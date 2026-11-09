Costa Rica alcanza cifra récord de mamografías en la seguridad social: más de 151 mil estudios realizados en ocho meses, pero 53 mil citas siguen pendientes

La CCSS realizó 151,331 mamografías entre enero y agosto de 2026, alcanzando un promedio superior a 620 estudios diarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) alcanzó una cifra récord en la realización de mamografías durante los primeros ocho meses de 2026, al contabilizar 151,331 estudios en todo el país. Sin embargo, pese al incremento en la cantidad de exámenes realizados, más de 53,000 citas continuaban pendientes al cierre de agosto, según los datos oficiales divulgados por la institución.

Las estadísticas reflejan que, entre enero y agosto, la institución efectuó un promedio de 18,916 mamografías mensuales, equivalente a más de 620 exámenes diarios, como parte de los esfuerzos para mejorar el acceso a este procedimiento y reducir las listas de espera.

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La producción registrada representa un crecimiento del 8.1% respecto al promedio mensual alcanzado durante 2025, una variación que las autoridades consideran importante para fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de salud.

Las mamografías son estudios de imagen utilizados para identificar alteraciones en los tejidos mamarios, incluso cuando todavía no existen síntomas evidentes, y constituyen una herramienta fundamental para la detección temprana del cáncer de mama.

Más de 53,000 citas permanecen en lista de espera

Pese al aumento de la producción, la cantidad de personas que esperan este procedimiento continúa siendo considerable.

Según explicó el doctor Enué Arrieta Espinoza, director de la Unidad Técnica de Listas de Espera (UTLE), al 31 de agosto de 2026 la institución registraba 53,232 citas pendientes para mamografías.

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Esta cantidad representa una reducción de 3,292 citas respecto a junio, cuando la lista contabilizaba 56.524 pendientes.

En términos porcentuales, la disminución fue del 5,8% durante esos dos meses.

Aunque la reducción muestra avances, las cifras también evidencian que miles de pacientes todavía esperan recibir una cita para este procedimiento.

Al cierre de agosto, la institución contabilizaba 53,232 citas pendientes para mamografías, una reducción de 3,292 respecto a junio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

CCSS proyecta realizar 227,000 mamografías durante 2026

Las autoridades estiman que, si se mantiene el ritmo actual, la institución podría finalizar este año con aproximadamente 227,000 mamografías, superando en 17,000 estudios la producción registrada durante 2025.

Esta proyección implicaría mantener una producción cercana a los 19,000 exámenes por mes durante el resto del año.

El director de la UTLE destacó que el volumen de estudios realizados es considerablemente superior a la cantidad de citas que actualmente permanecen pendientes.

“La CCSS realiza cerca de cuatro veces el volumen de quienes hoy aguardan por este procedimiento”, señaló el funcionario.

De mantenerse el ritmo de atención, la Caja Costarricense de Seguro Social proyecta cerrar 2026 con aproximadamente 227,000 mamografías realizadas.

Mujeres con sospecha de cáncer reciben atención prioritaria

Otro aspecto destacado por la CCSS es que las cifras de espera reportadas no incluyen a las mujeres con sospecha clínica de cáncer, quienes son atendidas mediante un procedimiento prioritario.

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Estos casos se gestionan conforme al protocolo institucional denominado “Plan de abordaje de casos prioritarios con sospecha oncológica”.

Según la institución, este mecanismo busca evitar que las personas con señales clínicas de una posible enfermedad oncológica deban seguir el mismo proceso de espera que las solicitudes ordinarias.

“Cualquier mujer con sospecha de cáncer es nuestra prioridad y por ello nos mantenemos vigilantes caso por caso”, aseguró Arrieta Espinoza.

El funcionario también destacó el trabajo conjunto con organizaciones como Fundeso y Alsalus, que colaboran en acciones complementarias para fortalecer la atención.

Por ahora, la CCSS mantiene su objetivo de incrementar la cantidad de estudios y reducir las listas de espera, mientras miles de mujeres continúan pendientes de una mamografía, un procedimiento fundamental para identificar oportunamente posibles alteraciones en la salud mamaria.

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