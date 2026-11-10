Es el instrumento en pesos más eficaz para protegerse contra la inflación y su uso se disparó en 2026: cuál es y cómo funciona

Los plazos fijos UVA ajustan el capital depositado de acuerdo con la evolución de la inflación. (Foto: Reuters)

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Ahorrar en pesos sin que el dinero pierda valor frente a la suba de los precios es uno de los principales desafíos para los pequeños inversores. Una de las opciones disponibles son los plazos fijos UVA, depósitos que actualizan el capital de acuerdo con la inflación y que ganaron terreno durante 2026: al 2 de noviembre, el stock de estas colocaciones alcanzó los $2 billones, según el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

La cifra representa un aumento de 12,9% en el último mes, mientras que el crecimiento acumulado desde el inicio de 2026 llegó a 632,9%. Frente al mismo momento del año pasado, el salto fue de 790,1 por ciento.

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La evolución muestra que más ahorristas eligieron una alternativa en pesos cuyo capital se actualiza con la inflación. El instrumento no elimina todos los riesgos de ahorro, ya que no ofrece cobertura directa ante movimientos del dólar, pero está diseñado para conservar el poder adquisitivo de los pesos durante el período de colocación.

El capital se actualiza según la inflación

El plazo fijo UVA funciona de un modo distinto al plazo fijo tradicional. Al constituirlo, el dinero depositado se convierte en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), cuyo precio se actualiza todos los días.

El stock de depósitos UVA/CER superó los $ 2 billones al 2 de noviembre, según el BCRA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La UVA sigue la variación del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), un indicador que acompaña la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

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Por eso, al vencimiento, el ahorrista cobra el capital inicial ajustado por la inflación acumulada durante el período de la colocación. A ese monto puede sumarse una tasa adicional que fija cada entidad financiera, que suele ubicarse entre 0 y 1 por ciento.

El mecanismo permite que el dinero conserve su valor frente a la suba de los precios, siempre que el depósito se mantenga hasta su vencimiento. Esa es la diferencia central frente a un plazo fijo tradicional, que paga una tasa fija en pesos y puede quedar por debajo de la inflación si los precios avanzan a un ritmo mayor.

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El plazo mínimo es de 90 días

La principal condición de este instrumento es el tiempo. El plazo fijo UVA tiene, por lo general, una permanencia mínima de 90 días, por lo que no resulta adecuado para quienes podrían necesitar los fondos de forma inmediata, a diferencia de un money market.

Algunos bancos ofrecen versiones precancelables. En esos casos, el cliente puede retirar el dinero antes del vencimiento tras cumplir un período mínimo, aunque recibe una tasa inferior a la que obtendría si mantuviera la colocación hasta el final.

El plazo fijo UVA exige, por lo general, mantener los fondos inmovilizados durante al menos 90 días. (Foto: Reuters)

Esa restricción explica que la decisión no dependa solo de la rentabilidad. Antes de constituir un plazo fijo UVA, el ahorrista debe evaluar si puede prescindir de esos pesos durante al menos tres meses.

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El crecimiento superó ampliamente al de los plazos fijos tradicionales

Los datos del BCRA reflejan la diferencia entre la evolución de los depósitos indexados y los instrumentos que no ajustan por inflación. Al 2 de noviembre, los plazos fijos UVA/CER sumaban más de $2 billones. En tanto, el instrumento tradicional ascendió a 95 billones de pesos.

En lo que va de 2026, los depósitos UVA/CER aumentaron 790%, un ritmo muy por encima del avance que habían registrado los plazos fijos tradicionales hasta el undécimo mes del año.

El mayor uso del instrumento responde a una necesidad concreta: proteger los ahorros en moneda local ante la inflación. Mientras el plazo fijo común define por adelantado cuánto pagará al vencimiento, el UVA ajusta el capital a medida que se conocen los datos de precios.

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Por qué sirve para preservar el poder de compra

Un plazo fijo UVA no asegura una ganancia frente al dólar ni permite anticipar cuál será el rendimiento nominal exacto antes de que termine el período. Su objetivo es otro: que el monto invertido conserve una equivalencia similar en términos de bienes y servicios.

Si una persona deposita pesos y la inflación aumenta durante los 90 días siguientes, el valor de la UVA también se actualiza. Al finalizar el plazo, recupera un monto mayor en pesos, en línea con esa variación de precios, más la tasa adicional si el banco la ofrece.

Por esa razón, el plazo fijo UVA aparece como una de las herramientas más directas para quienes buscan mantener el poder adquisitivo de un ahorro en pesos y pueden inmovilizar el dinero durante el plazo establecido.

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