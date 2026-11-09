La misteriosa bóveda en la mansión de Santiago Peña que la policía no pudo abrir: una falsa pared y una puerta inviolable

Las autoridades paraguayas allanaron la mansión de verano de Santiago Peña en San Bernardino

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Fiscales y policías allanaron este domingo la mansión del ex presidente paraguayo Santiago Peña, detenido por el colapso de Ueno Bank, y hallaron una bóveda blindada oculta tras una pared falsa que no lograron abrir, informaron medios locales.

El operativo comenzó poco antes de las 19:00 en la residencia de veraneo de Peña, en el barrio Ciervo Cuá, en San Bernardino, unos 50 kilómetros al este de Asunción. Lo encabezaron los fiscales Cristian Benítez, Silvia González y Elena Fiore, según los medios ABC Color y Última Hora. Peña está en prisión preventiva en el Regimiento Escolta Presidencial, en Asunción.

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La misteriosa bóveda en la mansión de Santiago Peña que la policía no pudo abrir

Lo que encontraron

Interior de la vivienda de Santiago Peña en San Bernardino, durante el allanamiento. (Foto: Fiscalía de Paraguay)

Las imágenes del procedimiento, difundidas por ABC Color, muestran un pasillo que parte de una de las habitaciones y conduce hasta una puerta blindada. Según el diario, el sistema de seguridad es de “nivel 7” y requiere al menos cuatro mecanismos: reconocimiento facial o de iris, huella dactilar, clave numérica y llaves tipo multilock. Medios paraguayos agregan que la tecnología sería de origen israelí, aunque esa información no está confirmada.

Puerta ubicada dentro de la bóveda de la casa de verano de Santiago Peña, en San Bernardino, que la Fiscalía no logró abrir. (Foto: Captura de pantalla/Fiscalía de Paraguay)

Al terminar el allanamiento, la puerta seguía cerrada y se desconoce qué hay dentro. Los fiscales no hicieron declaraciones ni dijeron cómo intentarán abrirla, si recurrirán a peritos o si pedirán una orden adicional. El Ministerio Público confirmó la diligencia en un comunicado que no menciona la bóveda. Según ABC, la Fiscalía volvería este lunes para seguir con las diligencias. Agentes del Departamento contra el Crimen Organizado vigilan la propiedad, según Noticias Paraguay.

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Por qué la casa importa

La vivienda es parte central de la acusación. Según el acta de imputación, el 13 de mayo de 2024, cuando ya era presidente, Peña recibió dos préstamos simultáneos de Ueno Bank por 3.548 millones de guaraníes (unos 600.000 dólares) para construirla.

Las cuotas mensuales, de 239 millones, equivalían a seis veces su sueldo presidencial, según los fiscales.

Vista del exterior de la propiedad del expresidente Santiago Peña en San Bernardino, durante el allanamiento. (Foto: Fiscalía de Paraguay)

La construcción costó unos 7.700 millones de guaraníes. En su sexta declaración jurada, Peña consignó el inmueble por 7.750 millones: 1.450 millones por el terreno, comprado en 2023, y 6.300 millones por la obra y el equipamiento. El terreno tiene 5.012 metros cuadrados y la superficie construida, 1.015, según la Contraloría. Una investigación periodística estimó el valor de la mansión en unos 2 millones de dólares.

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Un video difundido en redes sociales, cuya autenticidad no pudo ser verificada, parece mostrar la bóveda durante la construcción de la casa, cuando la obra aún estaba inconclusa. En las imágenes, un hombre con el rostro cubierto ingresa al recinto y muestra el espacio interior.

Salió a la luz un video que muestra el lugar durante su construcción

Peña fue imputado por lesión de confianza, como instigador, y administración en provecho propio, como autor. La Fiscalía calcula un perjuicio de unos 809 millones de dólares, tomando los fondos estatales depositados en el banco. Peña niega los cargos.

En enero de 2025, ante las críticas por la residencia, dijo que “trabaja desde los 18 años” y se consideraba “una persona honesta, trabajadora”. No hubo comentarios de su defensa sobre el allanamiento ni sobre la bóveda.

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Otras líneas de la investigación

La abogada Carolina Berdoy, vecina de San Bernardino, presentará este lunes un pedido de información pública a la Municipalidad para esclarecer posibles discrepancias urbanísticas, tributarias y ambientales vinculadas al desarrollo inmobiliario de la zona. Dijo que busca una constatación documental, “sin atribuir responsabilidades penales anticipadas”. También el domingo, fiscales requisaron un iPhone de Peña en el regimiento, después de que el comandante dijera que podía usar el celular.