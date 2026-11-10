Teleshow

Fue a Es mi sueño, recordó su dura infancia y conmovió a Abel Pintos con su confesión: “Yo canto gracias a vos”

En el programa de Guido Kaczka, Rocío Romero emocionó al bahiense al revelar que sus canciones la acompañaron en una etapa difícil de su vida

Rocío dedicó unas palabras de agradecimiento al cantante y jurado Abel Pintos en Es mi sueño (Video: El Trece)
Guardar

En una de las instancias más personales de Es mi sueño, el ciclo de El Trece conducido por Guido Kaczka, la participante Rocío Romero se dirigió a Abel Pintos para contarle que su música tuvo un lugar decisivo en su historia. La joven reveló que las canciones del artista la acompañaron en una etapa marcada por discusiones en su casa y que fueron el impulso que necesitó para animarse a cantar.

Fue en un instante que pidió intervenir antes de continuar con su participación. “Le quería decir algo a Abel”, expresó. Kaczka le dio paso de inmediato, sin anticipar el alcance de la confesión que estaba por hacer. Entonces, Rocío fue directa: “Te quiero agradecer porque yo canto por vos”.

PUBLICIDAD

La frase provocó una primera reacción de sorpresa en el cantante. “¿De verdad?”, preguntó Abel, mientras desde las tribunas comenzaban los aplausos. Rocío explicó que quería aprovechar su paso por el programa para transmitirle ese mensaje, aun si su recorrido dentro de la competencia terminaba esa noche.

“Si me llego a ir, te lo quería decir porque desde muy chiquita había mucho ruido y muchos problemas en mi casa y yo me encerraba en la habitación a escuchar tus temas”, relató la participante. Su testimonio modificó el clima del estudio y dejó al jurado atento a cada una de sus palabras.

PUBLICIDAD

Una mujer sostiene un micrófono y sonríe en un estudio de televisión con luces horizontales y el logotipo de un canal
Rocío Romero le contó a Abel Pintos que sus canciones la ayudaron a animarse a cantar durante su adolescencia

Rocío contó que atravesó momentos de tensión familiar durante su adolescencia. Sin dar detalles sobre los motivos de aquellas discusiones, explicó que encontraba una forma de apartarse de la situación al encerrarse en su cuarto con los auriculares y las canciones de Abel Pintos.

Según relató, en ese espacio íntimo comenzó a descubrir una faceta que hasta ese momento no se había permitido mostrar. “Fuiste el primer artista que a mí me dio ganas de cantar”, le dijo al intérprete. “Yo tenía como la voz muy guardada y no la podía sacar y con tus canciones lo pude hacer”.

El aplauso del público acompañó sus palabras, mientras Abel escuchaba en silencio desde su lugar como jurado. En las imágenes de la emisión se lo vio emocionado y sonriente ante el relato de la joven, que luego amplió sobre aquellos primeros ensayos a solas.

Guido Kaczka retomó parte de lo que había expuesto la participante para comprender mejor el contexto. “Vos tenías problemas en tu casa, seguramente de tus papás, peleas, no sé, o lo que sea”, deslizó el conductor. Rocío confirmó que había “mucha discusión” y describió que aprendía a anticipar cuándo podía comenzar un nuevo conflicto.

Abel Pintos con gafas de lentes azules, camisa blanca y saco azul sonríe sentado frente a un fondo oscuro
Abel Pintos se emocionó al escuchar el agradecimiento de la participante de Es mi sueño

Siempre había un momento donde yo sabía que se iba a venir el drama, ¿viste? Y no me podía meter porque era chica, tenía, no sé, 14,15 años”, recordó. Ante esa imposibilidad de intervenir, eligió refugiarse en la música.

La concursante detalló que no se limitaba a escuchar las canciones. Con el tiempo, empezó a repetirlas, a probar su voz y a ganar confianza. “Me encerraba a escuchar las canciones de Abel y empezaba a practicar, a escucharme, a ver cómo iba”, explicó Rocío.

Ese hábito se transformó en una forma de expresión. “Me empecé a sentir cómoda”, señaló, antes de volver a mirar al cantante para resumir el impacto que tuvo su obra en su vida: “Tus letras, tu voz me hizo cantar. Así que te lo quiero agradecer”.

El momento generó una nueva ovación en el estudio. La cámara enfocó a Abel Pintos, quien respondió con palabras breves y afectuosas. “Muchas gracias por contármelo, me emociona mucho. Gracias”, expresó el músico.

Primer plano de perfil de una mujer que sostiene un micrófono con ambas manos y lleva un auricular de retorno en el oído
La joven compartió una historia personal frente a Guido Kaczka, el jurado y el público de El Trece

Lejos de interrumpir la emoción con una devolución técnica o una observación sobre la competencia, el artista priorizó la dimensión personal del mensaje. Después de que Rocío completara su explicación, volvió a intervenir para agradecerle. “Muchas gracias, hermosa. Muchas gracias. Me emociona mucho saberlo”, afirmó.

Las imágenes también mostraron a Abel conmovido por la situación. En un gesto dirigido a la participante, formó un corazón con las manos desde su silla, mientras el público continuaba aplaudiendo. La joven, con una sonrisa, recibió la reacción del jurado tras haber compartido un aspecto de su historia que hasta entonces no había expuesto en el programa.

Antes de seguir con la dinámica de Es mi sueño, Guido Kaczka puso en palabras la repercusión que había tenido la confesión de Rocío. “Es impresionante lo que contás”, manifestó el conductor.

Un hombre con anteojos, barba y traje azul forma la figura de un corazón con los dedos de ambas manos frente a su rostro
Tras escuchar el relato de Rocío Romero, Abel Pintos le respondió con un gesto de afecto desde su lugar en el jurado

El intercambio dejó en segundo plano, por unos minutos, la competencia y las devoluciones habituales. La participante no solo explicó el origen de su vínculo con la música, sino que eligió dirigirse al artista que asocia con el inicio de ese camino.

Para Rocío Romero, escuchar a Abel Pintos durante las discusiones familiares fue el primer paso para animarse a cantar. Años después, pudo contárselo frente a frente, en el estudio de El Trece y ante el público que siguió el momento con una ovación.

Temas Relacionados

Abel PintosEs mi sueño

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El valioso mensaje de Khea, a corazón abierto sobre la salud mental: “No sos tu depresión”

El artista contó qué hábitos lo ayudaron durante una etapa difícil de su vida y remarcó la importancia de recurrir a terapia, apoyo cercano y acompañamiento profesional

El valioso mensaje de Khea, a corazón abierto sobre la salud mental: “No sos tu depresión”

Virginia da Cunha celebró el cumpleaños de su novio 20 años menor: “Que nunca se termine”

La cantante compartió un emotivo texto en sus redes por los 26 años del DJ mendocino Samir Jaliff, con quien convive hace meses, y repasó el origen de un amor en contra de los prejuicios sobre la diferencia de edad

Virginia da Cunha celebró el cumpleaños de su novio 20 años menor: “Que nunca se termine”

Alex Caniggia mostró el antes y el después de su cambio físico: “De ser obeso a convertirme en una bestia humana”

El influencer publicó una comparación de imágenes que evidencia su transformación corporal. Las fotos

Alex Caniggia mostró el antes y el después de su cambio físico: “De ser obeso a convertirme en una bestia humana”

El doctor Cormillot detalló el menú bien argentino del Papa León XIV durante su paso por el país

El médico en Cuestión de Peso junto a su equipo analizaron el menú que el pontífice tiene previsto para su paso por la UCA en Puerto Madero, desde el desayuno hasta el postre

El doctor Cormillot detalló el menú bien argentino del Papa León XIV durante su paso por el país

La angustia de Flor Torrente por el diagnóstico que recibió: “Lo único que pensaba era ‘me voy a morir mañana’”

La actriz relató que un chequeo de rutina detectó una condición hereditaria. El inicio de un tratamiento, los malestares físicos que sufrió y el cambio de medicación

La angustia de Flor Torrente por el diagnóstico que recibió: “Lo único que pensaba era ‘me voy a morir mañana’”

AMÉRICA

Tragedia bajo la niebla en Bulgaria: al menos 11 muertos y 48 heridos en un choque múltiple en una autopista

Tragedia bajo la niebla en Bulgaria: al menos 11 muertos y 48 heridos en un choque múltiple en una autopista

León XIV convocó a más de 158.000 personas en Uruguay: el gobierno destacó el “posicionamiento” internacional

El croissant no nació en Francia: la historia real detrás de su icónica forma

Ucrania, Rusia y Estados Unidos retoman las negociaciones en Abu Dhabi en busca de un acuerdo de paz y garantías de seguridad

La buena política no se fabrica en serie

MALDITOS NERDS

Everything is Crab llega a iOS y Android en noviembre y a consolas en enero

Everything is Crab llega a iOS y Android en noviembre y a consolas en enero

Duck Side of the Moon llegará a PlayStation 5 el 17 de noviembre con la actualización gratuita Homegrown

Barbie llega a PowerWash Simulator 2 con cinco niveles ambientados en Malibú

Top Hat Studios anuncia la demo de Delivery Must Complete para enero de 2027

Hyperspace Neptunia: Unlimited llegará a PlayStation 5, Nintendo Switch 2 y PC en 2027

DEPORTES

El particular análisis de una figura de Uruguay antes del choque contra la selección argentina tras el retiro de Lionel Messi

El particular análisis de una figura de Uruguay antes del choque contra la selección argentina tras el retiro de Lionel Messi

Preocupación por la figura del Bayern Múnich Jamal Musiala tras la enfermedad que le detectaron: “No es fácil de curar”

Fue citado a la Copa Davis, pero dejó todo para convertirse en un galán de época: “La actuación es mi trabajo y el tenis, una pasión”

Lando Norris, con Infobae: “Espero con ilusión correr con la Fórmula 1 en Argentina”

La llegada de la selección argentina a Ezeiza: del divertido cruce entre Chiqui Tapia y Dibu Martínez al abrazo con Scaloni