Un hombre que perdió USD 308.000 en apuestas deportivas demandó a la plataforma de predicciones Kalshi

Kalshi fue demandado por un ciudadano y exigió que se le regrese 580.000 dólares. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

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Scott Bright, un vecino de Bellevue, en el estado de Washington, demandó a la plataforma de predicciones Kalshi para recuperar el dinero que perdió en apuestas deportivas. Perdió USD 308.781,62 en dos meses y pide más de USD 580.000, según la demanda que presentó el 24 de septiembre ante un tribunal del condado de King, informó Ars Technica.

Bright sostiene que Washington prohíbe el juego por internet desde 2006 y que una ley estatal permite a quien pierde en un juego ilegal reclamar el dinero a la empresa que lo organiza. Su demanda señala que apostó cuando la Fiscalía General del estado ya había demandado a Kalshi por ese motivo.

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Entre el 17 de junio y el 14 de agosto de 2026, según la demanda, Bright transfirió USD 315.353,94 a Kalshi en 253 débitos de su cuenta bancaria. Apostó en partidos de béisbol profesional y de tenis, y volvía a jugar lo que ganaba. Su cuenta quedó con USD 983,27.

Un hombre apostó en Kalshi y luego pidió que se le regrese el dinero tras perderlo. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Una cuenta de USD 580.000 a partir de una pérdida de USD 308.000

La diferencia entre ambas cifras surge de un cálculo distinto. Bright pide USD 580.544,98 porque, según su demanda, un fallo de 1950 de la Corte Suprema de Washington impide compensar las ganancias de una apuesta con las pérdidas de otra. Debe sumarse cada pérdida por separado.

Si el tribunal rechaza ese método, el demandante pide que se le devuelva todo lo que transfirió más USD 89.651,76 en comisiones, lo que superaría los USD 405.000.

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La demanda afirma que Kalshi movió los depósitos de Bright en operaciones por USD 14.396.457,30 y cobró USD 84.062,71 en comisiones por ellas, el 26,7 por ciento de lo que depositó. Además, cobró USD 5.589,05 por las transferencias.

Kalshi dice que no vendió juego sino contratos

Kalshi presentó el 30 de octubre un pedido para desestimar el caso. Sostiene que Bright no perdió dinero en juegos de azar, sino en “contratos de eventos”, que solo puede regular el gobierno federal a través de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), el organismo que supervisa esos mercados.

Kalshi pidió que se desestime la demanda en su contra. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

La empresa agregó que Bright no alega que lo hayan engañado sobre el funcionamiento de la plataforma, sus costos o el riesgo de perder. También dijo que sus pérdidas fueron a otros participantes y que la demanda no sostiene que Kalshi fuera la contraparte de sus posiciones. Kalshi se define como una plataforma neutral que gana con comisiones.

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La demanda cuestiona esa neutralidad. Recuerda que el reglamento de Kalshi admite que una empresa afiliada opera en la plataforma y coloca órdenes en ambos lados de los mercados. Bright alega que esa afiliada tomó la posición contraria en buena parte de sus apuestas, aunque admite que no puede saberlo con certeza porque ese dato está en poder de Kalshi.

Kalshi pidió además que el caso pase a un tribunal federal y que se suspenda hasta que la Corte Suprema de Estados Unidos decida si analiza otro caso sobre si las leyes estatales de juego se aplican a los mercados de predicción. Nueva Jersey solicitó que el alto tribunal resuelva esa cuestión.

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Kalshi ya cuenta con antecedentes. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La disputa de fondo ya tiene fallos en contra de Kalshi

En agosto, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, cuya jurisdicción incluye Washington, determinó que Nevada puede regular a Kalshi con sus leyes de juego. Bright cita una frase del fallo: apostar en deportes, “aun cuando se le dé otro nombre, sigue siendo juego”.

Ese mismo mes, un juez del condado de King ordenó a Kalshi limitar el acceso desde Washington y dejar de ofrecer contratos sobre deportes, elecciones, política, entretenimiento, cultura, tecnología y ciencia en el estado. La orden entró en vigor después de las pérdidas de Bright. El demandante afirma que el 15 de septiembre la aplicación le informó que su uso desde su ubicación estaba prohibido.

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