Honduras

Honduras recibirá financiamiento BID para rehabilitar carreteras y mejorar rutas agrícolas

El programa contempla la rehabilitación de varios ejes carreteros que conectan las zonas de producción con los principales corredores comerciales

Las más de 95.000 personas podrían beneficiarse de menores costos para trasladar productos agrícolas.
Las más de 95.000 personas podrían beneficiarse de menores costos para trasladar productos agrícolas.
Guardar

Honduras recibirá un financiamiento internacional destinado a mejorar la infraestructura de transporte en la región noroccidental, una zona donde la conectividad vial resulta fundamental para el traslado de productos agrícolas hacia los mercados nacionales y los puntos de exportación.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), organismo multilateral de crédito con sede en Washington, aprobó un financiamiento de USD 101.68 millones para ejecutar un programa de rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento de carreteras, cuya ejecución estará a cargo de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT).

PUBLICIDAD

El proyecto también contempla trabajos en caminos rurales productivos, con el propósito de mejorar la conexión entre las zonas agrícolas y las principales rutas logísticas que conducen hacia otros mercados y Puerto Cortés, uno de los principales puntos de salida de mercancías hondureñas hacia el comercio internacional.

De acuerdo con las proyecciones del programa, más de 95.000 personas —entre agricultores, transportistas y habitantes de comunidades de la región— podrían verse favorecidas por las intervenciones, especialmente mediante una reducción de los costos asociados al traslado de productos y mejores condiciones de circulación.

El estado de las carreteras tiene consecuencias directas sobre las actividades productivas, particularmente en el sector agrícola, donde los tiempos de traslado y las condiciones de circulación pueden incidir en los costos de transporte y la llegada de las cosechas a sus destinos.

PUBLICIDAD

Modernización y comercio interno

Para los productores, una carretera en mejores condiciones puede facilitar el movimiento de mercancías, reducir las dificultades durante el traslado y ampliar las posibilidades de comercialización en el territorio nacional.

El programa no se limitará a la carretera principal. También incluye intervenciones en caminos rurales productivos que conectarán comunidades agrícolas con los corredores logísticos de mayor importancia, una prioridad para las zonas donde la producción depende de caminos secundarios para llegar a las rutas nacionales.

La inversión en la red vial hondureña forma parte de la iniciativa regional América en el Centro para la integración comercial. EFE/ Humberto Espinoza
La inversión en la red vial hondureña forma parte de la iniciativa regional América en el Centro para la integración comercial. EFE/ Humberto Espinoza

La conexión prevista con Puerto Cortés también forma parte de la estrategia logística del proyecto, dada la importancia de esa terminal marítima para las exportaciones hondureñas.

El objetivo es mejorar las condiciones de traslado desde las zonas productoras hasta los principales puntos de comercialización y exportación, aunque el alcance de los beneficios dependerá de la ejecución de las obras y del mantenimiento de la infraestructura una vez finalizados los trabajos.

Uno de los efectos económicos esperados es la reducción de los gastos relacionados con el traslado de productos agrícolas, especialmente para quienes deben movilizar sus cosechas desde las zonas rurales hasta los mercados y centros de distribución.

Sin embargo, el financiamiento anunciado no incluye proyecciones específicas sobre cuánto disminuirán los costos de transporte, cuánto tiempo podrían ahorrar los usuarios de las vías ni qué volumen adicional de productos agrícolas podría movilizarse después de las intervenciones.

El plan carretero contempla trabajos de limpieza, bacheo y reparación en rutas principales y secundarias. (Créditos: Redes sociales)
El plan carretero contempla trabajos de limpieza, bacheo y reparación en rutas principales y secundarias. (Créditos: Redes sociales)

Además de las intervenciones físicas, el programa contempla fortalecer las capacidades técnicas de la SIT en planificación, priorización y conservación de la infraestructura vial, con el fin de dar continuidad al mantenimiento de las vías y evitar que las obras pierdan su utilidad por falta de conservación.

La operación también se vincula con la iniciativa regional denominada «América en el Centro», impulsada para promover el desarrollo económico y la integración de los países centroamericanos.

En el caso hondureño, la inversión se concentra en mejorar la conectividad de una región con actividad agrícola intensa y en fortalecer su acceso a corredores comerciales y puntos de exportación.

Temas Relacionados

HondurascarreterasBIDfondosfinanciamiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Más de 250 mujeres asesinadas en Honduras, jóvenes de 15 a 30 años las más afectadas

Los departamentos de Cortés, Francisco Morazán, Yoro, Colón, Comayagua y Olancho figuran entre los territorios con más casos

Más de 250 mujeres asesinadas en Honduras, jóvenes de 15 a 30 años las más afectadas

Honduras identifica a 51 menores víctimas de trata, mendicidad forzada y trabajo infantil en 2026

La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) reportó la atención de 18 víctimas de trata de personas, 16 de mendicidad forzada y 17 de trabajo infantil entre enero y octubre de 2026

Honduras identifica a 51 menores víctimas de trata, mendicidad forzada y trabajo infantil en 2026

Honduras registra 849 mujeres detenidas por delitos como narcotráfico, homicidio y trata de personas

Los casos también incluyen investigaciones por explotación sexual, en las que algunas sospechosas habrían involucrado a integrantes de sus propias familias, según datos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI)

Honduras registra 849 mujeres detenidas por delitos como narcotráfico, homicidio y trata de personas

Honduras incorporará inyección preventiva contra el VIH que se aplica cada seis meses

El país se prepara para implementar el lenacapavir, un medicamento de acción prolongada que busca reducir el riesgo de nuevas infecciones. La primera etapa contempla su aplicación en 13 clínicas especializadas y priorizará a personas con mayor exposición al virus.

Honduras incorporará inyección preventiva contra el VIH que se aplica cada seis meses

Honduras registra 535 muertes violentas de niños y jóvenes en diez meses de 2026

Francisco Morazán, Cortés y Olancho concentran la mayor cantidad de casos, mientras Coiproden advierte que la violencia también está impulsando la migración irregular de menores de edad.

Honduras registra 535 muertes violentas de niños y jóvenes en diez meses de 2026

TECNO

Las empresas que construyen centros de datos para IA pagarían USD 380 millones más en intereses en 2027

Las empresas que construyen centros de datos para IA pagarían USD 380 millones más en intereses en 2027

Cómo usar correctamente el aire acondicionado para secar la ropa en casa

Cómo proyectar la pantalla de un celular en un Smart TV sin cables y sin descargar aplicaciones

7 errores al usar la freidora de aire que arruinan la comida

Cinco casos en los que un robot atacó a un humano: un episodio lo sufrió un niño

ENTRETENIMIENTO

Los contratos de NewJeans eliminaron el derecho al sueño y la educación de sus integrantes cuando eran menores

Los contratos de NewJeans eliminaron el derecho al sueño y la educación de sus integrantes cuando eran menores

Taylor Swift y Karlie Kloss reaparecen juntas en público por primera vez en años

Dean Norris, actor de 'Breaking Bad', quiere salvar su matrimonio tras revelarse su divorcio

Padre de Russell Brand cuestiona el veredicto contra su hijo: “No creemos en el sistema de justicia”

El grave deterioro mental de Bruce Willis a tres años de su diagnóstico de afasia: “A veces parece un bebé”

MUNDO

Los contratos de NewJeans eliminaron el derecho al sueño y la educación de sus integrantes cuando eran menores

Los contratos de NewJeans eliminaron el derecho al sueño y la educación de sus integrantes cuando eran menores

Una investigación reveló qué buscaba la empresaria china acusada de espía que fue amante del director ejecutivo de Nvidia

El petróleo cae por las esperanzas de una salida diplomática a la guerra entre Estados Unidos e Irán

Una espada de bronce de 3.300 años emerge de un lago volcánico italiano con el filo intacto

Las acciones de Nvidia caen tras la investigación sobre los vínculos de Jensen Huang con una empresaria china