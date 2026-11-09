Tecno

Apple lanzará HomeView por 299 dólares, pero instalarlo en casa cuesta al menos 358 dólares

El código de la versión de prueba de iOS 27.3 sugiere que la pantalla podría admitir chatbots, algo que Apple no confirmó

HomeView de Apple fue presentado oficialmente como el nuevo dispositivo para controlar el hogar inteligente.
Apple lanzará la pantalla inteligente HomeView el 13 de noviembre con un precio inicial de 299 dólares para sus versiones de mesa y de pared. (Apple)
Guardar

Apple pondrá a la venta el 13 de noviembre HomeView, su primera pantalla para el hogar, a USD 299 en sus dos versiones, de mesa y de pared. El modelo de pared no incluye soporte ni fuente de alimentación, por lo que el costo mínimo sube a USD 358, según el cálculo de Tom’s Guide.

HomeView tiene una pantalla cuadrada de 7 pulgadas, el chip A18 y una cámara de 12 megapíxeles con encuadre automático. Reconoce el rostro de hasta seis personas y muestra a cada una sus mensajes, calendario y recordatorios, siempre que su iPhone o iPad esté cerca y desbloqueado, según la ficha que compiló MacRumors.

PUBLICIDAD

Funciona con Siri AI, la versión del asistente de Apple que responde de forma conversacional y llegó con iOS 27. Controla dispositivos del hogar, hace llamadas de FaceTime, reproduce música y guía recetas con temporizadores. Puede reemplazar a un HomePod, pero no a un iPhone, porque varias funciones dependen de uno cercano.

Un precio que cambia según la instalación

El soporte con alimentación USB-C para la versión de pared cuesta USD 59, según Tom’s Guide. Otra opción, para dejar la instalación sin cables a la vista, vale USD 79 y requiere un electricista, que Apple recomienda contratar a través de un acuerdo con la empresa de seguridad ADT.

PUBLICIDAD

El dispositivo integra una pantalla cuadrada de siete pulgadas, el procesador A18 y reconocimiento facial para un máximo de seis usuarios vinculados a un iPhone. (Apple)
El dispositivo integra una pantalla cuadrada de siete pulgadas, el procesador A18 y reconocimiento facial para un máximo de seis usuarios vinculados a un iPhone. (Apple)

El HomePod mini, que también incorpora Siri AI pero no tiene pantalla, cuesta USD 149, la mitad que HomeView, según MacRumors.

La pantalla se venderá en Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, la India y Singapur, según MacRumors. No llegará a la Unión Europea porque Siri AI todavía no está disponible allí en iPhone, iPad ni Apple Watch. Apple dice que trabaja con el bloque para encontrar una vía.

Qué se probó y qué falta

Las primeras impresiones de The Verge, Wired y otros medios salieron de demostraciones en el evento del 13 de octubre. Según un resumen del sitio AppDook sobre siete notas, ningún periodista pudo probar por su cuenta el reconocimiento de rostro ni de voz: un portavoz de Apple lo mostró en equipos ya vinculados.

Wired escribió que todo depende de si Siri cumple y recordó que el asistente no tiene el mejor historial. Según The Mac Observer, la letra chica de Apple indica que las funciones que corren en sus servidores, entre ellas Siri AI, tienen límites diarios y que el acceso ampliado “estará disponible por una tarifa en el futuro”.

La instalación de pared sin cables a la vista tiene un costo de 79 dólares y requiere el trabajo de un electricista mediante un acuerdo con la empresa ADT. (Apple)
La instalación de pared sin cables a la vista tiene un costo de 79 dólares y requiere el trabajo de un electricista mediante un acuerdo con la empresa ADT. (Apple)

El código de iOS 27.3 apunta a chatbots

La versión de prueba de iOS 27.3 incluye una categoría llamada “Apps conversacionales” para HomeView, según el investigador de código conocido como pdfu. The Verge planteó que podrían sumarse chatbots como ChatGPT o Claude, aunque el código no indica qué aplicaciones ni cuándo.

La misma versión agrega audio bidireccional y gestión de sesiones, que según pdfu todavía no están conectados del todo. También suma una protección contra suplantación: tras tres intentos fallidos, la pantalla pedirá autenticarse con un iPhone, y habrá bloqueos de espera creciente, desde una hora en el segundo hasta ocho en el cuarto.

Apple no anunció ninguna de estas funciones ni dio fechas, según The Verge. HomeView llegará a las tiendas el viernes 13 de noviembre.

Una mujer sostiene verduras frescas en una cocina junto a un dispositivo con pantalla HomeView y dos altavoces esféricos.
Apple descartó la venta de HomeView en la Unión Europea debido a la falta de disponibilidad de Siri AI en esa región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Apple excluye a HomeView del mercado europeo por falta de Siri AI

Apple confirmó que HomeView, su nuevo hub para el hogar inteligente de 299 dólares, no llegará a la Unión Europea. La razón: el dispositivo depende de Siri AI, el asistente conversacional que aún no opera en los iPhone de esa región.

Sin esa inteligencia artificial, HomeView pierde funciones clave como el control por voz y la búsqueda de contenido. Apple afirmó que negocia con la UE, sin precisar plazos ni el origen exacto del obstáculo. El equipo saldrá a la venta el 13 de noviembre en ocho países, ninguno europeo.

Temas Relacionados

AppleSiriInteligencia artificialAutomatizaciónHomeViewTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

¿Quieres invertir en criptomonedas? Conoce su valor y cómo ha fluctuado en las últimas horas

Las criptomonedas han tenido un auge recientemente y el bitcoin ha logrado su legalidad en El Salvador

¿Quieres invertir en criptomonedas? Conoce su valor y cómo ha fluctuado en las últimas horas

Corea del Sur multó con USD 467 millones a aplicaciones de delivery por presionar a los restaurantes con los precios

Baemin y Coupang Eats controlan casi el 93% de los pedidos, y los locales que se negaron vieron caer sus ventas diarias

Corea del Sur multó con USD 467 millones a aplicaciones de delivery por presionar a los restaurantes con los precios

Una química japonesa pagará USD 11.600 millones por JSR, que provee materiales clave para fabricar chips

La compradora vale menos que el precio de la operación y sus acciones cayeron cerca de 13% por el endeudamiento que exige

Una química japonesa pagará USD 11.600 millones por JSR, que provee materiales clave para fabricar chips

El banco central de Australia advirtió que el auge de la IA empuja los precios al alza

La inversión en centros de datos se multiplicó por 10 en tres años, pero la productividad y el empleo aún no muestran cambios claros

El banco central de Australia advirtió que el auge de la IA empuja los precios al alza

Epic Games Store prepara soporte oficial para SteamOS, aunque Fortnite en Steam Deck tendrá que esperar

La idea de la compañía es que su desarrollo sirva como punto de partida para que más estudios lleven sus juegos multijugador a Linux

Epic Games Store prepara soporte oficial para SteamOS, aunque Fortnite en Steam Deck tendrá que esperar

DEPORTES

La cruda confesión de un jugador que conmocionó al tenis: "Llegué a un punto donde intenté quitarme la vida"

La cruda confesión de un jugador que conmocionó al tenis: "Llegué a un punto donde intenté quitarme la vida"

El accidentado festejo de Lando Norris tras ganar el GP de Brasil de F1: rompió una botella y recibió el impacto de pirotecnia en su cara

Marcó un gol histórico con Boca y hoy es entrenador del club: la prueba en River, las enseñanzas de Bianchi y de qué se arrepiente

El drástico cambio en la rutina de entrenamiento del Colo Barco desde que llegó a Europa: “Te tratan como a un robot”

Miguel Merentiel publicó una foto inédita de su infancia y causó furor tras la consagración de Boca Juniors

TELESHOW

Inesperada determinación de Grego Rosello en Masterchef Celebrity: “Me quedé sin fuerza”

Inesperada determinación de Grego Rosello en Masterchef Celebrity: “Me quedé sin fuerza”

La frase de Nora Colosimo que sumó tensión al conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi

Mala Fama se cortó mientras cocinaba en MasterChef Celebrity: la divertida reacción de Betular

La honestidad de Marta Fort sobre cómo fue criarse sin una mamá: “No podés extrañar algo que no te enseñaron”

La canción que Vicky Xipolitakis le cantó al papa León XIV en su llegada a la Argentina: “¡Te queremos un montón!"

INFOBAE AMÉRICA

La misteriosa bóveda en la mansión de Santiago Peña que la policía no pudo abrir: una falsa pared y una puerta inviolable

La misteriosa bóveda en la mansión de Santiago Peña que la policía no pudo abrir: una falsa pared y una puerta inviolable

Cómo es el pez con cabeza transparente que solo fue visto 11 veces en 40 años de exploración marina

Diplomacia, entre el orden y el poder

Continuismo del narcoestado plurinacional en Bolivia

Tiroteo en Polonia: murió el autor del ataque que dejó seis muertos y 15 heridos en el centro de Cracovia