Apple lanzará HomeView por 299 dólares, pero instalarlo en casa cuesta al menos 358 dólares

Apple lanzará la pantalla inteligente HomeView el 13 de noviembre con un precio inicial de 299 dólares para sus versiones de mesa y de pared. (Apple)

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Apple pondrá a la venta el 13 de noviembre HomeView, su primera pantalla para el hogar, a USD 299 en sus dos versiones, de mesa y de pared. El modelo de pared no incluye soporte ni fuente de alimentación, por lo que el costo mínimo sube a USD 358, según el cálculo de Tom’s Guide.

HomeView tiene una pantalla cuadrada de 7 pulgadas, el chip A18 y una cámara de 12 megapíxeles con encuadre automático. Reconoce el rostro de hasta seis personas y muestra a cada una sus mensajes, calendario y recordatorios, siempre que su iPhone o iPad esté cerca y desbloqueado, según la ficha que compiló MacRumors.

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Funciona con Siri AI, la versión del asistente de Apple que responde de forma conversacional y llegó con iOS 27. Controla dispositivos del hogar, hace llamadas de FaceTime, reproduce música y guía recetas con temporizadores. Puede reemplazar a un HomePod, pero no a un iPhone, porque varias funciones dependen de uno cercano.

Un precio que cambia según la instalación

El soporte con alimentación USB-C para la versión de pared cuesta USD 59, según Tom’s Guide. Otra opción, para dejar la instalación sin cables a la vista, vale USD 79 y requiere un electricista, que Apple recomienda contratar a través de un acuerdo con la empresa de seguridad ADT.

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El dispositivo integra una pantalla cuadrada de siete pulgadas, el procesador A18 y reconocimiento facial para un máximo de seis usuarios vinculados a un iPhone. (Apple)

El HomePod mini, que también incorpora Siri AI pero no tiene pantalla, cuesta USD 149, la mitad que HomeView, según MacRumors.

La pantalla se venderá en Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, la India y Singapur, según MacRumors. No llegará a la Unión Europea porque Siri AI todavía no está disponible allí en iPhone, iPad ni Apple Watch. Apple dice que trabaja con el bloque para encontrar una vía.

Qué se probó y qué falta

Las primeras impresiones de The Verge, Wired y otros medios salieron de demostraciones en el evento del 13 de octubre. Según un resumen del sitio AppDook sobre siete notas, ningún periodista pudo probar por su cuenta el reconocimiento de rostro ni de voz: un portavoz de Apple lo mostró en equipos ya vinculados.

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Wired escribió que todo depende de si Siri cumple y recordó que el asistente no tiene el mejor historial. Según The Mac Observer, la letra chica de Apple indica que las funciones que corren en sus servidores, entre ellas Siri AI, tienen límites diarios y que el acceso ampliado “estará disponible por una tarifa en el futuro”.

La instalación de pared sin cables a la vista tiene un costo de 79 dólares y requiere el trabajo de un electricista mediante un acuerdo con la empresa ADT. (Apple)

El código de iOS 27.3 apunta a chatbots

La versión de prueba de iOS 27.3 incluye una categoría llamada “Apps conversacionales” para HomeView, según el investigador de código conocido como pdfu. The Verge planteó que podrían sumarse chatbots como ChatGPT o Claude, aunque el código no indica qué aplicaciones ni cuándo.

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La misma versión agrega audio bidireccional y gestión de sesiones, que según pdfu todavía no están conectados del todo. También suma una protección contra suplantación: tras tres intentos fallidos, la pantalla pedirá autenticarse con un iPhone, y habrá bloqueos de espera creciente, desde una hora en el segundo hasta ocho en el cuarto.

Apple no anunció ninguna de estas funciones ni dio fechas, según The Verge. HomeView llegará a las tiendas el viernes 13 de noviembre.

Apple descartó la venta de HomeView en la Unión Europea debido a la falta de disponibilidad de Siri AI en esa región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Apple excluye a HomeView del mercado europeo por falta de Siri AI

Apple confirmó que HomeView, su nuevo hub para el hogar inteligente de 299 dólares, no llegará a la Unión Europea. La razón: el dispositivo depende de Siri AI, el asistente conversacional que aún no opera en los iPhone de esa región.

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Sin esa inteligencia artificial, HomeView pierde funciones clave como el control por voz y la búsqueda de contenido. Apple afirmó que negocia con la UE, sin precisar plazos ni el origen exacto del obstáculo. El equipo saldrá a la venta el 13 de noviembre en ocho países, ninguno europeo.