Tecno

Unión Europea quiere que los usuarios puedan apagar la reproducción automática y las rachas de las apps

El proyecto prohibe además diez trucos de diseño para vender, limita a los chatbots que simulan vínculos afectivos

Primer plano de un joven con una camiseta verde, sosteniendo un teléfono móvil que muestra iconos de corazón y pulgar arriba en la pantalla.
La Comisión Europea presentará la Ley de Equidad Digital para permitir que los usuarios desactiven la reproducción automática y las recompensas por rachas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Comisión Europea presentará el miércoles 11 de noviembre la Ley de Equidad Digital (Digital Fairness Act), cuyo borrador obliga a las plataformas a que cualquier usuario pueda apagar la reproducción automática, las notificaciones ajenas a su actividad y las recompensas por rachas. Bloomberg y Euronews tuvieron acceso al texto, que todavía no es público.

Según Bloomberg, las empresas deberán permitir que los adultos desactiven funciones que incentivan el uso compulsivo o excesivo de sus servicios. El borrador también apunta a los sistemas de IA que simulan relaciones personales para que la gente siga conversando con ellos.

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Euronews precisó que ese derecho incluiría las funciones de los chatbots que imitan un vínculo afectivo para retener al usuario. La Comisión podría multar a las empresas con hasta el 6% de su facturación mundial.

La norma sería un reglamento de aplicación directa en los 27 países de la Unión Europea y reemplazaría una directiva de 2005 sobre prácticas comerciales desleales. Regiría 12 meses después de entrar en vigor, y antes necesita el visto bueno del Parlamento Europeo y de los Estados miembros.

Persona de espaldas en habitación oscura usa celular. Íconos de redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, chat y corazón se proyectan en las paredes.
El borrador incluye diez tácticas de diseño prohibidas sin excepción, entre las que figuran los avisos falsos de escasez y las dobles negaciones confusas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diez trucos de diseño prohibidos sin excepción

El núcleo del texto es una lista de diez prácticas que se considerarían desleales en todos los casos, de modo que las autoridades no tendrían que probar el daño uno por uno. Euronews enumera estas: cancelar un servicio con mucha más dificultad que contratarlo, ocultar precios o condiciones de renovación automática y sugerir falsamente que no hay alternativa.

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También figuran las afirmaciones falsas sobre la disponibilidad o la popularidad de un producto, los avisos de escasez repetidos durante la compra, las opciones preseleccionadas que suman artículos y presentar una negativa como la elección equivocada. Completan la lista insistir para que el cliente cambie una decisión ya tomada, las dobles negaciones confusas y las notificaciones falsas que simulan que alguien lo contactó.

La Comisión podría agregar nuevos trucos a la lista sin volver a pasar por los legisladores. El borrador prohíbe además los cargos que aparecen recién al pagar y los descuentos calculados contra el precio recomendado por el fabricante en lugar del precio real de un competidor.

Las pruebas gratuitas no podrían convertirse en suscripciones pagas sin que el consumidor lo acepte de forma activa. Habría avisos antes de cada renovación automática, un botón para terminar el contrato y el derecho a hablar con una persona en la atención al cliente.

El texto veda las cajas de recompensa en videojuegos para niños y prohíbe la publicidad basada en perfiles de menores de edad a todos los comerciantes. (Visuales IA)
El texto veda las cajas de recompensa en videojuegos para niños y prohíbe la publicidad basada en perfiles de menores de edad a todos los comerciantes. (Visuales IA)

Niños, videojuegos y agentes de compra con IA

Para los menores, el borrador prohíbe las cajas de recompensa pagas y las ventajas por dinero en los videojuegos. Las monedas del juego tendrían que mostrar su valor en dinero real y estarían apagadas por defecto para los niños, salvo autorización de los padres. La publicidad basada en el perfil de menores quedaría vedada para todos los comerciantes, no solo para las grandes plataformas.

Por primera vez en el derecho de consumo europeo, el texto fija reglas para los agentes de compra con IA, asistentes que hacen compras por cuenta del usuario. Cada persona elegiría qué operaciones debe aprobar, y los agentes tendrían que avisar cuando una sugerencia sea patrocinada.

La evaluación de impacto de la Comisión estima que las reglas evitarían pérdidas de 88.400 millones de euros a los consumidores entre 2025 y 2035. Con el tiempo perdido, calcula un beneficio anual de 13.700 millones de euros, frente a un costo recurrente para las empresas de 678 millones de euros al año.

Alemania resiste y la ley chocará con otras normas

Un vocero de la Comisión dijo a Euronews que el organismo no comenta filtraciones. Alemania ya planteó reparos: en un documento del 14 de octubre, citado por Agence Europe, su gobierno sostuvo que convenía modificar las directivas existentes en lugar de crear una ley nueva. El comisario de Consumo, Michael McGrath, defendió la iniciativa como beneficiosa para consumidores y empresas.

Hombre de espaldas con camiseta de Argentina. Sostiene un smartphone viendo su pantalla con publicaciones de redes sociales sobre un partido de fútbol.
La iniciativa regulará los agentes de compra con inteligencia artificial y proyecta un beneficio para los consumidores de 88.400 millones de euros en diez años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bruselas ya combate el diseño adictivo con la Ley de Servicios Digitales, pero solo para las plataformas muy grandes. Según Tech Times, la Comisión emitió conclusiones preliminares contra TikTok el 6 de febrero y contra Meta el 10 de julio; no son decisiones finales. La nueva ley alcanzaría también a desarrolladores de apps, estudios de juegos y servicios de streaming. La propuesta se presenta el miércoles 11 de noviembre.

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