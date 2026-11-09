Cómo usar correctamente el aire acondicionado para secar la ropa en casa

El modo Dry del aire acondicionado actúa como un deshumidificador que condensa el vapor de agua y lo expulsa por el desagüe. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Convertir una habitación en tendedero improvisado es una alternativa para secar la ropa, pero hacerlo sin cuidado puede llenar la casa de humedad. Los fabricantes de aire acondicionado recomiendan activar una función específica para resolver ese problema sin necesidad de abrir ventanas durante horas.

Esa función se conoce como modo Dry y actúa como un deshumidificador. No enfría la estancia como el modo frío convencional, sino que extrae el vapor de agua del aire y lo expulsa por el desagüe, dejando el ambiente más seco y favoreciendo que la ropa libere su humedad con mayor rapidez.

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Cómo funciona el modo Dry del aire acondicionado

El modo Dry hace circular el aire de la habitación por la batería fría del equipo. Allí, parte del vapor de agua se condensa y se evacúa por el tubo de desagüe, mientras el aire ya más seco vuelve a la estancia.

Daikin explica que esta función permite controlar la humedad ambiental y, de paso, reducir los olores asociados a ella. La marca comercializa en Japón modelos con programas específicos para secar ropa, capaces de alternar automáticamente entre calefacción, refrigeración y deshumidificación según las condiciones de la habitación.

El centrifugado al nivel máximo que tolere cada prenda minimiza el volumen de agua que luego se evapora en la habitación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Panasonic, por su parte, recomienda utilizar el modo Dry cuando el equipo no cuente con una función específica de secado, siempre que las condiciones lo permitan. La marca insiste en que no basta con quitar humedad del aire: también es necesario que ese aire circule entre las prendas.

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Paso a paso para secar la ropa con el aire acondicionado

Antes de tender, conviene centrifugar la ropa al máximo que admita cada tejido. Cuanta menos agua quede en las prendas al sacarlas de la lavadora, menos tendrá que evaporarse dentro de la vivienda.

El tendedero debe colocarse donde reciba el flujo de aire del equipo, con las puertas y ventanas de la habitación cerradas para que el aparato trabaje sobre la humedad de la ropa y no sobre la del exterior.

Separar las prendas entre sí facilita la circulación del aire, y sumar un ventilador apuntando hacia la ropa acelera el proceso: en una prueba de TEPCO, la eléctrica de Tokio, las combinaciones que más agua retiraron en 30 minutos incluían un circulador soplando de manera directa sobre los tejidos.

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Una prueba de la eléctrica TEPCO demostró que el uso de un ventilador directo hacia las prendas acelera la evaporación del agua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El experto en electrodomésticos José Manuel Pineda asegura que, con el modo Dry y el tendedero bien ubicado frente al equipo, la ropa puede secarse en una o dos horas sin recurrir a una secadora.

Qué tener en cuenta antes de activar el modo Dry

No todas las marcas gestionan igual la temperatura en este modo. Samsung y Mitsubishi Electric recomiendan, cuando el usuario puede elegirla, mantenerla entre 24 y 26 grados centígrados (75 y 79 grados Fahrenheit). En Daikin, Mitsubishi Electric o LG es el propio equipo el que decide ese valor.

Los manuales también marcan límites de uso. Fujitsu y Samsung prohíben colgar objetos de la unidad interior o apoyarlos encima, por riesgo de descarga eléctrica o avería. LG advierte que no debe bloquearse la entrada ni la salida de aire, y Mitsubishi Heavy señala que mantener las lamas orientadas hacia abajo durante mucho tiempo puede condensar agua y provocar goteos.

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Fabricantes como Samsung y Mitsubishi Electric aconsejan regular la temperatura entre 24 y 26 grados para este uso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El modo Dry pierde eficacia en habitaciones muy frías: Daikin y Samsung fijan en 18 grados centígrados (64 grados Fahrenheit) la temperatura mínima para que funcione con normalidad. Por debajo de ese umbral, el equipo puede reducir o detener su funcionamiento.

En cuanto al consumo, un informe de la OCU sobre secadoras de ropa registró un gasto medio de 1,33 kWh por ciclo en los modelos de bomba de calor, frente a 2,75 kWh en los de resistencias.