Política

“El Papa León XIV conoció de primera mano las inquietudes de Francisco y las traduce con su agenda”, definió la Conferencia Episcopal Argentina

El titular de la entidad, Marcelo Colombo, se refirió al mensaje del sumo pontífice, en relación a la figura del Papa argentino. A su vez, analizó las palabras de León en el Palacio Libertad

vestimenta Francisco y Leon
El Papa Francisco y el Papa León XIV
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El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, vinculó el mensaje del papa León XIV con el legado de Francisco y sostuvo que el actual pontífice recoge las inquietudes pastorales de su antecesor, aunque las expresa con prioridades propias. “Francisco ha sido un constructor de un nuevo modelo de relación en la Iglesia”, afirmó al referirse a la fraternidad, la apertura y la acogida como ejes de esa continuidad.

En una entrevista a Radio Rivadavia, Colombo señaló que León XIV conoció de cerca las preocupaciones de Francisco por su trabajo junto a él y por su experiencia misionera en América Latina. Entre otros antecedentes, mencionó el Sínodo para la Amazonia y el Sínodo sobre la Sinodalidad. “Las traduce con su agenda, con sus acentos propios, pero no con menos entusiasmo y menos vigor”, dijo sobre las ideas expuestas por el Papa.

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Para el arzobispo, el mensaje de León XIV ofreció una lectura de la realidad argentina desde el Evangelio y convocó a construir una convivencia basada en la dignidad de cada persona y de la comunidad. Colombo definió esas palabras como una invitación a que el país pueda “protagonizar su destino” y vivir “como hermanos y hermanas”.

El papa León XIV en el Palacio Libertad
El papa León XIV en el Palacio Libertad

Además, el titular de la Conferencia Episcopal destacó el lugar que el Pontífice otorgó a los jóvenes, en especial ante situaciones de sufrimiento y exclusión. Según explicó, durante un encuentro previo en Roma el Papa ya había manifestado su interés por preparar instancias de diálogo con ese sector. “La inquietud de su corazón de pastor tenía que ver con llegarles con un mensaje de esperanza”, señaló Colombo, quien también aludió a las referencias papales al suicidio y a la emigración de jóvenes.

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Al analizar el llamado a asumir costos por la honestidad, el perdón y el servicio a los demás, Colombo consideró que se trata de un mensaje “fundacional” para un tiempo que requiere nuevos vínculos. En ese marco, remarcó la propuesta de convertir las relaciones sociales en espacios de mayor fraternidad, vida y bien común.

Consultado sobre una eventual apropiación partidaria de las palabras de León XIV, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina pidió atender al carácter pastoral de la intervención. Y afirmó que el Papa no expresa un interés sectorial ni representa una posición ideológica determinada, sino que busca animar y sostener a la población, más allá de los creyentes.

Visita del papa León XIV a la Argentina - misa del Papa en el Monumento de los Españoles
Miles de personas, a la espera del Papa León XIV en el Monumento de los Españoles (Gustavo Gavotti)

Sobre la despenalización del aborto y la defensa de la vida desde la concepción, Colombo indicó que el Pontífice reafirmó un valor central de la doctrina católica, sin ingresar en debates legislativos. “Para nosotros es no negociable el cuidado de la vida desde la concepción natural en el vientre materno hasta la muerte natural”, expresó. Y añadió que las decisiones vinculadas con embarazos no deseados suelen estar atravesadas por condicionamientos y dolor.

Colombo también se refirió a la visita de León XIV al Cottolengo Don Orione, en Claypole, y la definió ante todo como un gesto hacia las personas con discapacidad. El lugar alberga a más de 400 internos, quienes podrán saludar al Papa. Para el arzobispo, la presencia pontificia apunta a visibilizar a quienes muchas veces no reciben de la sociedad la acogida, protección y tutela necesarias.

Finalmente, concluyó que el mensaje papal abarca distintas etapas de la vida y situaciones de vulnerabilidad, entre ellas la de los adultos mayores. La agenda continuará con una misa en el Monumento de los Españoles, un sitio que Colombo recordó por la celebración que encabezó Juan Pablo II en 1982. El presidente de la Conferencia Episcopal anticipó que la convocatoria reunirá a asistentes de la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano y el interior del país. “Es una misa que tiene características muy especiales”, definió.

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