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Tragedia bajo la niebla en Bulgaria: al menos 11 muertos y 48 heridos en un choque múltiple en una autopista

El accidente ocurrió en ambos sentidos de la ruta que une Sofía con Burgas, cerca de la ciudad de Yambol. Hubo vehículos incendiados y personas atrapadas

El choque ocurrió en ambos sentidos de la ruta que une Sofía con Burgas, cerca de la ciudad de Yambol; hubo vehículos incendiados y personas atrapadas.
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Al menos 11 personas murieron y 48 resultaron heridas este martes en un choque en cadena en el que se vieron involucrados cerca de medio centenar de vehículos en una autopista del sudeste de Bulgaria, en medio de una densa niebla, informaron las autoridades y medios locales.

El primer ministro, Rumen Radev, dio la cifra de 11 muertos y 48 heridos, según el sitio búlgaro Mediapool. Otros medios hablaban de 12 muertos, y el gobernador de la región de Yambol, Georgi Chalakov, había dicho antes a la agencia estatal BTA que los fallecidos eran “más de 10”. El número de víctimas puede cambiar.

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Qué pasó

Vista aérea de los equipos de emergencia en el lugar del choque múltiple cerca de Yambol, Bulgaria, este martes. Hubo al menos 11 muertos. (Georgi Manev/Nova TV vía REUTERS)
Vista aérea de los equipos de emergencia en el lugar del choque múltiple cerca de Yambol, Bulgaria, este martes. Hubo al menos 11 muertos. (Georgi Manev/Nova TV vía REUTERS)

El accidente ocurrió alrededor de las 7:00 (hora local; 2:00 en Argentina) en la autopista Trakia, que une la capital, Sofía, con la ciudad portuaria de Burgas, en el mar Negro, a la altura del nudo vial de Zimnitsa, cerca de Yambol y a unos 290 kilómetros al este de Sofía. Se registraron dos choques: el primero, en el kilómetro 289, en sentido a Burgas, y otro minutos después, en el kilómetro 294, en dirección a Sofía, según BTA.

Imágenes de medios locales mostraron autos y camiones amontonados en ambos lados de la ruta, muchos volcados, aplastados o fuera del camino. La policía atribuyó el siniestro a la reducción de la visibilidad por la niebla.

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“Todo pasó muy rápido, pero la visibilidad en la niebla no era de más de 50 metros, creo. Murió mucha, mucha gente aquí; un hombre murió justo detrás de mí”, dijo un testigo no identificado a Nova TV.

Restos y vehículos dañados tras el choque en cadena cerca de Yambol, Bulgaria. Cerca de 50 autos y camiones chocaron en medio de la niebla. (Nova TV vía REUTERS)
Restos y vehículos dañados tras el choque en cadena cerca de Yambol, Bulgaria. Cerca de 50 autos y camiones chocaron en medio de la niebla. (Nova TV vía REUTERS)

Otro sobreviviente contó que rompió la ventanilla de un auto en llamas para sacar a un hombre y que, al oír que los vehículos del otro carril comenzaban a chocar por los restos que volaban, huyó corriendo hacia el puente del cruce.

Escombros y vehículos destrozados en la autopista Trakia, cerca de Yambol, Bulgaria. La visibilidad por la niebla era de unos 50 metros, según un testigo. (Nova TV vía REUTERS)
Escombros y vehículos destrozados en la autopista Trakia, cerca de Yambol, Bulgaria. La visibilidad por la niebla era de unos 50 metros, según un testigo. (Nova TV vía REUTERS)

El inspector jefe Todor Mishinev, de la Dirección Regional del Ministerio del Interior de Yambol, dijo a Nova TV que algunas personas seguían atrapadas en sus vehículos.

La respuesta

Autos y camiones destruidos en la autopista Trakia, cerca de Yambol, Bulgaria. Las autoridades cerraron la ruta, que une Sofía con Burgas, en ambos sentidos. (Nova TV vía REUTERS)
Autos y camiones destruidos en la autopista Trakia, cerca de Yambol, Bulgaria. Las autoridades cerraron la ruta, que une Sofía con Burgas, en ambos sentidos. (Nova TV vía REUTERS)

Policías, bomberos y servicios de emergencia trabajaron en el lugar; había 14 dotaciones de bomberos, según BTA. Las autoridades cerraron la autopista en ambos sentidos y desviaron el tráfico por Karnobat y Sliven. Se activó el sistema de alerta BG-Alert.

Entre los vehículos hay un camión cisterna que transportaba gas, y los bomberos trabajaban para evitar que se incendiara.

Vehículos siniestrados tras el choque múltiple cerca de Yambol, Bulgaria. Cuatro heridos graves ingresaron a un hospital de Yambol y ocho fueron trasladados a Sliven. (Nova TV vía REUTERS)
Vehículos siniestrados tras el choque múltiple cerca de Yambol, Bulgaria. Cuatro heridos graves ingresaron a un hospital de Yambol y ocho fueron trasladados a Sliven. (Nova TV vía REUTERS)

Cuatro heridos graves ingresaron al hospital San Panteleimón de Yambol y ocho fueron trasladados al de Sliven, siete con lesiones en extremidades y tórax y uno en estado muy grave por un golpe en la cabeza, según BTA. En total, unos 27 heridos fueron llevados a hospitales de la región, según Reuters.

Vista aérea de los equipos de rescate en el choque múltiple cerca de Yambol, Bulgaria. Entre los vehículos había una cisterna con gas, según EFE. (Georgi Manev/Nova TV vía REUTERS)
Vista aérea de los equipos de rescate en el choque múltiple cerca de Yambol, Bulgaria. Entre los vehículos había una cisterna con gas, según EFE. (Georgi Manev/Nova TV vía REUTERS)

El primer ministro Radev, quien se enteró del accidente cuando viajaba a Varna, envió al ministro del Interior, Ivan Demerdzhiev, a Burgas para usar un avión para trasladar heridos a Sofía. Dos aviones militares Spartan esperaban para evacuar a los heridos.

Radev dijo que cancelaría su agenda de trabajo después de reunirse con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

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