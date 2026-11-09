La Unión Europea demandó a tres empresas por los retrasos de su nuevo control digital fronterizo

El Sistema de Entradas y Salidas reemplazó el sellado manual de pasaportes en los 29 países del espacio Schengen (Europa Press)

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La agencia de la Unión Europea que gestiona los grandes sistemas informáticos de las fronteras, eu-LISA, demandó a IBM, a la francesa Atos y a la italiana Leonardo por los retrasos en el desarrollo del nuevo sistema digital de control fronterizo, informó el Financial Times este lunes 9 de noviembre, citando comunicaciones internas.

El Sistema de Entradas y Salidas (EES, por sus siglas en inglés) registra de forma electrónica el paso de los ciudadanos de países ajenos a la Unión Europea por las fronteras exteriores de los 29 países del espacio Schengen, la zona de libre circulación europea. Reemplazó el sellado manual de los pasaportes y busca detectar a quienes se quedan más tiempo del permitido.

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Un juicio presentado en Estonia en diciembre de 2025

Según el resumen del informe del Financial Times , eu-LISA presentó la demanda civil en Estonia, donde tiene su sede. Un portavoz del tribunal del condado de Harju confirmó que aceptó el caso, pero no hay audiencias celebradas ni fijadas. La agencia reconoció el litigio en su informe financiero anual, difundido en julio, y precisó que inició la acción en diciembre de 2025.

La agencia eu-LISA demandó a las empresas IBM, Atos y Leonardo por las demoras en el desarrollo del nuevo control fronterizo digital (Europa Press)

En ese documento, citado por el diario, la agencia dijo haber iniciado “los recursos disponibles” para proteger sus intereses financieros ante los retrasos reiterados del consorcio. Eu-LISA y la Comisión Europea aseguraron que el juicio trata de las demoras durante el desarrollo y no del funcionamiento actual del sistema.

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El proceso “no tiene impacto” en el funcionamiento del EES, declaró eu-LISA al Financial Times. Una portavoz de la agencia añadió que la disputa no guarda relación con la forma en que opera hoy el sistema.

La agencia adjudicó en 2019 el contrato central del EES a un consorcio con IBM Bélgica, Atos Bélgica y Leonardo. El acuerdo, de seis años, abarcaba la construcción y el mantenimiento del sistema central. Según el diario, su valor subió de 142 millones de euros a 212 millones en 2021.

Las asociaciones de aerolíneas y aeropuertos reportaron esperas de hasta tres horas tras la activación del control digital (EUTERS/Ana Beltrán)

Cartas de 2021 y 2022 muestran años de disputa

El Financial Times revisó cartas entre las partes. En octubre de 2021, Atos Bélgica e IBM Bélgica cuestionaron “tanto el principio como el cálculo” de una multa impuesta por la agencia: sostuvieron que los atrasos se debieron a factores externos, como la pandemia de covid-19.

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Pocos meses después, en febrero de 2022, las tres empresas rechazaron los nuevos plazos fijados por eu-LISA. También criticaron la gobernanza del programa. En marzo de 2022, un representante de IBM aceptó que la agencia retuviera parte de los pagos hasta resolver la cuestión de los daños, según el diario.

La Unión Europea autorizó a nueve países miembros a suspender la toma de datos biométricos si surgen filas excesivas (REUTERS/Yves Herman/Foto de archivo)

El contrato original venció el año pasado y un nuevo consorcio asumió la implementación. Atos, Leonardo e IBM siguieron trabajando en el sistema hasta agosto de este año, según eu-LISA.

El sistema debía funcionar en 2022, según el Financial Times. Comenzó a desplegarse en octubre de 2025 y quedó activo en todos los países de Schengen el 10 de abril de 2026, según eu-LISA. Tras ese día, las asociaciones de aerolíneas Airlines for Europe y de aeropuertos ACI Europe informaron esperas de entre dos y tres horas en los controles fronterizos.

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En septiembre, la Unión Europea permitió a al menos nueve países, entre ellos Francia, Alemania e Italia, suspender la toma de datos biométricos si las filas se volvían excesivas, informó Biometric Update. Hasta abril, el sistema había registrado más de 52 millones de entradas y salidas, según un informe del Parlamento Europeo.