Los contratos de NewJeans eliminaron el derecho al sueño y la educación de sus integrantes cuando eran menores

Las cinco integrantes de NewJeans firmaron sus contratos con Ador entre los 14 y 17 años, antes de su debut en julio de 2022 - (ADOR)

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Los contratos que NewJeans firmó con su sello discográfico Ador cuando sus integrantes eran menores de edad eliminaron cláusulas esenciales de protección a la infancia, incluidas las que garantizaban el derecho al sueño, al descanso y a la educación, según reveló una investigación de The New York Times publicada el 5 de noviembre de 2026.

Los acuerdos, obtenidos y analizados por el diario estadounidense, fueron firmados en abril de 2022 por las cinco integrantes del grupo de Kpop —Minji, Hanni, Haerin, Hyein y Danielle— cuando tenían entre 14 y 17 años. Para entonces, algunas ya llevaban años de entrenamiento intensivo, con ensayos que se extendían hasta las 2 de la mañana. La menor del grupo, Hyein, tenía 12 años cuando comenzó a vivir en los dormitorios del sello.

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Los contratos excluyen el texto del modelo oficial del gobierno surcoreano

El gobierno de Corea del Sur cuenta con un contrato tipo para artistas del K-pop que garantiza la salud física y mental de los menores, su derecho a la educación y la protección frente a jornadas excesivas. Los contratos de NewJeans eliminaron ese lenguaje. Según el medio neoyorquino, los documentos tampoco incluían la cláusula que prohíbe a los sellos “exigir a un artista menor de edad que realice una exposición física excesiva o expresión de contenido sexual sugerente”.

Hanni, Minji, Haerin, Hyein y Danielle pasaron años de entrenamiento intensivo antes de debutar; con ensayos que se extendían hasta las 2 de la mañana - REUTERS/Kim Soo-hyeon/Archivo

En cambio, sí detallaban con precisión restricciones de conducta: las integrantes no podían tener una “actitud poco sincera”, incurrir en “relaciones románticas inapropiadas” o hacer declaraciones que perjudicaran la reputación de la empresa, independientemente de si eran verdaderas o falsas. Expertos consultados por el diario señalaron que ese tipo de cláusulas le da a los sellos un margen muy amplio para alegar incumplimiento de contrato.

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Ador es una subsidiaria de Hybe, la mayor empresa de entretenimiento de Corea del Sur, conocida por gestionar grupos como BTS y Katseye. En un comunicado remitido a The New York Times, representantes de Hybe aseguraron que la compañía cumple con las leyes de protección a la infancia y trabaja para garantizar condiciones seguras de trabajo y entrenamiento. Señalaron además que el contrato modelo del gobierno es una guía no vinculante y que los ajustes fueron aceptados por los padres de las artistas.

El proceso de firma incluyó presión hacia los padres de las integrantes

Según el diario, tras recibir los borradores en enero de 2022, los padres de al menos una integrante solicitaron modificaciones. Se les informó que, de no firmar el contrato en la forma en que estaba redactado, el acuerdo mismo podría ser reconsiderado. Los emails obtenidos por la publicación muestran que las condiciones eran, en la práctica, no negociables.

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Ador, en su comunicado difundido el 6 de noviembre, negó esa caracterización. La agencia indicó que el contrato fue el resultado de “un extenso diálogo de tres meses, con sesiones de preguntas y respuestas, comunicaciones por correo electrónico y discusiones sobre revisiones revisadas por abogados representantes de los artistas”. Señaló además que la solicitud de modificación que no fue incorporada correspondía a una cláusula de notificación ante intentos de manipulación por terceros, y que la madre de la integrante en cuestión agradeció la explicación de la empresa.

Ador, subsidiaria de Hybe, eliminó del contrato las cláusulas del modelo oficial del gobierno surcoreano que garantizan el sueño, el descanso y la educación de artistas menores - The Associated Press. (Foto AP/Lee Jin-man)

Las cláusulas financieras también generan controversia

Desde el punto de vista económico, el contrato incluía condiciones que expertos calificaron como estándar dentro de la industria, aunque con particularidades preocupantes. Las integrantes debían reembolsar una parte significativa de los gastos en cirugías estéticas y tratamientos de belleza realizados durante su período de entrenamiento. Hybe aclaró que no recomienda ni exige procedimientos estéticos y que, en el caso de NewJeans, cubrió todos los gastos de formación, por lo que las integrantes comenzaron a recibir ingresos desde su debut en julio de 2022.

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Otro punto cuestionado es el método de cálculo de las penalidades por rescisión anticipada. A diferencia del modelo oficial, que calcula las multas en función del ingreso mensual promedio proyectado sobre los meses restantes de contrato, los acuerdos de NewJeans tomaban como base solo los meses en que se generaron ingresos. Según expertos citados por The New York Times, eso podría derivar en penalidades más elevadas. Hybe argumentó que el método es consistente con los estándares de la industria y que el impacto financiero real es idéntico al del contrato modelo, dado que el grupo generó ingresos de manera constante desde su debut.

El uso de imagen y voz, incluso para clones de inteligencia artificial

Uno de los aspectos más llamativos del contrato es la cláusula que otorga a Ador derechos sobre el nombre, fotografías, semejanza, escritura, voz y “cualquier otro elemento” de las integrantes a perpetuidad, incluso tras la finalización del vínculo contractual —previsto para 2029—. Eso va más lejos que las recomendaciones del gobierno surcoreano, que establece que esos derechos deben extinguirse al término del contrato.

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The New York Times señaló que esa cláusula podría permitir el uso de las integrantes como chatbots o clones generados con inteligencia artificial, aunque su aplicabilidad legal permanece en disputa. Ador respondió que cualquier uso de imagen o voz en contenido generado por IA requeriría el consentimiento individual de cada artista.

El conflicto entre NewJeans y su sello discográfico lleva activo desde noviembre de 2024 y aún tiene una audiencia judicial pendiente para el 12 de noviembre de 2026 - (ADOR/HYBE)

El contrato también permite a Ador continuar vendiendo y relanzando la música del grupo una vez finalizado el acuerdo, reduciendo la participación en los ingresos que les corresponde a las integrantes.

Una disputa que se prolonga desde 2024

El caso de NewJeans forma parte de un conflicto más amplio que se desencadenó en noviembre de 2024, cuando las cinco integrantes anunciaron la rescisión de sus contratos con Ador, alegando incumplimiento por parte del sello. La agencia impugnó la decisión de inmediato. En octubre de 2025, un tribunal de Seúl dictaminó que los contratos seguían siendo válidos. Las integrantes desistieron de apelar y anunciaron su regreso a la agencia; sin embargo, Ador rescindió el contrato de Danielle en diciembre de ese año.

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En diciembre de 2025, Ador presentó una demanda contra Danielle, un familiar suyo, y la exdirectora ejecutiva de la agencia, Min Hee-jin, reclamando inicialmente 43.100 millones de wones (alrededor de USD 32 millones). La cifra fue reducida luego a 33.100 millones de wones (USD 25 millones). La séptima audiencia del juicio está prevista para el 12 de noviembre de 2026, según informó Korea JoongAng Daily.

Hanni, por su parte, había declarado ante el Parlamento de Corea del Sur en 2024 que NewJeans fue víctima de “maltratos deliberados, manipulación y confusiones intencionales” por parte del sello.

Danielle, separada del grupo en diciembre de 2025, enfrenta una demanda de Ador por unos USD 25 millones en concepto de daños y penalidades contractuales - REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo

La industria defiende sus prácticas; los expertos piden más regulación

La Asociación de Empresas de Entretenimiento de Corea del Sur reaccionó el lunes a la investigación del diario estadounidense con un comunicado en el que defendió el sistema de contratos del K-pop y criticó que el caso de NewJeans fuera interpretado como “un problema estructural que afecta a la industria en su conjunto”. Según Korea JoongAng Daily, la asociación también expresó preocupación por la divulgación de documentos contractuales sujetos a obligaciones de confidencialidad.

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Sin embargo, expertos en derechos laborales consultados por The Korea Times advirtieron que las reformas legales aprobadas en Corea del Sur en 2025 —que exigen a los sellos designar un oficial de protección juvenil y prohíben forzar a menores a abandonar la escuela o someterlos a gestión excesiva de la apariencia— aún tienen una implementación desigual. “Las circunstancias que llevan a los aprendices a dejar la escuela, la falta de descanso adecuado y el ambiente de competencia intensa no parecen haber cambiado de manera significativa”, señaló la abogada Kim Doo-na, del estudio Hope and Law, en declaraciones al diario surcoreano, recogidas en un informe de cobertura especial.

El modelo de negocio del K-pop, en el que las agencias invierten en el entrenamiento de menores durante años antes de su debut y luego facturan esos costos a los artistas, ha sido señalado durante décadas como una fuente de abusos. “Los artistas de música coreana frecuentemente se encuentran en acuerdos contractuales donde se sienten más como activos corporativos que como socios comerciales”, afirmó Bernie Cho, ex ejecutivo de MTV Korea, en declaraciones recogidas por la investigación inicial del diario estadounidense.

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En julio de 2026, NewJeans —ahora como cuarteto sin Danielle— prometió que ese sería el “verano de NewJeans”. A casi cinco meses de ese anuncio, el grupo aún no ha publicado nueva música.