Política

Sin la presencia de Victoria Villarruel, el arco político participó de la histórica misa de León XIV en el Monumento de los Españoles

La organización de la mega ceremonia estuvo a cargo de la Iglesia Católica, la Ciudad y el Gobierno Nacional. La asistencia de Javier Milei y el Gabinete libertario. Limitada presencia de gobernadores y escasa representación de la oposición

El presidente Javier Milei y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, en la misa de León XIV en el Monumento de los Españoles
El presidente Javier Milei y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, en la misa de León XIV en el Monumento de los Españoles
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Tras la ceremonia en el Palacio Libertad, el arco político volvió a reunirse, esta vez en el Monumento de los Españoles, para participar de la primera misa de León XIV en el país. Ubicado entre las primeras filas, de frente al escenario montado en la intersección de la Avenida del Libertador y la Avenida Sarmiento, el presidente Javier Milei siguió la oración junto al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y su esposa, Belén Ludueña.

En otro gesto de la buena sintonía que marca los últimos días, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se ubicó a uno de los laterales del alcalde porteño, que el pasado domingo hizo entrega de la llave de la Ciudad de Buenos Aires al sumo pontífice.

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Como ocurrió el domingo por la tarde, gran parte del Gabinete libertario estuvo presente y participó de la misa junto a miles de fieles católicos que se congregaron desde temprano en el barrio porteño de Palermo y representantes de la Iglesia. La única ausencia del oficialismo fue la del asesor presidencial, Santiago Caputo.

A lo largo del corredor de casi tres kilómetros dispuesto sobre la Avenida del Libertador, que reunió a más de dos millones de personas, también se destacó una fuerte presencia del equipo de gobierno porteño.

Representantes del Gabinete nacional y porteño en la misa de León XIV en el Monumento de los Españoles
Representantes del Gabinete nacional y porteño en la misa de León XIV en el Monumento de los Españoles

Según supo Infobae, la organización del megaevento fue compartida entre las tres instituciones. Si bien se trató de una misa nacional, la distribución de las invitaciones estuvo a cargo de la Iglesia Católica, la Ciudad de Buenos Aires y el Poder Ejecutivo nacional.

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Así, el senador Bartolomé Abdala y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se sentaron junto a la vicejefa de gobierno porteño, Clara Muzzio y su esposo, Jorge Aguado. A algunas sillas de distancia, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el canciller Pablo Quirno, y el ministro de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, completaron la primera hilera.

Detrás, ministros nacionales, porteños y legisladores ocuparon la zona destinada a los dirigentes políticos. La ceremonia tuvo uno de sus momentos de mayor interacción entre los asistentes durante el tradicional saludo de la paz. El gesto, que antecede a la comunión, habilitó un breve intercambio entre funcionarios que hasta entonces habían permanecido en sus ubicaciones asignadas.

Por su parte, los hermanos Milei evitaron desplazarse y se mantuvieron en sus lugares. Ubicados en la segunda fila, Norberto Horacio Milei y Alicia Luján Lucich, los padres del mandatario y la funcionaria, también permanecieron en sus sillas.

El papa León XIV llega al Monumento de los Españoles
El papa León XIV llega al Monumento de los Españoles

A diferencia de la actividad del domingo, que tuvo como eje el primer discurso del pontífice ante la dirigencia política argentina, la misa de este lunes estuvo atravesada por una convocatoria de carácter religioso y multitudinario. Esa diferencia se trasladó a la composición de los asistentes, con una mayor presencia de funcionarios nacionales y porteños y una participación más acotada de representantes de otros espacios políticos.

No obstante, el grueso de los asistentes estuvo compuesto por ciudadanos que se acercaron desde distintos puntos del país para escuchar a León XIV.

Pese a haber recibido al máximo referente de la Iglesia Católica en el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, no participó de la ceremonia. Desde la gobernación aseguraron que, por cuestiones de protocolo, el mandatario provincial no pudo asistir. Sin embargo, aprovechó la visita del Papa a la provincia para intercambiar regalos: le obsequió un mate y el pontífice le entregó una medalla tallada con la imagen del corazón de Don Orione.

La participación de los gobernadores también fue acotada. Los mandatarios provinciales optaron por participar del acto que tuvo lugar el último domingo en el Palacio Libertad. Este lunes feriado, se vio al correntino Juan Pablo Valdés seguir la oración.

Por su parte, el ex presidente Mauricio Macri, en tensión con su primo Jorge Macri, se ausentó de la misa. “Tenía un viaje programado con anticipación. Viajó anoche, luego de estar presente en el recibimiento en el Palacio Libertad”, argumentaron desde el entorno del ex mandatario.

En tanto, la vicepresidenta Victoria Villarruel tampoco participó de la ceremonia. “Nunca nos llegó el QR con la invitación”, plantearon desde el Senado.

La foto de unidad que dejó el primer discurso de León XIV no pudo replicarse esta mañana. El grueso de los dirigentes peronistas que había participado de aquella convocatoria, entre ellos los diputados y senadores Máximo Kirchner, Eduardo “Wado” de Pedro, Juan Grabois y Victoria Tolosa Paz, tampoco asistió a la misa.

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