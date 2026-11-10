Nicaragua

El encarecimiento de los alimentos absorbió el aumento del salario mínimo en Nicaragua

El aumento de precios se concentró en productos de consumo diario, como la tortilla, los lácteos, los huevos y los alimentos perecederos, de acuerdo con el Informe de Coyuntura de Nicaragua

Una canasta de mimbre con granos, aceite, huevos y verduras al lado de varios billetes y monedas sobre una mesa de madera.
El costo de la canasta básica en Nicaragua alcanzó los C$ 21,474.94 en julio de 2026, su valor más alto del periodo analizado. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El costo de vida en Nicaragua subió con mayor rapidez durante los primeros siete meses de 2026, mientras los aumentos del salario mínimo no alcanzaron para compensar el encarecimiento de los productos esenciales, según el Informe de Coyuntura de Nicaragua.

La canasta básica llegó en julio a C$ 21,474.94 (USD 579.82), su valor más alto en el período analizado y una referencia del dinero que una familia necesita para comprar los productos incluidos en ese indicador.

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Entre enero y julio, el costo promedio de la canasta fue C$ 842.47 (USD 22.75) más alto que durante los mismos meses de 2025. La variación interanual promedio alcanzó 4.1%, frente al 0.1% del año anterior, con los alimentos como el principal factor detrás de ese aumento.

Los alimentos explicaron el 89% del encarecimiento de la canasta. De cada C$ 100 (USD 2.70) que subió su precio, cerca de C$ 89 (USD 2.40) correspondieron al aumento de la comida. Los mayores incrementos se concentraron en los cereales, sobre todo la tortilla, además de los lácteos y los huevos, que en conjunto reunieron el 63.5% de la subida total.

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El arroz, los frijoles, el azúcar y el aceite mantuvieron precios relativamente estables. Desde mayo, los productos perecederos comenzaron a tener una incidencia mayor en el alza de precios y, en julio, explicaron casi la mitad de la diferencia interanual, según el informe.

El salario mínimo no alcanzó para comprar la canasta básica

El salario mínimo aumentó 4% en marzo de 2026 y el incremento para las zonas francas fue de 6.7%. El salario promedio quedó en C$ 9,313 mensuales (USD 251.45), una cifra que no permitió cubrir el costo de la canasta básica registrado en julio.

Para pagar una canasta de C$ 21,474.94 (USD 579.82) se requerían 2.3 salarios mínimos promedio. En el sector agropecuario, una persona necesitaba 3.46 salarios mínimos para cubrir el mismo gasto.

El salario mínimo promedio de C$ 9,313 mensuales cubrió menos de la mitad del costo de la canasta familiar. (Imagen de cortesía)
El salario mínimo promedio de C$ 9,313 mensuales cubrió menos de la mitad del costo de la canasta familiar. (Imagen de cortesía)

El Informe de Coyuntura de Nicaragua sostuvo que los ajustes salariales no produjeron una mejora del poder adquisitivo de los hogares. Aunque los ingresos nominales subieron, el aumento del costo de la canasta superó ese ajuste.

La pobreza se estima con una encuesta de hogares de 2014

El informe señala que la medición directa y actualizada de la pobreza continúa siendo una limitación para evaluar la situación socioeconómica del país. Las proyecciones del Banco Mundial se basan en la Encuesta de Medición de Nivel de Vida realizada en 2014 y están expresadas en paridad de poder adquisitivo de 2021.

Según esas estimaciones, la proporción de población que vive con menos de USD 8.3 diarios habría pasado de 37.7% en 2025 a 37.8% en 2026. Bajo una línea de USD 4.2 diarios, la proporción habría bajado de 13.3% a 12.8%.

La última medición directa del Banco Mundial, calculada a partir de la encuesta de 2014, ubicó la pobreza en 15.7% con la línea de USD 4.2 diarios. Una encuesta realizada en 2019 por la Fundación Internacional para el Desafío Económico indicó que el 44% de la población vivía por debajo de una línea cercana a USD 2.3 al día.

El informe de Necesidades Básicas Insatisfechas de 2023-2024 registró una reducción del hacinamiento, de 10.7% a 8.5%, y de la vivienda inadecuada, de 4.5% a 4.2%. La inasistencia escolar entre las personas de siete a 14 años también bajó de 9.4% a 8.6%.

Las estimaciones actuales de pobreza del Banco Mundial en Nicaragua utilizan como referencia la encuesta de hogares de 2014. (Foto: cortesía)
Las estimaciones actuales de pobreza del Banco Mundial en Nicaragua utilizan como referencia la encuesta de hogares de 2014. (Foto: cortesía)

La insuficiencia de servicios básicos se mantuvo en 13.4% a nivel nacional. En las zonas rurales, esa carencia aumentó de 28.8% a 29.2%, mientras que la baja educación rural alcanzó 14.9%, frente al 3.7% registrado en el área urbana.

El presupuesto clasificó USD 2,943 millones para combatir la pobreza

El presupuesto de 2026 clasificó C$ 109,000 millones (USD 2,943 millones) como gastos dirigidos a combatir la pobreza. El monto equivale al 65.4% del gasto total del Estado y fue 10.2% superior al destinado a ese rubro en 2025.

De cada C$ 100 (USD 2.70) previstos en el presupuesto público, C$ 65.40 (USD 1.77) fueron incluidos como recursos orientados a reducir la pobreza. La clasificación contempla dinero para educación, salud, seguridad pública, subsidios al transporte y la energía, además de pensiones.

El documento señala que el aumento refleja una mayor asignación presupuestaria hacia programas relacionados con la reducción de la pobreza, aunque advierte que el presupuesto no garantiza por sí mismo una mejora de las condiciones de vida. Los resultados dependerán de la ejecución, la focalización y la capacidad de los programas para traducir los recursos en mejoras en los ingresos, la alimentación y el acceso a servicios básicos.

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