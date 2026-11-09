Anegamientos y sequía marcan transición climática en El Salvador

Lluvias causan afectaciones en diferentes puntos del país. (Foto: Ministerio de Medio Ambiente)

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Las lluvias de los últimos días dejaron anegamientos en algunas viviendas de Zacatecoluca, tras el desborde de un río. El director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, explicó en YSKL que la situación estuvo vinculada con las precipitaciones y con un taponamiento en el cauce.

Amaya señaló que el bloqueo se formó por biomasa, como troncos, hojas y otros restos de árboles. Según relató, la tala o poda de un árbol y el depósito de esos materiales en el río habrían contribuido al problema.

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“El punto menos indicado o el lugar menos indicado donde deberían hacerlo es tirarlo a un río”, dijo al referirse a la disposición de residuos de madera y árboles en ríos o quebradas.

El funcionario sostuvo que estos materiales pueden causar taponamientos y favorecer desbordamientos. Añadió que las personas afectadas por los anegamientos recibieron atención.

Amaya también mencionó inundaciones en la isla La Colorada y la isla El Cordoncillo, en el estero de Jaltepeque. En esos casos, indicó, la afectación estuvo relacionada con el oleaje.

Afectaciones por lluvias en Zacatecoluca, La Paz

El director señaló que los desechos sólidos suelen encontrarse con mayor frecuencia en áreas urbanas. En zonas rurales, según dijo, los taponamientos pueden asociarse con otros materiales, como restos vegetales.

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La transición puede mantener lluvias en El Salvador

Amaya explicó que El Salvador se encuentra en la transición del período lluvioso al período seco. Según indicó, esa fase no supone que las lluvias terminen de manera inmediata.

El funcionario señaló que todavía pueden producirse tormentas convectivas. Describió que se forman rápidamente por el intercambio de temperaturas y pueden dejar acumulados de lluvia.

“Nada exime la posibilidad que tengamos algunas tormentas muy importantes”, expresó. Añadió que este tipo de eventos ya se ha presentado durante los últimos días.

Amaya indicó que la salida del período lluvioso parece haberse retrasado. A su juicio, esa variación se ha observado desde hace entre 10 y 15 años.

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El director sostuvo que esta situación no depende solamente del fenómeno de El Niño. También mencionó efectos del cambio climático sobre la dinámica hidrometeorológica.

Según explicó, las precipitaciones deberían disminuir gradualmente conforme avancen los frentes fríos desde el norte. Estos sistemas pueden estar acompañados de vientos.

Protección Civil advirtió que la transición hacia el período seco mantiene la probabilidad de tormentas convectivas en El Salvador. (Foto: Ministerio de Medio Ambiente)

Amaya también habló de la zona de convergencia intertropical. Señaló que su ubicación incide en la humedad y en las lluvias que se registran en la región durante el año.

El funcionario explicó que, en esta época, las altas presiones desplazan esa zona hacia Costa Rica, Panamá y Colombia. Según su planteamiento, ese movimiento puede reducir gradualmente la probabilidad de lluvias en El Salvador.

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Los frentes fríos pueden traer vientos y otros riesgos

Amaya señaló que la llegada de frentes fríos puede generar vientos nortes. Indicó que su incidencia suele sentirse con mayor fuerza en la cadena montañosa, aunque también puede afectar el Área Metropolitana de San Salvador.

Hasta el momento de la entrevista, dijo, no se habían registrado vientos con velocidades que provocaran caída de árboles o levantamiento de techos. Sin embargo, pidió a la población seguir los avisos oficiales.

El primer riesgo que mencionó fue la caída de ramas y árboles. Explicó que las lluvias recientes pueden reducir la capacidad del suelo para sostenerlos con firmeza.

El segundo riesgo, según detalló, incluye la caída de vallas publicitarias y daños en techos. El director recordó que estas situaciones se han presentado en otros años.

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También mencionó los incendios como una preocupación durante la transición. Señaló que, cuando el suelo pierde humedad y la maleza se seca, aumentan las condiciones que pueden favorecer este tipo de emergencias.

La emergencia por sequía sigue vigente, según Amaya

El decreto de emergencia nacional por sequía meteorológica sigue vigente por el impacto negativo en la primera cosecha. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Amaya sostuvo que las lluvias de las últimas semanas no compensan por completo los efectos de la sequía meteorológica sobre el sector agrícola. “La alerta o el decreto de emergencia nacional sigue su curso”, afirmó.

El funcionario pidió no asumir que las precipitaciones de las últimas cuatro o cinco semanas representan una recuperación total de las condiciones para los cultivos.

Según explicó, la primera cosecha debía desarrollarse durante el período de sequía. Bajo condiciones relativamente normales, indicó, los agricultores pueden obtener dos cosechas.

La primera producción suele salir entre mediados y finales de agosto, o durante la primera semana de septiembre. Luego llega la cosecha postrera, llamada tunalmil en algunas zonas.

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Amaya señaló que la sequía coincidió con el desarrollo de la primera cosecha. “La primer cosecha debió haberse desarrollado bien y no pasó eso”, expresó.

También dijo que existe una expectativa favorable para la segunda cosecha en algunas zonas del país. Aclaró que esa condición no se observa de la misma manera en todo el territorio.

El director añadió que las lluvias contribuyeron a disminuir las olas de calor. Recordó que, en algunos momentos del año, se registraron sensaciones térmicas de hasta 42 ℃ (107,6 ℉).

Protección Civil reporta aumentos en incendios

Registran 758 incendios estructurales durante 2026. (Foto: cortesía)

Amaya vinculó parte del aumento de incendios con las olas de calor y la sequía meteorológica. Precisó que la tendencia se ha registrado desde el 1 de enero.

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En incendios de maleza, informó que se contabilizaban 2,810 casos, frente a los 1,852 registrados durante el año anterior. Según sus cálculos, el incremento supera el 50 %.

Los incendios forestales pasaron de 87 a 178, de acuerdo con las cifras expuestas por el director. Amaya indicó que ese cambio equivale a un aumento de 105 %.

En los incendios estructurales, la cifra pasó de 583 a 758. Además, informó que se contabilizaron 446 incendios de vehículos, frente a los 405 del año anterior.

El funcionario mencionó que los aumentos se concentran en incendios de maleza, forestales y estructurales. También destacó las inspecciones y acciones preventivas del Cuerpo de Bomberos en lugares de concentración masiva.

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Amaya sostuvo que los incendios forestales están vinculados con acciones humanas. El director cuestionó las quemas para preparar terrenos agrícolas y señaló que algunos productores han realizado inversiones para aplicar métodos vinculados con una zafra verde.