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Inesperada determinación de Grego Rosello en Masterchef Celebrity: “Me quedé sin fuerza”

Luego de la exigente prueba del pionono, el participante publicó una selfie con Damián Betular y escribió sobre una posible renuncia

Grego Rossello debió modificar su idea inicial después de las indicaciones de Germán Martitegui
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La consigna de la noche puso a prueba a los participantes de MasterChef Celebrity, pero fue el cruce entre Germán Martitegui y Grego Rossello el que concentró las miradas durante la preparación de un pionono salado. Con el reloj en marcha, el jurado volvió a cuestionar el rendimiento del humorista, quien respondió con una frase que distendió el momento.

La emisión presentó una nueva “Noche de beneficios”, una instancia de competencia en la que los concursantes debían recurrir a los ingredientes disponibles en el canasto gigante y resolver un plato con poco margen para equivocaciones. El desafío consistía en elaborar un pionono relleno salado en 60 minutos, una preparación que debía combinar sabor, presentación y una decoración cuidada.

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Maru Botana fue la encargada de precisar las condiciones de la prueba. El objetivo no se limitaba a conseguir un relleno equilibrado: los participantes también tenían que lograr un resultado atractivo a la vista. La consigna elevó la exigencia en las estaciones de cocina, donde cada decisión podía definir el resultado ante la evaluación del jurado.

El pionono salado exigió técnica, sabor y una presentación prolija

Un hombre con traje sostiene un paquete frente a otro con delantal blanco, ubicado junto a una batidora eléctrica y varios ingredientes
El intercambio entre Germán Martitegui y Grego Rossello se dio mientras los participantes avanzaban con sus piononos salados

A medida que avanzaba el tiempo, los concursantes comenzaron a organizar los ingredientes y a definir sus rellenos. Algunos optaron por combinaciones conocidas, mientras que otros intentaron planteos más arriesgados. En ese contexto, Grego Rossello enfrentó dudas sobre el rumbo de su preparación.

El influencer y humorista contemplaba una alternativa tradicional, con jamón y elementos asociados a los piononos de las celebraciones de fin de año. Sin embargo, la propuesta no terminaba de convencer a Martitegui, que se acercó a su mesada para observar el trabajo y hacerle una serie de recomendaciones.

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El chef le recordó entonces una etiqueta que Rossello había recibido en emisiones anteriores. “El empleado de la semana. Nunca en la historia de MasterChef hubo un empleado de la semana”, lanzó Martitegui, en alusión al lugar que el participante había ocupado dentro de la dinámica del certamen.

Captura de una publicación en redes sociales con una fotografía de dos hombres sonrientes, uno con delantal blanco y otro con traje y corbata
Grego Rossello amenazó con renunciar a MasterChef Celebrity: "Me quedé sin fuerza"

Rossello no esquivó el comentario y respondió con rapidez. “Tengo la única obligación de no ser el peor de la noche”, afirmó entre risas, mientras seguía concentrado en la receta.

Además, luego de la emisión, Grego Rossello compartió en Instagram una selfie junto a Germán Martitegui y apeló al humor para referirse a su paso por el certamen. “Las selfies con el jurado me las saqué antes de renunciar. Perdón, me quedé sin fuerza”, escribió el participante junto a la imagen, en la que se lo ve con el delantal de MasterChef Celebrity. La publicación acumuló miles de reacciones y mensajes de apoyo de sus seguidores, que le pidieron que no abandone la competencia.

Dos hombres permanecen junto a una mesada con ingredientes, una batidora eléctrica, platos y un fregadero en un estudio de televisión
El jurado pasó por la estación del humorista, cuestionó su planteo para el pionono y le propuso ingredientes para transformar la receta

Otro relleno...

La intervención del jurado sumó un desafío adicional para Rossello, ya que debía adaptar su idea en plena competencia y sin detener el trabajo sobre la masa, el relleno y el armado. En una prueba de apenas una hora, el tiempo para corregir errores era limitado y cada paso tenía consecuencias sobre el resultado final.

“Alcaparras, pepino, anchoa y mayonesa. Tomate, palta”, enumeró el jurado, con una lista que alejaba a la preparación de la versión más convencional que el participante tenía en mente. La indicación implicaba trabajar sabores intensos, texturas diferentes y una presentación que mantuviera la armonía del conjunto.

Dos hombres conversan en una cocina de televisión con ingredientes, platos y un procesador de alimentos sobre la mesada
Tras la emisión, Rossello recibió mensajes de apoyo de sus seguidores luego de publicar una foto con el jurado

El punto en que Martitegui más insistió fue el tratamiento del pescado. Martitegui le pidió que prestara especial atención al salmón, uno de los componentes centrales de la propuesta. “El salmón tiene que quedar como terciopelo”, le indicó, con una exigencia puntual sobre la textura que debía alcanzar el ingrediente.

La respuesta de Rossello resumió el escenario que atravesaban los participantes: una consigna compleja, la presión del reloj y el riesgo de quedar relegados en la devolución final. En ese marco, su objetivo inmediato no era encabezar la jornada, sino evitar una actuación que lo ubicara por debajo del resto.

La escena también mostró el rol de Germán Martitegui dentro de la competencia. El chef combinó ironías con indicaciones concretas para orientar una preparación que, según su criterio, necesitaba más ambición y definición. La ayuda no eliminaba la exigencia: Rossello debía llevar esas sugerencias a la práctica y demostrar que podía resolver un plato con identidad propia.

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