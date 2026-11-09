Cómo es el pez con cabeza transparente que solo fue visto 11 veces en 40 años de exploración marina

El equipo científico del MBARI experimentó con distintas condiciones de iluminación para capturar en detalle la cúpula de tejido transparente que cubre la cabeza del Macropinna microstoma.

Guardar

Los científicos del Instituto de Investigación del Acuario de la Bahía de Monterey (MBARI) filmaron por primera vez en resolución 4K al pez de ojos tubulares (Macropinna microstoma), una especie de aguas profundas con cabeza transparente raramente vista, durante una expedición a bordo del buque de investigación David Packard.

El hallazgo ocurrió cuando los investigadores del Equipo de Biodiversidad y Bioóptica del MBARI trabajaban con el vehículo operado remotamente (ROV) Doc Ricketts —un robot submarino controlado desde la superficie— y detectaron al animal a unos 600 metros de profundidad, a 90 kilómetros de la costa del Pacífico.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el artículo divulgado en Phys.org, este avistamiento representa la undécima vez en casi cuatro décadas que el instituto logra observar esta especie.

El registro fue posible gracias a la intervención de la investigadora Shannon Johnson, quien avistó al pez cuando el ROV ya regresaba a la superficie al término de las operaciones del día, y solicitó a los pilotos que detuvieran la maniobra.

El pez de ojos tubulares lleva 40 años esquivando a los investigadores

La investigadora Shannon Johnson detectó al ejemplar cuando el vehículo operado remotamente iniciaba su ascenso a la superficie (MBARI)

En casi cuatro décadas de exploración oceánica, el MBARI realizó aproximadamente 7.000 inmersiones con ROV y grabó más de 41.000 horas de video de aguas profundas, pero solo ha avistado a la Macropinna microstoma en 11 oportunidades. El último registro previo a este data de 2021.

PUBLICIDAD

“Ver un pez de ojos tubulares es un verdadero privilegio. La tripulación de todo el barco se unió al equipo científico en la sala de control, fascinada por este extraordinario animal”, declaró el científico principal Steven Haddock.

“Los animales de las profundidades marinas cautivan la imaginación, generando asombro y admiración, y esperamos que esto inspire la protección del mayor hábitat de la Tierra”, añadió. Según el instituto, el encuentro con este ejemplar fue una sorpresa que coronó una semana de intensa investigación.

El avistamiento se produjo durante una expedición de ocho días titulada “Buceando en las profundidades en busca de delicados organismos a la deriva”, cuyo objetivo principal era estudiar animales gelatinosos como medusas, sifonóforos y ctenóforos, combinando buceo en aguas abiertas con exploraciones de ROV a cientos de metros de profundidad.

PUBLICIDAD

Una cabeza transparente que actúa como escudo y lente al mismo tiempo

El Macropinna microstoma, conocido como pez de ojos tubulares, fue filmado en resolución 4K por el ROV Doc Ricketts del MBARI a 600 metros de profundidad en el océano Pacífico.

Esta especie habita en la zona crepuscular del océano, una franja ubicada entre los 200 y los 1.000 metros de profundidad donde la luz solar apenas penetra. Allí, el pez permanece prácticamente inmóvil, apoyado en sus grandes aletas, mientras observa atentamente el agua en busca de las siluetas de sus presas.

Su característica más llamativa es una cúpula de tejido transparente que cubre la parte superior de la cabeza, bajo la cual se alojan sus enormes ojos tubulares. Al detectar un alimento potencial, esos ojos rotan dentro de la cúpula para mantener la presa en el campo visual.

Además, esa estructura gelatinosa cumple una función protectora: resguarda los ojos cuando el animal captura pequeños crustáceos atrapados entre los tentáculos urticantes de los sifonóforos, organismos coloniales que producen células picadoras.

PUBLICIDAD

Estas observaciones sobre el comportamiento alimentario de la especie fueron descritas en investigaciones previas del científico sénior Bruce Robison y la especialista en investigación Kim Reisenbichler, también del MBARI.

El equipo dedicó 20 minutos a observar al animal

La expedición científica a bordo del buque David Packard tenía como objetivo central el estudio de organismos marinos gelatinosos (MBARI / Kyra Schlining)

Durante el avistamiento, el equipo dedicó aproximadamente 20 minutos a registrar al animal con una cámara 4K de alta resolución montada en el ROV Doc Ricketts. Los investigadores alternaron distintas condiciones de iluminación para capturar con detalle la cúpula transparente de la cabeza del pez.

El piloto y técnico del ROV, Cameron Law, acercó el vehículo lo suficiente para filmar al animal con la cámara de realidad virtual del aparato, lo que permitió obtener imágenes estereoscópicas en 3D, es decir, con profundidad y volumen.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el instituto, ese material podría ser utilizado en futuras iniciativas educativas y de divulgación científica. Este registro es el primero en resolución 4K de esta especie y también el primero obtenido desde el nuevo buque insignia de investigación del MBARI.

Las claves de la visión en aguas profundas

La cúpula de tejido transparente resguarda los órganos visuales del animal ante los tentáculos urticantes de los sifonóforos (MBARI / Kyra Schlining)

El equipo investiga cómo los animales marinos interactúan con la luz en entornos de escasa visibilidad. Las imágenes obtenidas durante esta expedición constituirán un recurso clave para continuar el estudio de la especie, ya que el animal no fue capturado.

Los científicos analizarán en detalle los ojos del ejemplar con el objetivo de comprender mejor cómo funciona la visión en la zona crepuscular.

Se estima que los pigmentos en los cristalinos de sus ojos cumplen una función similar a la de los pigmentos verdes presentes en los ojos del calamar fresa (Histioteuthis heteropsis), otra especie de aguas profundas.

PUBLICIDAD

El equipo técnico capturó imágenes estereoscópicas en tres dimensiones mediante la cámara de realidad virtual del robot Doc Ricketts (MBARI / Kyra Schlining)

“Macropinna nos recuerda las sorprendentes maneras en que los animales se han adaptado para prosperar en las profundidades del océano”, señaló Haddock.

“Muchos de ellos sobreviven buscando sutiles señales ópticas, como una sombra que pasa por encima, y esto desencadena una competencia evolutiva, enfrentando el camuflaje bioluminiscente con capacidades visuales cada vez más sofisticadas”, agregó.

Este avistamiento no fue el único logro de la institución con peces de ojos tubulares: En el verano pasado, investigadores del instituto junto al Instituto Oceanográfico Schmidt en el Atlántico medio lograron filmar imágenes del pez binocular (Winteria telescopa), otra especie emparentada que también habita las profundidades oceánicas.

PUBLICIDAD