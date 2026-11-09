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“Excluido”: Lionel Messi fue elegido en el equipo ideal de 2026, pero una ausencia disparó la polémica

La Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesionales (FIFPRO) seleccionó a los mejores jugadores del año

Messi es uno de los ganadores del FIFPRO World 11 masculino 2026 (Reuters)
Messi es uno de los ganadores del FIFPRO World 11 masculino 2026 (Reuters)
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Lionel Messi integró el FIFPRO World 11 Masculino 2026 y extendió a 18 su récord de presencias en la formación elegida por futbolistas profesionales de todo el mundo. El argentino volvió a aparecer entre los seleccionados por primera vez desde 2023, luego de una votación organizada por la Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesionales, de la que participaron 19.806 jugadores de 73 países.

La distinción reconoce el rendimiento registrado entre el 4 de agosto de 2025 y el 19 de julio de 2026. Los votos se emitieron a través de una plataforma digital compartida por la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPRO) y los sindicatos afiliados a la entidad.

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Messi había ingresado por primera vez al equipo en 2007. Con su nueva inclusión, amplió una marca que lo ubica como el futbolista con más apariciones en la historia del World 11. El delantero de Inter de Miami integró una ofensiva junto al francés Kylian Mbappé, el noruego Erling Haaland y el español Lamine Yamal.

Gráfico con once retratos hexagonales de futbolistas distribuidos en una formación táctica sobre un fondo gris con el logotipo de FIFPRO World 11
La formación titular del FIFPRO World 11 que incluye a Lionel Messi

La presencia de Lionel Messi en el equipo ideal del año representó su regreso a la nómina después de tres ediciones. El argentino fue el único futbolista de su país incluido en la formación final.

La elección se definió a partir de la opinión de los propios jugadores. FIFPRO organiza este reconocimiento desde 2005 y lo presenta como el único premio global de fútbol que deciden de manera exclusiva los profesionales de la actividad.

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Cada participante debía seleccionar a tres jugadores por puesto: arquero, defensa, centrocampista y delantero. Para quedar habilitados, los candidatos tenían que haber disputado al menos 30 partidos oficiales dentro del período evaluado.

El sistema de selección estableció que el arquero más votado, los tres defensas con mayor respaldo, los tres mediocampistas más elegidos y los tres delanteros que reunieron más votos ingresaran de manera directa. El último lugar quedó en manos del jugador de campo restante con la mayor cantidad de apoyos.

Lamine Yamal es uno de los 11 ganadores
Lamine Yamal es uno de los 11 ganadores

Lamine Yamal volvió a integrar el World 11 luego de haber sido seleccionado también en la edición anterior. De ese modo, se convirtió en el primer jugador que recibió dos elecciones antes de cumplir 20 años. El atacante de Barcelona compartió la lista con otros tres españoles: el arquero David Raya (superó a Dibu Martínez), el defensor Pau Cubarsí y el centrocampista Rodri. Según los datos divulgados por el sitio oficial, esas presencias elevaron a 53 el récord de apariciones de futbolistas españoles en el World 11 masculino.

El once también incluyó a Achraf Hakimi y Nuno Mendes, ambos vinculados a París Saint-Germain, además de Jude Bellingham y Vitinha. La formación reunió jugadores de clubes de Inglaterra, España, Francia y Estados Unidos. En el arco fue elegido David Raya, del Arsenal. La línea defensiva quedó conformada por Pau Cubarsí, Achraf Hakimi y Nuno Mendes. En la mitad de la cancha fueron seleccionados Jude Bellingham, Rodri y Vitinha.

La nómina final incluyó representantes de España, Marruecos, Portugal, Inglaterra, Noruega, Francia y Argentina. España aportó cuatro futbolistas a la formación: Raya, Cubarsí, Rodri y Yamal. En el frente de ataque, Kylian Mbappé y Erling Haaland acompañaron a Messi y Yamal.

Harry Kane, con el Balón de Oro (Reuters/Matthew Childs)
Harry Kane, con el Balón de Oro (Reuters/Matthew Childs)

Así, quien se quedó afuera fue Harry Kane, elegido ganador del Balón de Oro: no tuvo la misma suerte en la elección por parte de sus colegas. “Harry Kane, Balón de Oro, ha sido EXCLUIDO del Equipo Ideal del Año de FIFPRO”, se sorprendió el periodista Fabrizio Romano.

La votación contempló el desempeño de cada candidato durante casi un año, desde agosto de 2025 hasta julio de 2026. Con los resultados, Messi sumó su 18ª presencia en el World 11, mientras que Yamal estableció un registro inédito entre los futbolistas menores de 20 años.

Los ganadores del FIFPRO World 11 masculino 2026:

<b>Arquero</b>

David Raya (Arsenal, España)

<b>Defensas</b>

Pau Cubarsí (Barcelona, España), Achraf Hakimi (París Saint-Germain, Marruecos), Nuno Mendes (París Saint-Germain, Portugal).

<b>Centrocampistas</b>

Jude Bellingham (Real Madrid/Inglaterra), Rodri (Manchester City/Barcelona, España) y Vitinha (París Saint-Germain, Portugal).

<b>Delanteros</b>

Erling Haaland (Manchester City, Noruega), Kylian Mbappé (Real Madrid, Francia), Lionel Messi (Inter de Miami, Argentina) y Lamine Yamal (Barcelona, España).

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