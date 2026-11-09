Teleshow

La conmovedora presentación de Abel Pintos ante el papa León XIV: así cantó “La Llave” en el Cottolengo Don Orione

El cantante se presentó junto al coro del lugar durante el encuentro del sumo pontífice con residentes y trabajadores

El Sumo Pontifice comenzó su cronograma de actividades estipuladas.
Guardar

Abel Pintos participó este lunes de la visita de León XIV al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, en el partido bonaerense de Almirante Brown. El artista interpretó “La Llave” junto al coro de la institución, frente al Pontífice, los residentes, trabajadores y autoridades presentes.

La presentación tuvo lugar en el salón principal del establecimiento, donde el Papa permaneció sentado junto a integrantes de su comitiva mientras seguía la actuación. Pintos cantó acompañado por su hermano Ariel en guitarra, además de jóvenes y residentes del coro, con los demás músicos ubicados a un costado del escenario.

PUBLICIDAD

“Gracias por la música”, aseguró el Papa durante el discurso que dio luego de escuchar tanto a Abel Pintos como a los testimonios de los residentes.

El músico fue uno de los primeros artistas en participar de la agenda de León XIV durante su visita al país, que también contempla actividades y presentaciones en la ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Un obispo sentado de espaldas observa a un coro con micrófono y guitarristas en el presbiterio de una iglesia con alfombra roja y vitrales.
Abel Pintos se presentó ante León XIV en en Cottolengo Don Orione

Cabe recordar que el Papa llegó minutos antes de las 9 al predio de 50 hectáreas donde funciona el Cottolengo. Allí tomó contacto con residentes, trabajadores, autoridades y miembros de la comunidad religiosa de la institución, que alberga a cerca de 400 personas con discapacidades.

PUBLICIDAD

Fue entonces que a las 9:23, el cantante bahiense interpretó el tema junto a integrantes del coro del establecimiento, ante un Papa que siguió el espectáculo sentado junto a miembros de su comitiva, en el primer encuentro de su agenda del día.

Para la ocasión, el músico encargó la fabricación de tres guitarras acústicas personalizadas con el nombre y la firma de León XIV. Una fue destinada como obsequio para el Pontífice, otra quedó para el Pequeño Cottolengo Don Orione y la tercera pasó a formar parte de la colección personal del cantante.

Antes de su actuación, Abel Pintos había hablado sobre el significado personal que tenía la participación en la visita papal. “No quiero sonar obvio, pero soy un hombre de fe. Estuvimos acá dando lo mejor de nosotros para que salga de la mejor manera posible porque habrá muchas emociones que canalizar, pero, al final de cuentas, queda entregarse a que sucedan las cosas como tienen que suceder. Uno propone y después Dios dispone”, comentó.

El artista, con más de 30 años de trayectoria, señaló que cantar ante el jefe de la Iglesia católica era una situación fuera de lo habitual. “No pasa todos los días”, afirmó.

Cobertura del ingreso del papa León XIV a las instalaciones de la iglesia de Don Orione. La comitiva, integrada por obispos y personal de seguridad, recorre el pasillo central del templo en medio de los fieles congregados. Posteriormente, se observa al pontífice dirigirse hacia el sector del altar para colocarse frente a una reliquia, mientras los asistentes permanecen ubicados a ambos lados de la nave principal.

También se refirió a la elección del Pequeño Cottolengo Don Orione como uno de los escenarios de la visita de León XIV. “Todos somos hermanos e hijos de Dios. Va a ser muy emocionante para todos y, en primer lugar, para el Papa, que elige visitar este lugar”, sostuvo.

Pintos fue uno de los primeros músicos convocados para la agenda papal en la Argentina, que incluyó actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

El Pequeño Cottolengo Don Orione fue fundado en 1935 y se encuentra en Claypole. Su nombre reúne las figuras de José Benito Cottolengo y Luis Orione, dos religiosos italianos vinculados con obras de asistencia para personas enfermas, con discapacidades y en situación de vulnerabilidad.

José Benito Cottolengo creó en 1832, en Turín, Italia, un refugio para personas enfermas. Luis Orione, por su parte, fundó la congregación que impulsó hogares e instituciones de atención en distintos países y mantuvo una relación estrecha con la Argentina.

Tras la muerte de Orione, en 1940, su corazón fue enviado desde Europa al país y quedó bajo veneración como reliquia. La visita de León XIV al establecimiento puso el foco en la tarea cotidiana que realizan sus residentes, trabajadores y religiosos.

Temas Relacionados

Abel PintosLeón XIVCottolengo Don OrionePapa

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Mala Fama se cortó mientras cocinaba en MasterChef Celebrity: la divertida reacción de Betular

El músico sufrió un accidente insólito en plena prueba y el jurado no dudó en llamar al médico que asistió al cantante de una divertida forma

Mala Fama se cortó mientras cocinaba en MasterChef Celebrity: la divertida reacción de Betular

La honestidad de Marta Fort sobre cómo fue criarse sin una mamá: “No podés extrañar algo que no te enseñaron”

La hija de Ricardo Fort explicó que creció entendiendo desde el inicio la historia de su familia y que jamás vivió esa ausencia como una carencia

La honestidad de Marta Fort sobre cómo fue criarse sin una mamá: “No podés extrañar algo que no te enseñaron”

La canción que Vicky Xipolitakis le cantó al papa León XIV en su llegada a la Argentina: “¡Te queremos un montón!"

La panelista de Cortá por Lozano fue parte del recibimiento al sumo pontífice como cronista de La Peña de Morfi y protagonizó un momento que se viralizó. El video

La canción que Vicky Xipolitakis le cantó al papa León XIV en su llegada a la Argentina: “¡Te queremos un montón!"

La profunda emoción de Pampita al presenciar la llegada del papa León XIV a Aeroparque: “Siempre señales”

La modelo, ferviente creyente católica, se acercó junto a dos amigas y su hija Anita para el aterrizaje en la Argentina del sumo pontífice

La profunda emoción de Pampita al presenciar la llegada del papa León XIV a Aeroparque: “Siempre señales”

Sofía Gonet, desnuda y solo cubierta por glitter, mostró el detrás de escena de sus fotos por el Día del Orgullo LGBT+

La Reini registró las horas de producción que implicó cubrirse el cuerpo entero con glitter y pintura en los colores del arcoíris, con inspiración en Moria Casán y Versace

Sofía Gonet, desnuda y solo cubierta por glitter, mostró el detrás de escena de sus fotos por el Día del Orgullo LGBT+

AMÉRICA

Hallan en Indonesia el primer fósil de un megapódido en Wallacea, una región sin registros previos de estas aves

Hallan en Indonesia el primer fósil de un megapódido en Wallacea, una región sin registros previos de estas aves

Costa Rica: El Concejo de Desamparados rechaza la moción contra la inscripción de una agrupación musulmana

La economía cubana avanza a dos velocidades, con expansión privada y declive persistente de las empresas estatales

Neto Bran lanza su candidatura presidencial en Guatemala con una agenda que mezcla populismo social y mano dura en seguridad

La diáspora dominicana creció un 58% en 14 años y estos cinco países concentran casi el 94% de sus casi dos millones de residentes en el exterior

MALDITOS NERDS

El terror “dosmilero”, la década más bastardeada del género

El terror “dosmilero”, la década más bastardeada del género

‘Yellowjackets’ revela el tráiler de su temporada final y confirma su estreno

‘Acornia: Mirror Worlds’ enfrenta a una ardilla con espíritus y pasteles

‘Japanese Rural Life Adventure’ ya está en PlayStation 4 con agricultura y vida estacional

‘007 First Light’ ya permite probar gratis el origen de James Bond

DEPORTES

La estremecedora lesión que desfiguró la cara de un boxeador: “Es lo peor que he visto en mi vida”

La estremecedora lesión que desfiguró la cara de un boxeador: “Es lo peor que he visto en mi vida”

La cruda confesión de un jugador que conmocionó al tenis: "Llegué a un punto donde intenté quitarme la vida"

El accidentado festejo de Lando Norris tras ganar el GP de Brasil de F1: rompió una botella y recibió el impacto de pirotecnia en su cara

Marcó un gol histórico con Boca y hoy es entrenador del club: la prueba en River, las enseñanzas de Bianchi y de qué se arrepiente

El drástico cambio en la rutina de entrenamiento del Colo Barco desde que llegó a Europa: “Te tratan como a un robot”