América Latina

La misteriosa bóveda en la mansión de Santiago Peña que la policía no pudo abrir: una falsa pared y una puerta inviolable

Fiscales y policías allanaron la residencia de San Bernardino del ex mandatario y encontraron una puerta oculta. Tendría reconocimiento facial o de iris, huella dactilar y clave. El operativo terminó sin que lograran acceder al recinto cerrado

Las autoridades paraguayas allanaron la mansión de verano de Santiago Peña en San Bernardino
Guardar

Fiscales y policías allanaron este domingo la mansión del ex presidente paraguayo Santiago Peña, detenido por el colapso de Ueno Bank, y hallaron una bóveda blindada oculta tras una pared falsa que no lograron abrir, informaron medios locales.

El operativo comenzó poco antes de las 19:00 en la residencia de veraneo de Peña, en el barrio Ciervo Cuá, en San Bernardino, unos 50 kilómetros al este de Asunción. Lo encabezaron los fiscales Cristian Benítez, Silvia González y Elena Fiore, según los medios ABC Color y Última Hora. Peña está en prisión preventiva en el Regimiento Escolta Presidencial, en Asunción.

PUBLICIDAD

La misteriosa bóveda en la mansión de Santiago Peña que la policía no pudo abrir

Lo que encontraron

Interior de la vivienda de Santiago Peña en San Bernardino, durante el allanamiento. (Foto: Fiscalía de Paraguay)
Interior de la vivienda de Santiago Peña en San Bernardino, durante el allanamiento. (Foto: Fiscalía de Paraguay)

Las imágenes del procedimiento, difundidas por ABC Color, muestran un pasillo que parte de una de las habitaciones y conduce hasta una puerta blindada. Según el diario, el sistema de seguridad es de “nivel 7” y requiere al menos cuatro mecanismos: reconocimiento facial o de iris, huella dactilar, clave numérica y llaves tipo multilock. Medios paraguayos agregan que la tecnología sería de origen israelí, aunque esa información no está confirmada.

Puerta ubicada dentro de la bóveda de la casa de verano de Santiago Peña, en San Bernardino, que la Fiscalía no logró abrir. (Foto: Captura de pantalla/Fiscalía de Paraguay)
Puerta ubicada dentro de la bóveda de la casa de verano de Santiago Peña, en San Bernardino, que la Fiscalía no logró abrir. (Foto: Captura de pantalla/Fiscalía de Paraguay)

Al terminar el allanamiento, la puerta seguía cerrada y se desconoce qué hay dentro. Los fiscales no hicieron declaraciones ni dijeron cómo intentarán abrirla, si recurrirán a peritos o si pedirán una orden adicional. El Ministerio Público confirmó la diligencia en un comunicado que no menciona la bóveda. Según ABC, la Fiscalía volvería este lunes para seguir con las diligencias. Agentes del Departamento contra el Crimen Organizado vigilan la propiedad, según Noticias Paraguay.

PUBLICIDAD

Por qué la casa importa

La vivienda es parte central de la acusación. Según el acta de imputación, el 13 de mayo de 2024, cuando ya era presidente, Peña recibió dos préstamos simultáneos de Ueno Bank por 3.548 millones de guaraníes (unos 600.000 dólares) para construirla.

Las cuotas mensuales, de 239 millones, equivalían a seis veces su sueldo presidencial, según los fiscales.

Vista del exterior de la propiedad del expresidente Santiago Peña en San Bernardino, durante el allanamiento. (Foto: Fiscalía de Paraguay)
Vista del exterior de la propiedad del expresidente Santiago Peña en San Bernardino, durante el allanamiento. (Foto: Fiscalía de Paraguay)

La construcción costó unos 7.700 millones de guaraníes. En su sexta declaración jurada, Peña consignó el inmueble por 7.750 millones: 1.450 millones por el terreno, comprado en 2023, y 6.300 millones por la obra y el equipamiento. El terreno tiene 5.012 metros cuadrados y la superficie construida, 1.015, según la Contraloría. Una investigación periodística estimó el valor de la mansión en unos 2 millones de dólares.

Un video difundido en redes sociales, cuya autenticidad no pudo ser verificada, parece mostrar la bóveda durante la construcción de la casa, cuando la obra aún estaba inconclusa. En las imágenes, un hombre con el rostro cubierto ingresa al recinto y muestra el espacio interior.

Salió a la luz un video que muestra el lugar durante su construcción

Peña fue imputado por lesión de confianza, como instigador, y administración en provecho propio, como autor. La Fiscalía calcula un perjuicio de unos 809 millones de dólares, tomando los fondos estatales depositados en el banco. Peña niega los cargos.

En enero de 2025, ante las críticas por la residencia, dijo que “trabaja desde los 18 años” y se consideraba “una persona honesta, trabajadora”. No hubo comentarios de su defensa sobre el allanamiento ni sobre la bóveda.

Otras líneas de la investigación

La abogada Carolina Berdoy, vecina de San Bernardino, presentará este lunes un pedido de información pública a la Municipalidad para esclarecer posibles discrepancias urbanísticas, tributarias y ambientales vinculadas al desarrollo inmobiliario de la zona. Dijo que busca una constatación documental, “sin atribuir responsabilidades penales anticipadas”. También el domingo, fiscales requisaron un iPhone de Peña en el regimiento, después de que el comandante dijera que podía usar el celular.

Temas Relacionados

Santiago PeñaParaguayUeno Bank

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Trece dominicanos obstaculizaron un operativo y agredieron con maquinaria pesada a agentes migratorios en Mao

El Ministerio Público investiga a trabajadores que utilizó maquinaria pesada para agredir a inspectores de Migración en Valverde, facilitando la fuga de varios ciudadanos extranjeros que permanecían retenidos en una obra

Trece dominicanos obstaculizaron un operativo y agredieron con maquinaria pesada a agentes migratorios en Mao

“Para ellos solo era un número”: cubana expone el lado oscuro del deporte en la isla y hoy celebra ser entrenadora en España

Legna Sabón aseguró en un video que pidió su baja de la selección cubana por presuntos malos tratos y que la medida fue registrada como “indisciplina”; sus afirmaciones no pudieron verificarse independientemente

“Para ellos solo era un número”: cubana expone el lado oscuro del deporte en la isla y hoy celebra ser entrenadora en España

Nicaragua: El sandinismo libera a 2.000 presos comunes por una efeméride

La decisión, anunciada el 8 de noviembre, permite que quienes tenían sentencias firmes completen sus penas fuera de las cárceles y fue comunicada en ocho establecimientos penitenciarios, incluido La Modelo

Nicaragua: El sandinismo libera a 2.000 presos comunes por una efeméride

Europa se consolidó como el segundo socio comercial de Costa Rica, según el Gobierno

La comunicación oficial indicó que Estados Unidos conserva la primera posición, mientras el país centroamericano envía casi 800 bienes a más de 37 naciones del continente y comercializa cerca de 5.000 productos en 160 destinos

Europa se consolidó como el segundo socio comercial de Costa Rica, según el Gobierno

El Salvador revalida su corona gastronómica con más de cinco metros de masa, queso y chicharrón en el Día Nacional de la Pupusa

Ni el cielo nublado ni la lluvia enfriaron el comal más grande del mundo. Olocuilta reafirmó su corona gastronómica con una pupusa de 5.5 metros de diámetro, convirtiendo el Día Nacional de la Pupusa en una fiesta auténtica de identidad.

El Salvador revalida su corona gastronómica con más de cinco metros de masa, queso y chicharrón en el Día Nacional de la Pupusa
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Senamhi: Piura tendrá máximas de hasta 32 °C hoy 9 de noviembre y lluvias de esta intensidad

Senamhi: Piura tendrá máximas de hasta 32 °C hoy 9 de noviembre y lluvias de esta intensidad

De ser una fuente de energía natural a cuidar los músculos: todos los beneficios de comer higos para la salud

Julie Delpy recibe la Medalla Filmoteca UNAM y fans la celebran: “Hermana, ya eres mexicana”

¿Nueva llovizna en Lima? El Senamhi revela su pronóstico para hoy, lunes 9 de noviembre

La emotiva despedida de Arturo Pérez-Reverte a su perro Sherlock: “El mundo será un lugar un poco menos leal, menos divertido y menos noble”

DEPORTES

La cruda confesión de un jugador que conmocionó al tenis: "Llegué a un punto donde intenté quitarme la vida"

La cruda confesión de un jugador que conmocionó al tenis: "Llegué a un punto donde intenté quitarme la vida"

El accidentado festejo de Lando Norris tras ganar el GP de Brasil de F1: rompió una botella y recibió el impacto de pirotecnia en su cara

Marcó un gol histórico con Boca y hoy es entrenador del club: la prueba en River, las enseñanzas de Bianchi y de qué se arrepiente

El drástico cambio en la rutina de entrenamiento del Colo Barco desde que llegó a Europa: “Te tratan como a un robot”

Miguel Merentiel publicó una foto inédita de su infancia y causó furor tras la consagración de Boca Juniors

ENTRETENIMIENTO

El actor que interpreta Pennywise en ‘It’ asegura que sería un buen villano para el próximo James Bond: “Creo que lo haría bien”

El actor que interpreta Pennywise en ‘It’ asegura que sería un buen villano para el próximo James Bond: “Creo que lo haría bien”

Robert Pattinson hizo una prueba para convertirse en James Bond

Matt Damon sobre el rodaje de “La Odisea”: “Sentíamos que éramos exploradores. Fuimos los primeros en hacerlo y eso nos unió mucho”

‘Godzilla Minus Zero’ hace historia: el mejor estreno de la historia de una película de habla no inglesa y de imagen real en Estados Unidos

El motivo por el que Adam Driver decidió sumarse finalmente a una película de Marvel