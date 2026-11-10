SoftBank, inversora en OpenAI, perdió USD 7.000 millones en tres meses y sorprendió a los analistas

SoftBank sufrió un impacto de USD 3.700 millones por pagos adelantados y compras canceladas de equipamiento eléctrico para centros de datos de IA (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El grupo japonés SoftBank informó una pérdida neta de 1,1 billones de yenes (USD 7.000 millones) en el trimestre de julio a septiembre. El resultado contrasta con la ganancia de 2,5 billones de yenes del mismo período del año anterior y quedó muy por debajo de lo que esperaban los analistas.

Según Reuters, tres analistas consultados por LSEG proyectaban entre una ganancia de 233.000 millones de yenes y una pérdida de 113.000 millones. Bloomberg indicó que el promedio de ocho analistas apuntaba a una ganancia de 129.000 millones de yenes. Es la primera pérdida neta de la compañía en casi dos años, de acuerdo con Bloomberg.

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SoftBank es uno de los principales inversores externos de OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT. Hasta septiembre había aportado USD 54,6 millones de millones...

Pagos adelantados por equipos que ya no usará

El informe financiero de la empresa atribuye una parte central del golpe a una pérdida de 597.200 millones de yenes (unos USD 3.700 millones) registrada en el semestre. Surgió de reajustar las compras de equipos de generación eléctrica para proyectos de centros de datos de IA en Estados Unidos.

De ese total, 457.000 millones de yenes corresponden a pagos adelantados que no se pueden recuperar y 140.200 millones a modificaciones de contratos y acuerdos de compensación. Reuters precisó que una filial de SoftBank había invertido en ese equipamiento y que los planes se revisaron después.

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El segundo factor es el costo de la deuda. Los gastos financieros del trimestre llegaron a 461.900 millones de yenes, más del doble que un año antes, por un préstamo con garantía en acciones de Arm, emisiones récord de bonos y tasas de interés más altas, según Investing.com.

En el semestre, el informe de la empresa muestra gastos financieros de 790.700 millones de yenes. SoftBank realizó importantes colocaciones de bonos y devolvió por anticipado USD 25.900 millones de un préstamo puente que había pedido en marzo para financiar su aporte a OpenAI.

Los fondos de inversión y el valor de OpenAI

Pese al rojo en las startups del Vision Fund, SoftBank mantuvo sin cambios en USD 99.600 millones la valuación de su tenencia en la creadora de ChatGPT.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El segmento de los Vision Fund, los fondos con los que SoftBank invierte en cientos de startups, registró una pérdida de 81.580 millones de yenes en el trimestre, frente a una ganancia de 2,38 billones un año antes, según CNBC. La caída de acciones como Coupang y Grab pesó sobre el resultado del segmento.

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Bloomberg agregó que las bajas de Arm e Intel, empresas en las que SoftBank tiene participación, también pesaron en el resultado. Las ventas del semestre subieron 13,3%, hasta 4,24 billones de yenes, impulsadas por telecomunicaciones y por el negocio de cómputo para IA, según la empresa.

SoftBank valuó su participación en OpenAI en USD 99.600 millones, sin cambios desde el cierre del año fiscal anterior. La compañía completó en octubre los USD 30.000 millones de inversiones adicionales que había acordado en febrero, con lo que su aporte acumulado asciende a USD 64.600 millones y su participación a cerca de 13%.

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Las acciones cayeron más de la mitad desde junio

Pese al resultado, las acciones de SoftBank cerraron con un alza de 13,9% el martes, en un día de rebote de las tecnológicas asiáticas, según CNBC. Bloomberg indicó que el título acumula una caída superior a 50% desde su máximo de junio, por el temor a la deuda tomada para apostar por la IA.

El 6 de noviembre, Reuters informó que el costo de asegurar la deuda de SoftBank contra un incumplimiento llegó a su nivel más alto en cuatro años. Ese día las acciones habían caído 11%. Bloomberg sumó que los inversores temen que el triunfo demócrata en las elecciones legislativas de Estados Unidos frene proyectos del fundador, Masayoshi Son.

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La salida a bolsa de OpenAI, que permitiría a SoftBank convertir su participación en dinero, se postergó hasta 2027, según Reuters.