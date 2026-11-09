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“No dejes que el ruido de las opiniones de los demás ahogue tu voz”: la reflexión de Steve Jobs

El cofundador de Apple eñaló que las determinaciones del pasado tienen sentido pleno cuando se observan en retrospectiva

Steve Jobs afirmó que la felicidad surge cuando las personas eligen un camino propio en lugar de buscar la aprobación ajena. (APPLE / TWITTER)
Steve Jobs afirmó que la felicidad surge cuando las personas eligen un camino propio en lugar de buscar la aprobación ajena. (APPLE / TWITTER)
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La reflexión sobre la felicidad que Steve Jobs dejó en uno de sus discursos más recordados sigue citándose dos décadas después. El cofundador de Apple sostuvo que las únicas personas que no desperdician su tiempo son las que no permiten que la opinión ajena silencie su voz interior.

La frase, pronunciada durante una ceremonia de graduación, se convirtió en una síntesis de su manera de entender las decisiones personales y el vínculo entre la autenticidad y la felicidad.

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Qué quiso decir Jobs sobre la opinión de los demás y la felicidad

La idea central del empresario fue que la felicidad no depende de obtener aprobación o reconocimiento social. Por el contrario, implica la libertad de elegir un camino propio y asumir los riesgos que esa elección conlleva.

Jobs consideraba que las críticas y las expectativas externas no debían reemplazar las convicciones personales. Para él, escuchar la propia intuición era la base para no terminar viviendo una existencia diseñada por otros.

El líder tecnológico advirtió que el tiempo humano es limitado y convocó a evitar la trampa de los dogmas sociales. (APPLE)
El líder tecnológico advirtió que el tiempo humano es limitado y convocó a evitar la trampa de los dogmas sociales. (APPLE)

“No dejes que el ruido de las opiniones de los demás ahogue tu propia voz interior”, dijo durante su intervención, en una de las frases más citadas de aquella jornada.

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La reflexión de Jobs sobre la opinión ajena sostiene que la felicidad personal depende de escuchar la propia intuición antes que las expectativas externas. El empresario explicó que vivir condicionado por el juicio de otros aleja a las personas de sus verdaderas aspiraciones y las priva de construir un camino auténtico.

La propuesta no implicaba ignorar cualquier consejo ni rechazar toda crítica. Se trataba de distinguir entre las opiniones que pueden ayudar a crecer y aquellas que terminan condicionando las decisiones sin tener en cuenta lo que una persona realmente quiere.

El empresario también señaló que las decisiones tomadas en el pasado pueden adquirir sentido cuando se observan en retrospectiva, una idea que reforzó su invitación a confiar en el propio criterio incluso ante la incertidumbre.

Jobs señaló que las determinaciones del pasado adquieren sentido pleno cuando se observan en retrospectiva. (TOM COATES /CC)
Jobs señaló que las determinaciones del pasado adquieren sentido pleno cuando se observan en retrospectiva. (TOM COATES /CC)

El momento y el motivo detrás de la reflexión

Jobs pronunció estas palabras el 12 de junio de 2005, durante la ceremonia de graduación de la Universidad de Stanford, en Estados Unidos. Frente a los estudiantes, compartió experiencias personales que habían marcado su trayectoria como empresario.

En esa misma intervención, agregó: “Tu tiempo es limitado, así que no lo malgastes viviendo la vida de otro. No te dejes atrapar por el dogma, que es vivir según los resultados del pensamiento de otros”.

El motivo de esta reflexión tuvo un origen concreto. Un año antes del discurso, a Jobs le habían diagnosticado un tumor neuroendocrino de páncreas, una forma poco frecuente y agresiva de cáncer. Los médicos le dieron entre tres y seis meses de vida.

Una cirugía permitió extirpar el tumor en esa primera etapa de la enfermedad. La experiencia modificó para siempre su manera de evaluar las decisiones y lo llevó a describir el recuerdo de la propia finitud de una forma particular.

El discurso de Steve Jobs en Stanford en 2005 se convirtió en un manifiesto sobre la vida, la muerte y el propósito en la era digital. (Foto: Archivo de Steve Jobs)
La Universidad de Stanford albergó la ceremonia de graduación donde el cofundador de Apple expuso estas reflexiones el 12 de junio de 2005. (Foto: Archivo de Steve Jobs)

“La mejor herramienta que he conocido para ayudarme a tomar las grandes decisiones de la vida”, afirmó sobre la muerte, al vincular esa conciencia con el coraje necesario para priorizar los deseos propios por encima del miedo a decepcionar a otros o buscar aprobación social.

Antes de finalizar, Jobs recordó una publicación de su juventud llamada The Whole Earth Catalog, que había influido en su generación durante las décadas de 1960 y 1970.

En la contratapa de su última edición aparecía una fotografía de un camino rural junto a una frase que lo acompañó durante años: “Stay Hungry. Stay Foolish”, traducida habitualmente como “Sigue hambriento, sigue alocado”.

Jobs explicó que siempre había deseado mantener ese espíritu y que quería transmitir el mismo deseo a los graduados de Stanford presentes aquel día, como invitación a conservar la curiosidad y animarse a explorar caminos diferentes.

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