La conmovedora presentación de Abel Pintos ante el papa León XIV: así cantó “La Llave” en el Cottolengo Don Orione

El Sumo Pontifice comenzó su cronograma de actividades estipuladas.

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Abel Pintos participó este lunes de la visita de León XIV al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, en el partido bonaerense de Almirante Brown. El artista interpretó “La Llave” junto al coro de la institución, frente al Pontífice, los residentes, trabajadores y autoridades presentes.

La presentación tuvo lugar en el salón principal del establecimiento, donde el Papa permaneció sentado junto a integrantes de su comitiva mientras seguía la actuación. Pintos cantó acompañado por su hermano Ariel en guitarra, además de jóvenes y residentes del coro, con los demás músicos ubicados a un costado del escenario.

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“Gracias por la música”, aseguró el Papa durante el discurso que dio luego de escuchar tanto a Abel Pintos como a los testimonios de los residentes.

El músico fue uno de los primeros artistas en participar de la agenda de León XIV durante su visita al país, que también contempla actividades y presentaciones en la ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Abel Pintos se presentó ante León XIV en en Cottolengo Don Orione

Cabe recordar que el Papa llegó minutos antes de las 9 al predio de 50 hectáreas donde funciona el Cottolengo. Allí tomó contacto con residentes, trabajadores, autoridades y miembros de la comunidad religiosa de la institución, que alberga a cerca de 400 personas con discapacidades.

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Fue entonces que a las 9:23, el cantante bahiense interpretó el tema junto a integrantes del coro del establecimiento, ante un Papa que siguió el espectáculo sentado junto a miembros de su comitiva, en el primer encuentro de su agenda del día.

Para la ocasión, el músico encargó la fabricación de tres guitarras acústicas personalizadas con el nombre y la firma de León XIV. Una fue destinada como obsequio para el Pontífice, otra quedó para el Pequeño Cottolengo Don Orione y la tercera pasó a formar parte de la colección personal del cantante.

Antes de su actuación, Abel Pintos había hablado sobre el significado personal que tenía la participación en la visita papal. “No quiero sonar obvio, pero soy un hombre de fe. Estuvimos acá dando lo mejor de nosotros para que salga de la mejor manera posible porque habrá muchas emociones que canalizar, pero, al final de cuentas, queda entregarse a que sucedan las cosas como tienen que suceder. Uno propone y después Dios dispone”, comentó.

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El artista, con más de 30 años de trayectoria, señaló que cantar ante el jefe de la Iglesia católica era una situación fuera de lo habitual. “No pasa todos los días”, afirmó.

Cobertura del ingreso del papa León XIV a las instalaciones de la iglesia de Don Orione. La comitiva, integrada por obispos y personal de seguridad, recorre el pasillo central del templo en medio de los fieles congregados. Posteriormente, se observa al pontífice dirigirse hacia el sector del altar para colocarse frente a una reliquia, mientras los asistentes permanecen ubicados a ambos lados de la nave principal.

También se refirió a la elección del Pequeño Cottolengo Don Orione como uno de los escenarios de la visita de León XIV. “Todos somos hermanos e hijos de Dios. Va a ser muy emocionante para todos y, en primer lugar, para el Papa, que elige visitar este lugar”, sostuvo.

Pintos fue uno de los primeros músicos convocados para la agenda papal en la Argentina, que incluyó actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

El Pequeño Cottolengo Don Orione fue fundado en 1935 y se encuentra en Claypole. Su nombre reúne las figuras de José Benito Cottolengo y Luis Orione, dos religiosos italianos vinculados con obras de asistencia para personas enfermas, con discapacidades y en situación de vulnerabilidad.

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José Benito Cottolengo creó en 1832, en Turín, Italia, un refugio para personas enfermas. Luis Orione, por su parte, fundó la congregación que impulsó hogares e instituciones de atención en distintos países y mantuvo una relación estrecha con la Argentina.

Tras la muerte de Orione, en 1940, su corazón fue enviado desde Europa al país y quedó bajo veneración como reliquia. La visita de León XIV al establecimiento puso el foco en la tarea cotidiana que realizan sus residentes, trabajadores y religiosos.