no sumó minutos en aquel encuentro. “Contra España estaba disponible para jugar en el banco, pero el entrenador toma las decisiones”, afirmó. El zaguero señaló que llegaba de una lesión y consideró que Marcelo Bielsa pudo haber entendido que no correspondía su ingreso.

Consultado sobre si el técnico le dio una explicación por esa determinación, Araujo prefirió no profundizar. “Personalmente, no pasó nada. Yo estaba disponible para jugar, tomó la decisión de que no entrara y es respetable”, manifestó.

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El partido ante Argentina será el primer examen de Uruguay en esta nueva ventana internacional. Araujo llegará con la expectativa de medirse con un rival que ya no contará con Messi, un factor que el central identificó como una oportunidad, aunque sin desconocer la calidad del recambio argentino.