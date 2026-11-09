Flavio Mendoza despidió a una fan de 100 años y recordó el momento más insólito de su carrera: “Se le cayeron los dientes en mi bota”

Durante una presentación en vivo, el artista Flavio Mendoza se acerca a la platea para asistir a una mujer del público que perdió una pertenencia personal. Vestido con su vestuario escénico de pedrería turquesa, el productor y bailarín revisa el suelo entre las butacas junto a los asistentes para evitar que el elemento sea pisado hasta que finalmente logran recuperarlo.

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Un abrazo de Flavio Mendoza con una mujer de 100 años durante uno de sus espectáculos terminó con la dentadura de la espectadora dentro de la bota del artista. El coreógrafo compartió el recuerdo en sus redes sociales a través de un video que registró el momento y acompañó la publicación con un mensaje dedicado a la mujer que, según contó, ya murió.

“¡En mis shows puede pasar de todo!”, escribió Mendoza al presentar las imágenes de un espectáculo de 2022 que quedó para siempre en su recuerdo. En la secuencia se lo ve con un vestuario de escena en tonos turquesa, con piedras y brillos, mientras se acerca a la espectadora, ubicada en la primera fila. La mujer, de pelo blanco y envuelta en un chal claro, recibe al artista con una sonrisa y extiende los brazos para saludarlo.

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El encuentro ocurrió rodeado de público. Varias personas registraron la escena con sus teléfonos celulares y siguieron de cerca el intercambio entre el bailarín y la mujer. Mendoza se inclinó para abrazarla y ambos permanecieron unos segundos en ese gesto, mientras los asistentes reaccionaban desde sus lugares.

Según relató el artista, el momento de emoción derivó en una situación que sorprendió a todos. “Una señora de 100 años vino a verme y, cuando nos abrazamos de la emoción, ¡se le cayeron los dientes adentro de mi bota!”, escribió junto a emojis que reflejaban la mezcla de humor y afecto con la que decidió recordar el episodio.

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Las imágenes permiten ver que, después del abrazo, la mujer advirtió lo que había ocurrido y se inclinó hacia la bota de Flavio Mendoza. El coreógrafo también se agachó para asistirla, mientras el público observaba la escena a pocos centímetros de distancia.

El artista Flavio Mendoza abraza a una mujer de cien años que asiste como espectadora a su función teatral.

La situación no alteró el clima de cercanía que se había generado durante el saludo. La espectadora mantuvo una actitud serena y participó de la búsqueda junto al artista. En uno de los fragmentos del video, toma una lupa que le acercan para intentar localizar la dentadura, que había quedado dentro del calzado de Mendoza.

Luego de que el artista se incorporó, la mujer continuó sentada y sonrió ante quienes estaban a su alrededor. Mendoza, todavía vestido con el traje de lentejuelas, se alejó de la primera fila una vez que terminó el imprevisto.

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Al publicar el video, Flavio eligió poner el foco en el vínculo que se produjo con la espectadora y en el recuerdo que le dejó aquella función. “Hoy ella ya no está entre nosotros, pero me dejó uno de los recuerdos más divertidos y tiernos de mi carrera”, expresó.

El coreógrafo cerró su mensaje con una despedida dirigida a la mujer: “Gracias por tanto amor. ¡Te recuerdo con una sonrisa enorme!”. La publicación combinó el tono humorístico que surgió del accidente con una referencia afectuosa a la muerte de la fanática.

Flavio Mendoza toma la mano de una espectadora de cien años ubicada en la platea durante una función teatral.

El relato de Mendoza generó una rápida reacción entre sus seguidores. Muchos destacaron que la mujer vivió el momento con naturalidad y celebraron la forma en que el artista contó la anécdota. “La abrazaste tan fuerte que saltó la dentadura”, le escribió una usuaria.

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Mendoza respondió ese comentario sin perder el registro afectivo del posteo. “Te juro, pobrecita”, contestó, acompañado por un corazón. La respuesta reforzó el tono de cercanía con el que presentó el video, que muestra un hecho inesperado en medio de la interacción habitual que suele mantener con el público al final o durante sus funciones.

Entre las escenas que más llamaron la atención estuvo el instante en el que acercaron una lupa a la mujer para ayudarla a encontrar la dentadura. “Sacó una lupa. Qué reina”, comentó una seguidora, en alusión a ese recurso improvisado que quedó registrado en el video.

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Otra usuaria destacó la reacción de la espectadora frente al episodio: “Lo vivió con naturalidad, hermosa abuela”. Las respuestas de los seguidores se concentraron en la espontaneidad del momento, en la actitud de la mujer y en el gesto de Mendoza al quedarse junto a ella para ayudarla.

La publicación recuperó una anécdota ocurrida en una función y la transformó en un homenaje a una espectadora que, de acuerdo con el mensaje del artista, había asistido a verlo a los 100 años. Entre el abrazo, la sorpresa y la risa compartida, el video volvió a poner en circulación un recuerdo que Mendoza definió como uno de los más especiales de su carrera.

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