Tecno

Tim Cook visita Estambul para celebrar la colaboración de Apple con una marca local de moda

El ahora presidente ejecutivo dejó el cargo de CEO en septiembre de 2026, un rol que ahora ocupa John Ternus

Tim Cook y un hombre posan para una fotografía con un teléfono frente a varias personas reunidas en un salón de dos niveles
Tim Cook visitó Estambul y recorrió la tienda conceptual de Apple en Turquía tras dejar la dirección general de la empresa. (Foto: X)
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Tim Cook, ahora presidente ejecutivo de Apple desde que dejó la dirección general el 1 de septiembre de 2026, realizó una visita sorpresa a Estambul y participó en un evento de la compañía para celebrar una colaboración con una marca de moda local.

Cook confirmó su presencia en Turquía con una publicación en X que incluyó una fotografía tomada cerca del Gran Bazar. “Estoy encantado de visitar este extraordinario país”, escribió.

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Cuánto duró Tim Cook como CEO de Apple

El relevo puso fin a 15 años de Cook al frente de Apple, un período en el que la empresa reforzó su presencia en teléfonos, computadoras, relojes inteligentes y servicios digitales. Desde la junta directiva, mantendrá influencia en las decisiones corporativas y apoyará el diálogo con responsables políticos de distintos países.

Steve Jobs y Tim Cook
Tim Cook asumió la conducción de Apple en agosto de 2011 como sucesor del cofundador Steve Jobs. (Foto: REUTERS)

Cook sucedió a Steve Jobs en agosto de 2011, poco antes de la muerte del cofundador de Apple en octubre de ese año. Su llegada generó dudas en la industria porque procedía de las áreas de operaciones y logística, mientras Jobs concentraba una imagen pública vinculada al diseño y las presentaciones de productos.

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La empresa preservó una estructura directiva estable y expandió de forma gradual sus líneas existentes. Apple actualizó sus formatos, amplió su presencia internacional e incorporó modelos de negocio basados en servicios, suscripciones y pagos.

Qué logros marcaron el liderazgo de Tim Cook en Apple

Durante la dirección de Cook, la capitalización bursátil de Apple superó los 4 billones de dólares, aunque esa cifra varía según la cotización de sus acciones. A la par consolidó ingresos recurrentes mediante App Store, iCloud, Apple Music, Apple TV+ y Apple Pay.

La capitalización bursátil de Apple superó los cuatro billones de dólares durante los quince años de gestión de Tim Cook. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
La capitalización bursátil de Apple superó los cuatro billones de dólares durante los quince años de gestión de Tim Cook. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El iPhone se mantuvo como el principal producto de la compañía, desde el iPhone 4S hasta las generaciones más recientes. La firma amplió el tamaño de sus pantallas e incorporó cámaras más avanzadas, conectividad 5G, procesadores propios y Face ID, su sistema de reconocimiento facial.

Por su parte, el Apple Watch, presentado en 2014 y comercializado desde 2015, abrió una línea centrada en salud, actividad física y notificaciones. Los AirPods, lanzados en 2016, impulsaron los audífonos inalámbricos y reforzaron la integración entre iPhone, iPad y Mac.

La transición a Apple Silicon, los procesadores diseñados por la propia empresa para las computadoras Mac, redujo la dependencia de Intel. Las series M permitieron a Apple controlar una parte mayor del diseño, el rendimiento y la eficiencia energética de esos dispositivos.

El iPhone se consolidó como el producto central de Apple con la incorporación de pantallas más amplias, conectividad 5G y Face ID. (Foto: REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo)
El iPhone se consolidó como el producto central de Apple con la incorporación de pantallas más amplias, conectividad 5G y Face ID. (Foto: REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo)

Asimismo, Apple Vision Pro inauguró una categoría de visores de realidad mixta, aunque su adopción sigue siendo limitada frente a la del iPhone o el Apple Watch. Los servicios digitales ganaron peso como fuente de ingresos y como vínculo entre los distintos dispositivos de la marca.

Quién relevó a Tim Cook como CEO de Apple

John Ternus asumió la conducción diaria de Apple después de dirigir el área de ingeniería de dispositivos. Su gestión comienza mientras la empresa debe definir el desarrollo de inteligencia artificial (IA) para productos de consumo, reforzar a Siri y competir con Google, Microsoft, Meta y OpenAI.

John Ternus asumió la conducción ejecutiva de Apple con la tarea de definir el desarrollo de la inteligencia artificial y reforzar Siri. (Foto: REUTERS/Evelyn Hockstein)
John Ternus asumió la conducción ejecutiva de Apple con la tarea de definir el desarrollo de la inteligencia artificial y reforzar Siri. (Foto: REUTERS/Evelyn Hockstein)

Ternus llega a la dirección general tras trabajar en productos como iPhone, iPad, Mac y Apple Watch, sumado a proyectos de durabilidad, materiales y reparación. Debe ordenar una cúpula que atravesó salidas y cambios de responsabilidades de ejecutivos como Luca Maestri, Jeff Williams, Kate Adams y Lisa Jackson.

La sucesión coincide con la carrera por incorporar inteligencia artificial a los dispositivos. Apple deberá definir el rumbo de Apple Intelligence y reforzar Siri ante la presión de sus principales competidores.

Ternus hizo su primera presentación pública como CEO durante el Apple Keynote 2026, donde presentó el iPhone Duo y el iPhone 18 Pro. Más tarde volvió a participar en un evento dedicado al lanzamiento de los nuevos MacBook Pro táctil y iPad Mini.

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