“No creo que a todos los niños se les deba enseñar programación”: Linus Torvalds, creador de Linux

El creador de Linux defendió la especialización como uno de los factores que explican los avances técnicos y científicos. (Fotocomposición Infobae)

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La idea de que aprender a programar es una habilidad indispensable para el futuro ganó espacio en escuelas, empresas y políticas educativas. Bajo esa premisa, el código aparece como una herramienta que todos los niños deberían conocer desde edades tempranas, al mismo nivel que otras competencias básicas.

Linus Torvalds, creador de Linux, plantea un matiz. Durante una conferencia en la Universidad de Aalto, sostuvo que la enseñanza de programación debe abrir oportunidades para quienes tengan interés y aptitud, pero cuestionó que deba imponerse como una obligación universal.

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Por qué Torvalds cuestiona la idea de que todos los niños deban programar

El ingeniero finlandés partió de una idea central: la especialización permitió buena parte de los avances humanos. “Una de las grandes fortalezas que tenemos como humanos, como especie, es lo buenos que somos especializándonos”, afirmó ante una pregunta sobre cómo acercar la tecnología a estudiantes de primaria.

Linus Torvalds sostuvo que la programación no debe ser una obligación para todos los niños, sino una posibilidad accesible para quienes muestren interés. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para Torvalds, esa lógica alcanza a la informática. Consideró que el trabajo técnico y la programación de bajo nivel demandan conocimientos específicos, así que no todos deben seguir ese camino. “No creo en un mundo donde a todos, a todos los niños, se les deba enseñar a programar”, dijo.

La consulta que recibió Torvalds recordó que, durante las décadas de 1980 y 1990, muchas de las personas que utilizaban una computadora conocían, al menos de forma básica, el código y el funcionamiento de esos dispositivos. Y, algunas escribían sus propios programas.

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Según el creador de Linux, el escenario actual es distinto. El uso de computadoras, teléfonos y otros servicios digitales se extendió entre la población, pero buena parte de los usuarios desconoce cómo funcionan los sistemas que emplea a diario. Esa distancia entre el uso y la comprensión técnica plantea un desafío para la educación.

Para el ingeniero finlandés, las escuelas deben detectar y acompañar a los alumnos con aptitud y entusiasmo por la informática. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo se debe enfocar la enseñanza de programación

Torvalds no propuso que cada usuario deba convertirse en programador para comprender una computadora. Su planteamiento se orientó a reconocer que las sociedades funcionan a partir de tareas diferenciadas y que la especialización permite resolver problemas con mayor eficiencia.

La discusión, entonces, no pasa solo por enseñar lenguajes de programación. Incluye la posibilidad de que niños y adolescentes entiendan que las herramientas digitales pueden modificarse, adaptarse o crearse. El objetivo consiste en que quienes muestren inclinación por ese campo puedan identificarla a tiempo.

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De qué forma identificar a quienes tienen aptitud para programar

El fundador de Linux sostuvo que los sistemas educativos y tecnológicos deben ofrecer condiciones para que los estudiantes interesados puedan acercarse al código. “Cada niño que tenga la capacidad de realmente sentir pasión por la programación” debe recibir estímulo.

“No creo que debamos intentar que todo el mundo programe”, afirmó Torvalds al explicar su postura sobre la educación digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese punto, su postura no rechaza la enseñanza de informática. Propone que el acceso sea amplio y que existan oportunidades de aprendizaje, sin convertir a la programación en un requisito idéntico para todos. “Esas personas deben ser alentadas”, afirmó, para que descubran que esa actividad puede resultarles atractiva.

Qué función pueden tener dispositivos como Raspberry Pi

Torvalds citó a Raspberry Pi como ejemplo de una iniciativa que puede facilitar ese primer contacto. Valoró el concepto de computadoras de bajo costo, disponibles para que los usuarios prueben ideas, cometan errores y experimenten sin depender de dispositivos caros o difíciles de reemplazar.

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El desarrollador dijo que no buscaba anticipar el resultado del proyecto, pero defendió la importancia de contar con aparatos “baratos y desechables” que permitan aprender mediante la práctica. Para él, el valor de esos elementos no depende de que todos terminen usados de forma sostenida.

El creador de Linux planteó que incluso un dispositivo que queda sin uso puede tener valor si despierta una vocación tecnológica. (Foto: Europa Press)

Por qué el creador de Linux acepta que muchos dispositivos queden sin uso

Torvalds planteó una comparación directa para explicar su criterio. “Si eso significa que 99 de cada 100 Raspberry Pis básicamente acumularán polvo porque nadie las usa, está bien”, dijo durante la conferencia en la Universidad de Aalto.

La razón, explicó, está en el impacto que puede tener el dispositivo restante. Si una sola persona descubre a través de esa experiencia que le interesa programar, el acceso habrá cumplido su función.

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“No creo que debamos intentar que todo el mundo programe”, resumió Torvalds, aunque remarcó que quienes tengan esa aptitud deben poder reconocerla y desarrollarla.