Denuncian la venta de medicamentos próximos a vencer tras meses de escasez en Cuba

Una paciente denunció en La Habana la venta de salbutamol con dos meses de vigencia tras más de un año de desabastecimiento. (Foto: Juliette Isabel Fernández Estrada)

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“Hoy, en noviembre de 2026, venden un medicamento que vence dentro de dos meses, en enero de 2027”, escribió la habanera Juliette Fernández Estrada después de comprar un aerosol de salbutamol para tratar el asma.

La publicación, difundida por CiberCuba, incluyó imágenes de la caja del producto elaborado por la Empresa Laboratorios MedSol, con sede en Boyeros, La Habana. El envase pertenece al lote 675025 y consigna enero de 2027 como fecha de caducidad.

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Fernández Estrada afirmó que no había conseguido el inhalador durante un año y dos meses debido a la falta sostenida del medicamento en la farmacia de su barrio.

El salbutamol volvió a la farmacia tras un año y dos meses de faltante

“Después de muchos meses, ‘vinieron’ algunos medicamentos a la farmacia de mi barrio. Y después de un año y dos meses en que se mantuvo constantemente en falta, pude comprar el espray de salbutamol que necesito para el asma”, escribió la paciente en Facebook.

La habanera cuestionó que el producto estuviera disponible con un período de uso cercano a dos meses. En su mensaje, vinculó esa situación con los problemas de abastecimiento estatal.

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“El insufrible Estado cubano, después de faltar a su deber durante mucho tiempo, vende medicinas a punto de vencerse o francamente vencidas”, sostuvo Fernández Estrada.

El salbutamol es un broncodilatador utilizado por personas con asma.

En Bayamo ofrecieron medicamentos que vencían el 30 de septiembre

La situación se suma a otra denuncia registrada en septiembre en Bayamo, Granma. Una farmacia estatal ofrecía paracetamol y azitromicina cuya fecha de vencimiento era el 30 de septiembre.

La publicación sobre aquel caso se realizó el 11 de septiembre. Los productos tenían menos de tres semanas de vida útil al momento de la denuncia.

El lote de salbutamol distribuido en Boyeros correspondió a la producción de la Empresa Laboratorios MedSol. (Foto: Juliette Isabel Fernández Estrada)

CiberCuba relacionó ambos episodios con la administración de las existencias de medicamentos. Según el medio, algunos productos habrían permanecido en reservas estatales mientras las farmacias notificaban desabastecimiento y luego habrían llegado a los mostradores cerca de su fecha de caducidad.

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Las denuncias por falta de aerosoles se registraron en otras localidades

El aerosol de salbutamol figura desde hace años entre los medicamentos de acceso limitado en Cuba. En mayo de 2026, habitantes de Güines, en Mayabeque, denunciaron que las farmacias locales no tenían unidades disponibles.

Un mes después, una madre relató que debía llevar a su hijo asmático al hospital por la falta de aerosoles para continuar el tratamiento en su hogar.

La publicación de Fernández Estrada se incorporó a esos casos.

Reconocen una disponibilidad reducida del cuadro básico

La falta de medicamentos alcanzó niveles reconocidos por las propias autoridades cubanas durante 2026. En abril, faltaban 461 de los 651 medicamentos incluidos en el cuadro básico nacional.

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BioCubaFarma atribuyó la falta de producción de 300 fármacos a una brecha financiera de más de 250 millones de dólares para materias primas. (Foto: Juliette Isabel Fernández Estrada)

En agosto, el dictador Miguel Díaz-Canel afirmó que solo estaba disponible alrededor del 30% del cuadro básico.

En Ciego de Ávila, las autoridades informaron que las farmacias contaban con 60 de los 603 medicamentos incluidos en el cuadro básico provincial. Esa disponibilidad representaba cerca del 10% de la lista local.

El grupo farmacéutico estatal BioCubaFarma comunicó en junio que no había producido aproximadamente 300 de los 395 medicamentos que debía entregar al sistema de salud.

La empresa atribuyó la situación a una brecha de financiamiento superior a USD 250 millones para adquirir materias primas.

El canciller Bruno Rodríguez añadió que la falta de combustible impedía distribuir cerca del 50% de los medicamentos que sí se producían dentro del país.

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Las redes solidarias distribuyen medicamentos donados en La Habana

Ante las dificultades de abastecimiento estatal, surgieron en La Habana redes solidarias dedicadas a redistribuir gratuitamente medicamentos donados. Estas iniciativas buscan atender necesidades que las farmacias públicas no cubren de forma regular.

En julio, el Gobierno aprobó el Decreto 160/2026, que permite a entidades privadas administrar farmacias.

A comienzos de octubre, ninguna de esas farmacias operaba con una licencia definitiva. La norma mantiene bajo control estatal las importaciones de medicamentos.