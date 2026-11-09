Honduras recibirá financiamiento BID para rehabilitar carreteras y mejorar rutas agrícolas

Las más de 95.000 personas podrían beneficiarse de menores costos para trasladar productos agrícolas.

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Honduras recibirá un financiamiento internacional destinado a mejorar la infraestructura de transporte en la región noroccidental, una zona donde la conectividad vial resulta fundamental para el traslado de productos agrícolas hacia los mercados nacionales y los puntos de exportación.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), organismo multilateral de crédito con sede en Washington, aprobó un financiamiento de USD 101.68 millones para ejecutar un programa de rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento de carreteras, cuya ejecución estará a cargo de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT).

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El proyecto también contempla trabajos en caminos rurales productivos, con el propósito de mejorar la conexión entre las zonas agrícolas y las principales rutas logísticas que conducen hacia otros mercados y Puerto Cortés, uno de los principales puntos de salida de mercancías hondureñas hacia el comercio internacional.

De acuerdo con las proyecciones del programa, más de 95.000 personas —entre agricultores, transportistas y habitantes de comunidades de la región— podrían verse favorecidas por las intervenciones, especialmente mediante una reducción de los costos asociados al traslado de productos y mejores condiciones de circulación.

El estado de las carreteras tiene consecuencias directas sobre las actividades productivas, particularmente en el sector agrícola, donde los tiempos de traslado y las condiciones de circulación pueden incidir en los costos de transporte y la llegada de las cosechas a sus destinos.

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Modernización y comercio interno

Para los productores, una carretera en mejores condiciones puede facilitar el movimiento de mercancías, reducir las dificultades durante el traslado y ampliar las posibilidades de comercialización en el territorio nacional.

El programa no se limitará a la carretera principal. También incluye intervenciones en caminos rurales productivos que conectarán comunidades agrícolas con los corredores logísticos de mayor importancia, una prioridad para las zonas donde la producción depende de caminos secundarios para llegar a las rutas nacionales.

La inversión en la red vial hondureña forma parte de la iniciativa regional América en el Centro para la integración comercial. EFE/ Humberto Espinoza

La conexión prevista con Puerto Cortés también forma parte de la estrategia logística del proyecto, dada la importancia de esa terminal marítima para las exportaciones hondureñas.

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El objetivo es mejorar las condiciones de traslado desde las zonas productoras hasta los principales puntos de comercialización y exportación, aunque el alcance de los beneficios dependerá de la ejecución de las obras y del mantenimiento de la infraestructura una vez finalizados los trabajos.

Uno de los efectos económicos esperados es la reducción de los gastos relacionados con el traslado de productos agrícolas, especialmente para quienes deben movilizar sus cosechas desde las zonas rurales hasta los mercados y centros de distribución.

Sin embargo, el financiamiento anunciado no incluye proyecciones específicas sobre cuánto disminuirán los costos de transporte, cuánto tiempo podrían ahorrar los usuarios de las vías ni qué volumen adicional de productos agrícolas podría movilizarse después de las intervenciones.

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El plan carretero contempla trabajos de limpieza, bacheo y reparación en rutas principales y secundarias. (Créditos: Redes sociales)

Además de las intervenciones físicas, el programa contempla fortalecer las capacidades técnicas de la SIT en planificación, priorización y conservación de la infraestructura vial, con el fin de dar continuidad al mantenimiento de las vías y evitar que las obras pierdan su utilidad por falta de conservación.

La operación también se vincula con la iniciativa regional denominada «América en el Centro», impulsada para promover el desarrollo económico y la integración de los países centroamericanos.

En el caso hondureño, la inversión se concentra en mejorar la conectividad de una región con actividad agrícola intensa y en fortalecer su acceso a corredores comerciales y puntos de exportación.

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