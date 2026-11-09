Economía

Cae el riesgo país argentino, en una sesión positiva para los mercados internacionales

Los índices de Wall Street suben más de 2%. La suba de tasas de los bonos del Tesoro de EEUU ayuda a la caída del indicador, que se sitúa en 911 puntos. Los ADR ofrecen cifras mixtas

Los activos argentinos operan dispares en Wall Street, mientras que no hay operaciones en la plaza local por el feriado.
Los activos argentinos operan dispares en Wall Street, mientras que no hay operaciones en la plaza local por el feriado.
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Las acciones estadounidenses suben este lunes, ya que el sector de la inteligencia artificial siguió acaparando la atención antes de una semana intensa de datos sobre ganancias empresariales e inflación.

A las 13:30 horas, el promedio industrial Dow Jones de Industriales gana un 1,8%, mientras que el S&P 500 gana un 2%. El Nasdaq Composite también trepa 2,3% después de que los tres índices registraran pérdidas la semana pasada.

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Las acciones y ADR de compañías argentinas negociados en dólares en Nueva York operan con números mixtos. La caída de 5% en el precio del petróleo impacta en YPF (-2,4%, a USD 37,75) y Vista Energy (-1%). Mercado Libre rebota un 1,9%, mientras que Grupo Galicia cede un mínimo 0,2 por ciento.

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 13:30 hras)
Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 13:30 hras)

Los bonos soberanos en dólares de Argentina -Bonares y Globales- negociaban con tendencia alcista junto con la tendencia general de sus pares emergentes. Por otra parte los bonos del Tesoro de los EEUU suben sus tasas de retorno hasta cuatro puntos básicos. De esta forma, el riesgo país de JP Morgan descontaba 28 unidades para la Argentina, en los 911 puntos básicos.

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El riesgo país de Argentina superó el jueves de la semana pasada los 900 puntos básicos por primera vez desde octubre de 2025.

“Las elecciones de medio término en EEUU dejaron una derrota más amplia de lo esperado para Donald Trump: los demócratas recuperaron la Cámara de Representantes y también el Senado. Para la Argentina, las implicancias serían acotadas en cuanto a la asistencia financiera recibida el año pasado, pero el impacto político del resultado -que se suma al de Brasil de la semana pasada- ya se hizo sentir en el mercado, por la cercanía del Gobierno con Trump”, señaló un informe de Invecq Consultora Económica.

“No sólo el Merval sufrió a la par del contexto internacional, también fue el catalizador de una nueva escalada del riesgo país, que profundiza la tensión que ya mostraba el frente financiero, y vuelve todavía más exigente el 2027″, agregaron desde Invecq.

“Más allá de los ruidos sobre Nvidia, Wall Street arranca la semana con un mejor tono a la espera de datos de inflación que pudieran recalibrar las expectativas sobre la ‘hoja de ruta’ de la Fed. Las tasas de los bonos del tesoro de los EEUU continúan más tranquilas de la mano de un petróleo que también afloja, a partir de una mayor expectativa sobre una resolución del prolongado conflicto en Medio Oriente”, aportó el economista Gustavo Ber.

Todas las miradas estaban puestas en el sector de la inteligencia artificial tras la volátil convulsión de los mercados después de las elecciones y la revelación de que la junta directiva de Nvidia (-5%) ha abierto una investigación sobre el CEO Jensen Huang por su aventura extramatrimonial.

Varios medios de comunicación informaron la semana pasada que Estados Unidos cree que Huang mantuvo una relación sentimental con Alice Huang, una empresaria china presuntamente reclutada para espiar para la agencia de inteligencia china. En un memorando a los empleados , obtenido por el Financial Times, Huang admitió haber sido infiel a su esposa y declaró: “Le fui infiel a mi esposa. Mis acciones la lastimaron a ella y a nuestros hijos. No hay excusa para lo que hice. Lo siento profundamente”.

“La aversión al riesgo se ve amortiguada por factores de alivio comercial global, como la prórroga de China a la suspensión de aranceles del 24% a bienes estadounidenses y la estabilidad en la demanda de activos emergentes, conteniendo el impacto de la persistente tensión geopolítica tras los ataques a campos de gas en Irak y los eventos navales en el Estrecho de Ormuz”, indicó Laura Torres, directora de Inversión de IMB Capital Quants.

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