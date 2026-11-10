Fue a Es mi sueño, recordó su dura infancia y conmovió a Abel Pintos con su confesión: “Yo canto gracias a vos”

Rocío dedicó unas palabras de agradecimiento al cantante y jurado Abel Pintos en Es mi sueño (Video: El Trece)

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En una de las instancias más personales de Es mi sueño, el ciclo de El Trece conducido por Guido Kaczka, la participante Rocío Romero se dirigió a Abel Pintos para contarle que su música tuvo un lugar decisivo en su historia. La joven reveló que las canciones del artista la acompañaron en una etapa marcada por discusiones en su casa y que fueron el impulso que necesitó para animarse a cantar.

Fue en un instante que pidió intervenir antes de continuar con su participación. “Le quería decir algo a Abel”, expresó. Kaczka le dio paso de inmediato, sin anticipar el alcance de la confesión que estaba por hacer. Entonces, Rocío fue directa: “Te quiero agradecer porque yo canto por vos”.

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La frase provocó una primera reacción de sorpresa en el cantante. “¿De verdad?”, preguntó Abel, mientras desde las tribunas comenzaban los aplausos. Rocío explicó que quería aprovechar su paso por el programa para transmitirle ese mensaje, aun si su recorrido dentro de la competencia terminaba esa noche.

“Si me llego a ir, te lo quería decir porque desde muy chiquita había mucho ruido y muchos problemas en mi casa y yo me encerraba en la habitación a escuchar tus temas”, relató la participante. Su testimonio modificó el clima del estudio y dejó al jurado atento a cada una de sus palabras.

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Rocío Romero le contó a Abel Pintos que sus canciones la ayudaron a animarse a cantar durante su adolescencia

Rocío contó que atravesó momentos de tensión familiar durante su adolescencia. Sin dar detalles sobre los motivos de aquellas discusiones, explicó que encontraba una forma de apartarse de la situación al encerrarse en su cuarto con los auriculares y las canciones de Abel Pintos.

Según relató, en ese espacio íntimo comenzó a descubrir una faceta que hasta ese momento no se había permitido mostrar. “Fuiste el primer artista que a mí me dio ganas de cantar”, le dijo al intérprete. “Yo tenía como la voz muy guardada y no la podía sacar y con tus canciones lo pude hacer”.

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El aplauso del público acompañó sus palabras, mientras Abel escuchaba en silencio desde su lugar como jurado. En las imágenes de la emisión se lo vio emocionado y sonriente ante el relato de la joven, que luego amplió sobre aquellos primeros ensayos a solas.

Guido Kaczka retomó parte de lo que había expuesto la participante para comprender mejor el contexto. “Vos tenías problemas en tu casa, seguramente de tus papás, peleas, no sé, o lo que sea”, deslizó el conductor. Rocío confirmó que había “mucha discusión” y describió que aprendía a anticipar cuándo podía comenzar un nuevo conflicto.

Abel Pintos se emocionó al escuchar el agradecimiento de la participante de Es mi sueño

“Siempre había un momento donde yo sabía que se iba a venir el drama, ¿viste? Y no me podía meter porque era chica, tenía, no sé, 14,15 años”, recordó. Ante esa imposibilidad de intervenir, eligió refugiarse en la música.

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La concursante detalló que no se limitaba a escuchar las canciones. Con el tiempo, empezó a repetirlas, a probar su voz y a ganar confianza. “Me encerraba a escuchar las canciones de Abel y empezaba a practicar, a escucharme, a ver cómo iba”, explicó Rocío.

Ese hábito se transformó en una forma de expresión. “Me empecé a sentir cómoda”, señaló, antes de volver a mirar al cantante para resumir el impacto que tuvo su obra en su vida: “Tus letras, tu voz me hizo cantar. Así que te lo quiero agradecer”.

El momento generó una nueva ovación en el estudio. La cámara enfocó a Abel Pintos, quien respondió con palabras breves y afectuosas. “Muchas gracias por contármelo, me emociona mucho. Gracias”, expresó el músico.

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La joven compartió una historia personal frente a Guido Kaczka, el jurado y el público de El Trece

Lejos de interrumpir la emoción con una devolución técnica o una observación sobre la competencia, el artista priorizó la dimensión personal del mensaje. Después de que Rocío completara su explicación, volvió a intervenir para agradecerle. “Muchas gracias, hermosa. Muchas gracias. Me emociona mucho saberlo”, afirmó.

Las imágenes también mostraron a Abel conmovido por la situación. En un gesto dirigido a la participante, formó un corazón con las manos desde su silla, mientras el público continuaba aplaudiendo. La joven, con una sonrisa, recibió la reacción del jurado tras haber compartido un aspecto de su historia que hasta entonces no había expuesto en el programa.

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Antes de seguir con la dinámica de Es mi sueño, Guido Kaczka puso en palabras la repercusión que había tenido la confesión de Rocío. “Es impresionante lo que contás”, manifestó el conductor.

Tras escuchar el relato de Rocío Romero, Abel Pintos le respondió con un gesto de afecto desde su lugar en el jurado

El intercambio dejó en segundo plano, por unos minutos, la competencia y las devoluciones habituales. La participante no solo explicó el origen de su vínculo con la música, sino que eligió dirigirse al artista que asocia con el inicio de ese camino.

Para Rocío Romero, escuchar a Abel Pintos durante las discusiones familiares fue el primer paso para animarse a cantar. Años después, pudo contárselo frente a frente, en el estudio de El Trece y ante el público que siguió el momento con una ovación.

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