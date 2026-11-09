Tecno

Cómo usar correctamente el aire acondicionado para secar la ropa en casa

La clave para que este truco funcione es saber configurar el dispositivo y organizar la ropa

Una mujer coloca una camiseta en un tendedero metálico en una sala con un sofá, plantas y un aire acondicionado encendido en la pared.
El modo Dry del aire acondicionado actúa como un deshumidificador que condensa el vapor de agua y lo expulsa por el desagüe. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Convertir una habitación en tendedero improvisado es una alternativa para secar la ropa, pero hacerlo sin cuidado puede llenar la casa de humedad. Los fabricantes de aire acondicionado recomiendan activar una función específica para resolver ese problema sin necesidad de abrir ventanas durante horas.

Esa función se conoce como modo Dry y actúa como un deshumidificador. No enfría la estancia como el modo frío convencional, sino que extrae el vapor de agua del aire y lo expulsa por el desagüe, dejando el ambiente más seco y favoreciendo que la ropa libere su humedad con mayor rapidez.

PUBLICIDAD

Cómo funciona el modo Dry del aire acondicionado

El modo Dry hace circular el aire de la habitación por la batería fría del equipo. Allí, parte del vapor de agua se condensa y se evacúa por el tubo de desagüe, mientras el aire ya más seco vuelve a la estancia.

Daikin explica que esta función permite controlar la humedad ambiental y, de paso, reducir los olores asociados a ella. La marca comercializa en Japón modelos con programas específicos para secar ropa, capaces de alternar automáticamente entre calefacción, refrigeración y deshumidificación según las condiciones de la habitación.

Una persona coloca ropa en un tendedero plegable situado frente a un equipo de aire acondicionado encendido dentro de una sala.
El centrifugado al nivel máximo que tolere cada prenda minimiza el volumen de agua que luego se evapora en la habitación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Panasonic, por su parte, recomienda utilizar el modo Dry cuando el equipo no cuente con una función específica de secado, siempre que las condiciones lo permitan. La marca insiste en que no basta con quitar humedad del aire: también es necesario que ese aire circule entre las prendas.

PUBLICIDAD

Paso a paso para secar la ropa con el aire acondicionado

Antes de tender, conviene centrifugar la ropa al máximo que admita cada tejido. Cuanta menos agua quede en las prendas al sacarlas de la lavadora, menos tendrá que evaporarse dentro de la vivienda.

El tendedero debe colocarse donde reciba el flujo de aire del equipo, con las puertas y ventanas de la habitación cerradas para que el aparato trabaje sobre la humedad de la ropa y no sobre la del exterior.

Separar las prendas entre sí facilita la circulación del aire, y sumar un ventilador apuntando hacia la ropa acelera el proceso: en una prueba de TEPCO, la eléctrica de Tokio, las combinaciones que más agua retiraron en 30 minutos incluían un circulador soplando de manera directa sobre los tejidos.

Una mujer cuelga ropa en un tendedero metálico en una sala con sofá, plantas de interior y un aire acondicionado instalado en la pared.
Una prueba de la eléctrica TEPCO demostró que el uso de un ventilador directo hacia las prendas acelera la evaporación del agua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El experto en electrodomésticos José Manuel Pineda asegura que, con el modo Dry y el tendedero bien ubicado frente al equipo, la ropa puede secarse en una o dos horas sin recurrir a una secadora.

Qué tener en cuenta antes de activar el modo Dry

No todas las marcas gestionan igual la temperatura en este modo. Samsung y Mitsubishi Electric recomiendan, cuando el usuario puede elegirla, mantenerla entre 24 y 26 grados centígrados (75 y 79 grados Fahrenheit). En Daikin, Mitsubishi Electric o LG es el propio equipo el que decide ese valor.

Los manuales también marcan límites de uso. Fujitsu y Samsung prohíben colgar objetos de la unidad interior o apoyarlos encima, por riesgo de descarga eléctrica o avería. LG advierte que no debe bloquearse la entrada ni la salida de aire, y Mitsubishi Heavy señala que mantener las lamas orientadas hacia abajo durante mucho tiempo puede condensar agua y provocar goteos.

Prendas de vestir y toallas colgadas en un tendedero metálico dentro de una sala con un sofá y un aire acondicionado en la pared.
Fabricantes como Samsung y Mitsubishi Electric aconsejan regular la temperatura entre 24 y 26 grados para este uso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El modo Dry pierde eficacia en habitaciones muy frías: Daikin y Samsung fijan en 18 grados centígrados (64 grados Fahrenheit) la temperatura mínima para que funcione con normalidad. Por debajo de ese umbral, el equipo puede reducir o detener su funcionamiento.

En cuanto al consumo, un informe de la OCU sobre secadoras de ropa registró un gasto medio de 1,33 kWh por ciclo en los modelos de bomba de calor, frente a 2,75 kWh en los de resistencias.

Temas Relacionados

Aire acondicionadoRopaElectrodomésticosHogarTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Unión Europea quiere que los usuarios puedan apagar la reproducción automática y las rachas de las apps

El proyecto prohibe además diez trucos de diseño para vender, limita a los chatbots que simulan vínculos afectivos

Unión Europea quiere que los usuarios puedan apagar la reproducción automática y las rachas de las apps

Las empresas que construyen centros de datos para IA pagarían USD 380 millones más en intereses en 2027

Un informe de calcula que la deuda de 13.400 millones de dólares que vence ese año se refinanciaría con tasas casi tres puntos más altas

Las empresas que construyen centros de datos para IA pagarían USD 380 millones más en intereses en 2027

Cómo proyectar la pantalla de un celular en un Smart TV sin cables y sin descargar aplicaciones

Las funciones nativas de Android y iPhone permiten enviar fotos, videos y presentaciones al televisor mediante la misma red WiFi

Cómo proyectar la pantalla de un celular en un Smart TV sin cables y sin descargar aplicaciones

7 errores al usar la freidora de aire que arruinan la comida

Este electrodoméstico puede lograr preparaciones doradas si se evitan fallas vinculadas con la temperatura, la distribución de los alimentos, la limpieza y los tiempos de cocción

7 errores al usar la freidora de aire que arruinan la comida

Cinco casos en los que un robot atacó a un humano: un episodio lo sufrió un niño

Las fallas técnicas de software y calibración explican los incidentes virales protagonizados por robots

Cinco casos en los que un robot atacó a un humano: un episodio lo sufrió un niño

DEPORTES

La selección argentina de futsal venció 4-2 a Marruecos y llegó a la final de los JJOO de la Juventud 2026

La selección argentina de futsal venció 4-2 a Marruecos y llegó a la final de los JJOO de la Juventud 2026

“Excluido”: Lionel Messi fue elegido en el equipo ideal de 2026, pero una ausencia disparó la polémica

La drástica decisión que tomó una figura del fútbol tras el acoso que sufrió con su pareja: “Te arruina todo el día”

Los festejos íntimos del plantel de Boca Juniors tras conquistar el título: el muñeco cábala y la figura que celebró con una máscara

Facundo Bagnis volvió a jugar al tenis tras la sanción por doping: “Me encantaría ser número uno del mundo en dobles”

TELESHOW

“Orgullo”: la alegría que compartió Wanda Nara en medio de un complicado momento familiar

“Orgullo”: la alegría que compartió Wanda Nara en medio de un complicado momento familiar

Flavio Mendoza despidió a una fan de 100 años y recordó el momento más insólito de su carrera: “Se le cayeron los dientes en mi bota”

“No paro de llorar”: la emoción de Georgina Barbarossa por la cobertura de la misa del papa León XlV en el Monumento de los Españoles

“Enamoradísima”: el mensaje de Daniela Christiansson para Maxi López en medio de una polémica que la toca de cerca

Soledad dio un show sorpresa antes de la misa e interpretó una emocionante versión de una clásica canción católica

INFOBAE AMÉRICA

Los contratos de NewJeans eliminaron el derecho al sueño y la educación de sus integrantes cuando eran menores

Los contratos de NewJeans eliminaron el derecho al sueño y la educación de sus integrantes cuando eran menores

Armas a cambio de beneficios: las denuncias sobre las prisiones cubanas

Anegamientos y sequía marcan transición climática en El Salvador

¿Puede el nuevo Congreso dar residencia permanente a los beneficiarios del TPS?

Honduras recibirá financiamiento BID para rehabilitar carreteras y mejorar rutas agrícolas