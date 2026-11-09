Mapa de la minería: a qué países van el oro, la plata y el litio que produce la Argentina

El país produce 1.200.000 onzas de oro por año en 15 proyectos activos, concentrados principalmente en Santa Cruz y San Juan REUTERS/Marcos Brindicci

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En el primer semestre del año, la minería argentina colocó en el mercado internacional más de USD 4.650 millones en minerales metalíferos y litio, según la Secretaría de Minería de la Nación. Detrás de ese número hay una geografía precisa: el oro termina mayormente en refinadoras europeas, el litio llega a las fábricas de baterías de Asia y el este de Estados Unidos, y la plata se distribuye entre una docena de mercados en tres continentes.

Los datos surgen del Compendio Estadístico de la Actividad Minera Metalífera y Compuestos de Litio, elaborado por la Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera (DNPyEM) con datos de la Aduana argentina, que traza en un único documento el recorrido completo de los tres minerales centrales de la producción nacional.

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Suiza recibe más oro argentino que cualquier otro país del mundo

Con USD 2.921 millones exportados entre enero y junio, el oro fue el mineral más valioso que salió del país en ese período, con un alza del 52% respecto al mismo semestre de 2025. Su destino principal es Suiza, que absorbió aproximadamente USD 1.520 millones del total. La concentración en ese país responde a su rol histórico como hub de refinación y comercialización de metales preciosos a escala mundial.

Detrás de Suiza se ubican China (USD 1.191 millones), Estados Unidos (USD 778 millones) y Canadá (USD 377 millones). India también aparece como destino relevante, con USD 286 millones, lo que refleja la demanda sostenida de ese mercado para joyería y reserva de valor.

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El grueso de la producción aurífera proviene de Santa Cruz, que lidera la extracción nacional con 15 proyectos activos, seguida por San Juan. Ambas provincias concentran más del 62% de las exportaciones mineras del país.

El litio sigue la ruta de las baterías y la electromovilidad

Las exportaciones de litio, en tanto, alcanzaron USD 1.115 millones, con un crecimiento del 190,1% interanual, el mayor salto porcentual entre los minerales que produce el país. Ese aumento refleja tanto la entrada en operación de nuevos proyectos como la recuperación de precios que se verificó en el primer semestre, luego de los mínimos de 2025.

Los destinos del litio argentino responden a la industria global de baterías para vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía. China lidera la demanda, seguida por Corea del Sur y Estados Unidos. La presencia de Alemania, Bélgica y Japón entre los compradores da cuenta de la inserción del país en cadenas de valor vinculadas a la transición energética europea y asiática.

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La producción proviene de siete proyectos en operación, ubicados principalmente en el noroeste argentino. Jujuy —con los yacimientos Olaroz y Cauchari-Olaroz— lidera la extracción, seguida por Catamarca. La producción nacional de litio totalizó aproximadamente 120.000 toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE) en 2025, un 62% más que el año anterior.

La plata, el tercer mineral de exportación, tuvo un semestre de alta volatilidad

Con USD 580,8 millones exportados y una suba del 94,1% interanual, la plata completó el podio de los minerales más exportados. Su precio atravesó uno de los semestres más volátiles de los últimos años: rozó los USD 120 por onza troy en enero —un pico histórico— para luego corregir hacia el rango de USD 60-78 al cierre del período.

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Oro y plata, los dos metales preciosos que encabezan las exportaciones mineras argentinas REUTERS/Ilya Naymushin

Las causas del movimiento fueron múltiples: compras masivas de fondos cotizados en bolsa (ETF) que empujaron el precio al alza en enero, una posterior toma de ganancias que lo deprimió, y la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos de no bajar las tasas de interés, lo que redujo el atractivo de los metales que no generan rendimiento. A eso se sumó una optimización en el uso de plata por parte de la industria solar, que redujo su consumo en las celdas fotovoltaicas.

Santa Cruz concentra la mayor parte de la producción de plata, en su mayoría como subproducto de la extracción aurífera. También aportan Jujuy, Catamarca y San Juan.

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Catamarca exporta casi todo lo que produce gracias a la minería

El compendio incluye un dato que ilustra el peso del sector en las economías regionales: en Catamarca, el 95,9% de las exportaciones provinciales provienen de la actividad minera. La proporción es también muy alta en Santa Cruz (88,8%), Jujuy (88,6%) y San Juan (88,5%). En Salta, la minería representa el 63,9% de las ventas al exterior.

Esa concentración territorial convierte a un grupo reducido de provincias —todas sobre la Cordillera de los Andes o en el noroeste— en los motores casi exclusivos del comercio exterior minero argentino.

El cobre, todavía marginal, tiene 12 proyectos en lista de espera

Con USD 33,4 millones exportados, el cobre tiene hoy una participación menor en la canasta exportadora minera. Sin embargo, el compendio señala que ese panorama puede cambiar en los próximos años. En el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), 12 proyectos mineros fueron aprobados hasta agosto de 2026, entre ellos tres de cobre, dos de oro, uno de plata y seis de litio.

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La demanda global de cobre crece impulsada por la transición energética y la expansión de los centros de datos para inteligencia artificial FOTO DE ARCHIVO. REUTERS/Kham

La demanda global del mineral tiene dos motores que se refuerzan entre sí. El primero es la transición energética —vehículos eléctricos, parques solares y eólicos, redes de transmisión—; el segundo, más reciente, es el crecimiento de la inteligencia artificial y los centros de datos. Un informe de la consultora Wood Mackenzie advierte que la industria minera deberá incorporar alrededor de 850.000 toneladas anuales de nueva producción de cobre durante la próxima década para responder a las necesidades de infraestructura eléctrica que exige la expansión de esas instalaciones. Esa presión sobre la oferta global es el contexto en el que los proyectos cupríferos argentinos buscan materializarse.

Catamarca y San Juan concentran la mayor cantidad de iniciativas aprobadas, con cinco y cuatro proyectos respectivamente. Entre los de cobre figuran Los Azules y el proyecto Vicuña, en San Juan, y el PSJ Cobre Mendocino, en Mendoza. Su puesta en marcha ampliaría la base exportadora del sector con un mineral cuya demanda global crece por la electrificación de la economía.

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