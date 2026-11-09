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La frase de Nora Colosimo que sumó tensión al conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi

La madre de la empresaria se pronunció horas después de la respuesta de los abogados del delantero por la causa que involucra a una de sus hijas

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Wanda Nara, Mauro Icardi y Nora Colosimo en una antigua postal familiar
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El enfrentamiento judicial y familiar entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó una nueva expresión pública luego de que Nora Colosimo compartiera un mensaje en sus redes sociales. La madre de la empresaria publicó una frase breve, aunque directa, en medio de la repercusión por la denuncia contra el futbolista por presuntas lesiones leves a una de sus hijas.

Sobre un fondo negro y con letras blancas, Colosimo escribió: “Yo te creo. Se hará justicia” . La publicación incluyó un emoji de manos que forman un corazón y no tuvo una mención explícita a Wanda, Icardi nia las niñas. De todos modos, el contexto en el que apareció no dejó lugar a dudas entre quienes siguen de cerca el conflicto familiar.

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La abuela de Francesca e Isabella optó por no extenderse ni dar detalles sobre el contenido de su publicación. Sin embargo, su mensaje se conoció luego de que trascendieran conversaciones atribuidas a la hija mayor de la expareja, quien le habría pedido ayuda a su madre ante una presunta reacción violenta de su padre.

El posteo de Nora Colosimo llegó poco después de que Mauro Icardi publicara en sus historias de Instagram un comunicado firmado por sus abogados. Allí, la defensa del futbolista rechazó de forma categórica que hubiera existido una agresión física contra su hija.

Fondo negro con el texto en letras blancas «Yo te creo ! Se hará justicia» y un emoticón de manos que forman un corazón
Una publicación de Nora Colosimo expresa apoyo con las frases «Yo te creo» y «Se hará justicia» en medio del conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi

“Mauro Icardi jamás le pegó a su hija”, sostuvieron sus representantes legales. Según indicaron en el documento compartido, el informe del servicio de emergencias que asistió a la menor no habría constatado lesiones. Además, señalaron que la mención a un dolor en la rodilla correspondería, de acuerdo con su postura, a una lesión preexistente.

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Los abogados también se refirieron a las versiones sobre una eventual detención del jugador. En ese punto, desmintieron que existiera una orden en su contra y afirmaron que el Juzgado de Garantías interviniente le otorgó una eximición de prisión. “No existe orden de detención en su contra”, expresaron en el comunicado, al dejar en claro lo que estaba ocurriendo en el plano legal, mientras los comentarios alrededor eran muchos.

La aclaración se produjo luego de que el caso tuviera amplia repercusión en redes sociales y en programas de espectáculos. Desde el entorno del futbolista buscaron despejar las versiones que circulaban acerca de su situación procesal y del alcance de las medidas dispuestas en la causa.

En el mismo escrito, la defensa confirmó que la Policía realizó un allanamiento en la vivienda de Icardi en Nordelta. Durante el procedimiento, según detallaron, las autoridades secuestraron una computadora y un teléfono celular.

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El comunicado por parte de los abogados de Mauro Icardi

Los representantes legales del exdelantero del Galatasaray, cuestionaron la necesidad del operativo y la modalidad con la que se llevó adelante. A la vez, informaron que solicitaron a la fiscalía que los dispositivos permanezcan bajo custodia hasta que se realicen las pericias correspondientes.

La presentación tuvo como objetivo, según explicaron, preservar la cadena de custodia y evitar una eventual alteración de los elementos secuestrados. La investigación judicial deberá determinar las circunstancias del episodio denunciado y establecer si existen elementos que respalden las acusaciones o la versión expuesta por la defensa del futbolista.

En el cierre de su comunicado, los abogados de Icardi pidieron resguardar la intimidad de las niñas y evitar la difusión de información que permita identificarlas. También manifestaron su expectativa de que las medidas ordenadas permitan esclarecer lo ocurrido.

Mientras tanto, la publicación de Nora Colosimo añadió un nuevo capítulo al conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi. Sin nombrarlos, la madre de la conductora dejó una señal pública en una causa que continúa bajo análisis judicial y que mantiene en vilo a los seguidores de la expareja.

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