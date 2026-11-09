Zalando cerró dos estudios de fotos y recortó más de 340 puestos por el uso de imágenes generadas con IA

La compañía reubicó a una parte de los trabajadores afectados en otros sectores internos tras la clausura de las instalaciones de fotografía (Europa Press)

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Zalando, el mayor minorista de moda en línea de Europa, cerró sus dos estudios de fotografía en Berlín y eliminó más de 340 puestos de trabajo en una reestructuración que incluyó la adopción de imágenes generadas con inteligencia artificial, según una investigación de la agencia Reuters publicada el 27 de octubre.

La empresa dijo a Reuters que parte de los empleados afectados pasó a otros puestos dentro de la compañía. La agencia no precisó cuántos se fueron y cuántos se quedaron, ni estableció que la IA explique por sí sola todas las salidas. El cierre de los estudios ocurrió en 2025, según los resúmenes de la investigación. También cerró un estudio de About You, la marca alemana de moda que Zalando adquirió en julio de ese año.

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La reestructuración de Zalando abarcó el cierre de un estudio de About You tras la compra de la firma alemana en julio de 2025 (REUTERS/Lisi Niesner/File Photo)

La investigación se basa en entrevistas con 15 directores de agencias de modelos y en la revisión de una docena de contratos confidenciales de sesiones fotográficas. Reuters sostiene que las marcas pueden reducir los costos un 90% o más al reemplazar sesiones con modelos humanos por imágenes sintéticas.

Scayle Studios, el nuevo negocio de IA

About You lanzó Scayle Studios, un servicio que genera imágenes de moda con modelos digitales. Según la empresa, recorta el 90% de los costos de producción. Un portavoz informó que el servicio tiene 130 clientes y generó 190.000 conjuntos de ropa en el mes previo al reportaje.

Julian Jansen, vicepresidente de marketing de la firma, dijo a Reuters: “Estamos ahorrando muchísimo dinero”. Según explicó, el comercio electrónico es un mundo muy veloz y las sesiones tradicionales son muy lentas, y la IA cambia esa escala por completo.

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Zalando cerró sus dos estudios de fotografía en Berlín y eliminó más de 340 puestos de trabajo tras adoptar imágenes con inteligencia artificial (REUTERS/Nadja Wohlleben)

Scayle Studios también ofrece imágenes publicitarias generadas con IA a otros minoristas. Esas cifras de clientes y de ahorro provienen de la propia empresa y no de una medición independiente.

Borradores de contratos de marcas pedirían la alteración de imágenes

Para las modelos, Reuters describe un riesgo doble: ser reemplazadas por modelos totalmente sintéticos o ver replicada su imagen sin pago. El reportaje atribuye parte del problema a la escasa regulación sobre la propiedad y el uso de los llamados gemelos digitales.

Un borrador de contrato de Calvin Klein permitía usar imágenes “razonablemente irreconocibles” de la modelo, sin rostro, cicatrices ni tatuajes, para entrenar herramientas de IA, sin remuneración adicional. La marca dijo que prueba la tecnología y que respeta los derechos de las modelos.

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Las marcas de moda consiguen recortes de costos de producción de hasta un 90% mediante la sustitución de sesiones con modelos humanos por imágenes sintéticas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una hoja de casting de Diesel pedía aceptar la alteración de rasgos faciales y proporciones corporales, el intercambio de rostros entre modelos y la superposición del rostro de una participante sobre otro cuerpo. OTB, la empresa matriz de Diesel, afirmó que el documento era de una campaña específica y no refleja sus acuerdos habituales.

Reuters aclaró que no pudo establecer que las marcas hayan ejercido esos derechos ni creado réplicas digitales. En Nueva York, la Ley de Trabajadores de la Moda exige desde el 19 de junio de 2025 un consentimiento escrito que detalle alcance, finalidad, duración y pago para crear o usar una réplica digital de una modelo.

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