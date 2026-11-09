“Orgullo”: la alegría que compartió Wanda Nara en medio de un complicado momento familiar

La conductora mostró una imagen del adolescente durante un partido y celebró el resultado que consiguió junto al equipo millonario (Instagram)

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El fin de semana estuvo atravesado por una nueva disputa familiar para Wanda Nara, que volvió a quedar en el centro de una situación judicial relacionada con Mauro Icardi. Sin embargo, mientras avanzaba la denuncia contra el futbolista por presuntas lesiones leves a una de sus hijas, la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe), encontró un motivo para emocionarse. Su hijo mayor, Valentino López, volvió a destacarse en una jornada deportiva y ella decidió compartir públicamente la alegría que le produjo verlo en la cancha.

A través de sus historias de Instagram, Wanda publicó una fotografía de Valentino, fruto de su relación con Maxi López, durante un partido de fútbol. En la imagen, al joven se lo ve en plena disputa de la pelota con otro jugador sobre el césped, con la camiseta de River Plate. La mediática acompañó la postal con una palabra breve, pero cargada de significado: “Orgullo”, junto a un corazón rojo.

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La fotografía fue tomada durante una nueva participación del adolescente en las divisiones juveniles del club millonario. En esta oportunidad, el equipo visitó a Gimnasia de Mendoza por los respectivos torneos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La escena mostró a Valentino concentrado en la disputa por la pelota, mientras avanzaba ante la marca de un rival en uno de los partidos de la jornada.

La felicidad de la conductora ante un nuevo logro deportivo de su hijo mayor, Valentino

Después del encuentro, el propio Valentino compartió algunas imágenes en su cuenta personal. El joven eligió como título “+3 Mendoza”, una referencia al resultado conseguido por su equipo como visitante. La publicación recibió distintos mensajes de afecto, entre ellos el de su madre, que le escribió “te amo”.

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También aparecieron comentarios de amigos y compañeros vinculados con el club. Entre ellos se destacó el mensaje de Bastián Demichelis, hijo de Evangelina Anderson y Martín Demichelis, quien le dedicó un “vamos, hermano”. La interacción reflejó el vínculo que los jóvenes construyeron dentro del ámbito deportivo y la cercanía entre sus respectivas familias.

El hijo de la conductora y el exdeportista junto a los integrantes de su equipo juvenil

La publicación de Wanda llegó en un momento especialmente sensible para su entorno. El viernes 6 de noviembre, la conductora y su familia atravesaron una situación tensa en una vivienda del barrio privado La Isla, en Nordelta, donde reside Icardi. Según la denuncia que realizó Nara, su expareja habría reprendido y encerrado en una habitación a Francesca, de 11 años.

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En medio de ese panorama, el desempeño de Valentino representó para Wanda una alegría diferente. Su mensaje quedó concentrado en el orgullo que le provoca acompañar el crecimiento deportivo de su hijo, sin hacer referencia directa al conflicto judicial. La imagen del joven en la cancha funcionó como una pausa dentro de un fin de semana atravesado por acusaciones, tensión y preocupación familiar.

Wanda Nara y Evangelina Anderson presenciaron el partido juvenil en el predio de River Plate en Ezeiza

Nara acompaña de cerca el recorrido deportivo de Valentino, especialmente después de que el adolescente tuviera que interrumpir brevemente su carrera por una cirugía de rodilla en septiembre de 2025. Tras ese período de recuperación, el joven volvió a las canchas a comienzos de este año. Desde entonces, su madre estuvo presente en distintos partidos y compartió algunas postales de esos momentos.

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Uno de esos encuentros ocurrió en septiembre, cuando Wanda coincidió con Evangelina Anderson en el predio de River Plate, en Ezeiza. Las dos pasaron una tarde de sábado en la tribuna para alentar a sus hijos, Bastián y Valentino , que se enfrentaron en un partido de las divisiones juveniles del club. La escena mostró a las madres acompañando a los adolescentes desde un lugar cercano al campo de juego.

El joven deportista luciendo la camiseta de su club, donde se desempeña en la división juvenil (Instagram)

En aquella oportunidad, Anderson compartió una fotografía del reencuentro con Wanda. La imagen las mostraba sentadas bajo una tribuna techada, resguardadas del sol y atentas al desarrollo del partido. Evangelina sostenía un mate de color rosa y llevaba un buzo con capucha gris claro y un pantalón bordó, mientras Nara lucía una campera negra de la marca Moncler y un pantalón gris.

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“Haciéndole el aguante a los chicos”, expresó Anderson junto a la postal, en la que también había mencionado a Bastián y a Valentino. El vínculo quedó todavía más claro en una segunda leyenda. “Las primas”, escribió Evangelina, junto a dos emojis que combinaban una expresión de risa y un corazón.

Ahora, Wanda volvió a mostrar ese costado de madre orgullosa al compartir el desempeño de Valentino en Mendoza. La fotografía registró al joven durante una jugada y el mensaje resumió la emoción que su actuación le provocó. En medio de la tensión familiar y judicial que marcó los últimos días, el resultado deportivo de su hijo mayor le dio a Nara un motivo para celebrar y acompañarlo públicamente.

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