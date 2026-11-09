Política

El detrás de escena del primer encuentro de León XIV con Kicillof y sus ministros

El gobernador bonaerense recibió al sumo pontífice en Don Orione escoltado por algunos de sus funcionarios. Regalos, palabras de calidez y un mensaje de conciliación en la previa a una misa multitudinaria en Luján

Un hombre con sotana papal blanca sostiene un cuadro con un corazón rojo junto al gobernador Axel Kicillof y una mujer al aire libre
Axel Kicillof y una comitiva acompañan a León XIV mientras sostiene un cuadro con un corazón votivo durante su visita a Don Orione.
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El gobernador de la provincia de Buenos Aires tuvo su breve mano a mano con el Papa León XIV este lunes. En la visita del sumo pontífice al Cottolengo Don Orione, el líder de la fe católica fue recibido por una reducida comitiva del gobierno bonaernese que además de Kicillof integraron su esposa, Soledad Querehilac; los ministros, Andrés Larroque (Desarrollo de la Comunidad) y Javier Alonso (Seguridad); la Jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; el diputado provincial y vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Mariano Cascallares; el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani; el presidente del concejo deliberante del distrito, Nicolás Jawtuschenko y el subsecretario de Culto bonaerense, Juan Torreiro.

Allí, intercambiaron presentes y el Papa le obsequió al gobernador y su esposa dos medallas. Mientras que el mandatario provincial le entregó un mate de color bordó con su nombre grabado. “Bienvenido al suelo de la provincia de Buenos Aires, padre”, le expresó Kicillof al pontífice durante la recepción. El mate que le obsequió el gobernador fue presentado en una caja de madera, llevaba la inscripción “León XIV”. En tanto que Cascallares le obsequió un cuadro con una estampilla con el corazón de Don Orione en el 150° aniversario de su natalicio. Se trata de una estampilla de edición limitada emitida por el Correo Argentino.

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Durante el encuentro entre las autoridades bonaerenses y el Papa, también participaron distintos referentes de la Iglesia Católica Argentina, como los obispos de las diócesis de Lomas de Zamora, monseñor Jorge Lugones, y de Quilmes, monseñor Carlos José Tissera, además del director del Cottolengo, hermano Jorge Silanes. La comitiva la completó, Roberto Álvarez, quien es un dirigente que trabaja con Cascallares y es muy cercano a la Conferencia Episcopal.

Un hombre con sotana blanca saluda a un hombre de traje oscuro ante un grupo de personas y un vehículo negro al aire libre
Mariano Cascallares estrecha la mano del papa Francisco en el Vaticano durante un encuentro vinculado a León XIV.

Tras el saludo protocolar, León XIV ingresó al predio para cumplir con la agenda prevista junto a los residentes, trabajadores, familiares y voluntarios de la institución. El Pequeño Cottolengo Don Orione alberga a más de 400 personas con discapacidad en 14 hogares distribuidos en un terreno de unas 50 hectáreas.

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El Sumo Pontífice recordó la caridad como el eje de la obra de san Luis Orione durante su visita a la capilla de la comunidad que conserva la reliquia de su corazón.

Un hombre con sotana blanca, solideo y cruz pectoral se encuentra en el interior de un vehículo con techo transparente bajo el cielo azul
Axel Kicillof siguiendo la actividad de León XIV en el Cottolengo Don Orione.

El Pontífice se mostró conmovido al entrar en el lugar vinculado con el fundador de la Pequeña Obra de la Divina Providencia, cuya tarea en favor de las personas más necesitadas trascendió las fronteras de su país natal.

La visita puso el foco en el legado de san Luis Orione y en el sentido de su apostolado. El religioso dedicó su vida a la atención de quienes atravesaban situaciones de vulnerabilidad y dejó una obra inspirada en la fe y el servicio. Durante su mensaje, el Pontífice evocó la frase que sintetizó esa misión: “La caridad salvará al mundo”.

También recordó las palabras de san Juan Pablo II en la canonización de Orione, celebrada en 2004. Entonces, el papa lo definió como un “estratega de la caridad”.

San Juan Pablo II sostuvo además que el corazón del fundador “no conoció confines” porque estaba “dilatado por la caridad de Cristo”.

El papa León bendice a una mujer mientras se reúne con el personal y los residentes del centro asistencial «Pequeño Cottolengo Don Orione» (Pequeno Cottolengo Don Orione), durante su viaje de 12 días por Sudamérica, en la primera visita papal a Argentina desde 1987, en Claypole, a las afueras de Buenos Aires, Argentina, el 9 de noviembre de 2026. REUTERS/Yara Nardi IMÁGENES DEL DÍA DE TPX
El papa León bendice a una mujer mientras se reúne con el personal y los residentes del centro asistencial «Pequeño Cottolengo Don Orione» (Pequeno Cottolengo Don Orione), durante su viaje de 12 días por Sudamérica, en la primera visita papal a Argentina desde 1987, en Claypole, a las afueras de Buenos Aires, Argentina, el 9 de noviembre de 2026. REUTERS/Yara Nardi IMÁGENES DEL DÍA DE TPX

En ese momento, el gobernador y la comitiva oficial siguieron la transmisión del Vaticano desde un salón contiguo. Una vez finalizado el evento, Kicillof saludó a distintos sacerdotes y residentes del Cottolengo. Algunos de los funcionarios incluso pasaron un momento por la iglesia donde León había llevado adelante su actividad oficial.

En sus redes, Kicillof posteó: “Como dijo el Papa León, el progreso de una nación también se mide por su acompañamiento a las personas con discapacidad. Gracias por visitar el Pequeño Cottolengo Don Orione”.

“Nos emocionamos mucho con los testimonios y con la palabra del Papa. Había un clima de mucha atención y alegría en toda la gente del Cottolengo”, le dijo a Infobae, Álvarez Rodríguez. En tanto que Larroque se pronunció en el mismo sentido. “Fue un momento muy cálido y emocionante. En momentos así se toma dimensión de lo que significa un Papa y el lugar elegido por la Iglesia para su actividad fue el apropiado. El trabajo que se hace acá adentro es impresionante”, relató a este medio el ministro de Desarrollo de la Comunidad, tras el encuentro con León.

Axel Kicillof posa al aire libre junto a tres mujeres con uniformes sanitarios y un hombre con camisa a cuadros
Axel Kicillof posa junto a un residente y a trabajadoras de la institución durante una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione.

Larroque también pidió que la visita de León sea “un punto de inflexión y encuentro”. El mensaje también es puertas adentro. “Esto tiene que ser un antes y un después para nosotros también como fuerza política. Esperemos que todos los sectores podamos reflexionar, en lugar de poner la culpa afuera o en el otro”.

La logística y expectativa del gobierno bonaerense pasará por la misa que León XIV encabezará en Luján. Se tratará de un despliegue histórico. El dispositivo incluirá a 11.365 efectivos policiales, que estarán a cargo del resguardo del orden público y de la custodia del perímetro dispuesto para la ceremonia. También participarán más de 10.000 voluntarios, identificados con remeras amarillas, que asistirán a los peregrinos durante la jornada. El esquema prevé, además, el uso de drones y el monitoreo permanente de la zona de influencia para supervisar los accesos, la circulación de personas y los sectores de mayor concentración.

La organización instalará 85 puntos de asistencia integral a lo largo del recorrido y en el perímetro del evento. Habrá 51 postas de cuidado y socorrismo, con carpas eucarísticas y módulos sanitarios con baños públicos, además de 34 puestos de hidratación ubicados en las principales vías de ingreso.

Preparativos Luján - visita papa León XIV
RSFotos

Quienes no puedan acceder al sector central podrán seguir la ceremonia a través de pantallas gigantes y un sistema de sonido que se distribuirá sobre la avenida principal y en parques cercanos, entre ellos el Parque San Martín. La transmisión de la misa está prevista entre las 10:00 y las 12:00.

El tránsito vehicular quedará totalmente restringido en Luján desde las 12:00 del martes 10 de noviembre. Las autoridades habilitarán estacionamientos perimetrales para vehículos particulares y ómnibus de parroquias en los siete accesos principales: las rutas nacionales 7 y 5; las rutas provinciales 47, 6, 34 y 192; y la Vieja Ruta 7.

Desde esos puntos, los asistentes deberán continuar a pie hasta el santuario por senderos señalizados, con trayectos que irán de tres a 8,5 kilómetros. A la vez, las líneas ferroviarias Sarmiento y San Martín operarán con sus frecuencias reforzadas al máximo para facilitar la llegada de peregrinos.

También habrá una masiva concurrencia dirigencial. Desde este martes, exgobernadores, intendentes, legisladores y demás funcionarios estarán en Luján esperando la llegada del sumo pontífice. Todos fueron invitados por Kicillof.

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