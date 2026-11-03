Tecno

Guía para crear imágenes de Las Guerreras K-pop como Akatsuki de Naruto

Un prompt detallado permite que Gemini transforme a tres idols en antagonistas del anime de ninjas

Tres personajes femeninos animados con armas a la izquierda y un personaje masculino de anime con capa negra de nubes rojas a la derecha
Cada una de las animaciones están en tendencia en plataformas streaming. (Fotocomposición Infobae)
Guardar

Crear una imagen de Las Guerreras K-pop con una estética inspirada en Akatsuki de Naruto exige ordenar las referencias visuales y definir desde el comienzo qué elementos se quieren conservar.

La propuesta puede tomar la formación de tres protagonistas, la energía de un grupo musical de acción y el contraste entre prendas oscuras, armas luminosas y un fondo de colores intensos.

PUBLICIDAD

El objetivo no consiste en copiar personajes, rostros, símbolos o vestuarios reconocibles de una serie. La alternativa es describir figuras ficticias con capas negras de cuello alto, detalles rojos abstractos, accesorios ninja y armas de fantasía.

Gemini es una de las herramientas que permiten generar imágenes de segundos. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Gemini es una de las herramientas que permiten generar imágenes de segundos. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Cuál es el primer paso a seguir

El primer paso es ingresar a Gemini, la herramienta de inteligencia artificial (IA) de Google, desde un navegador, una tableta o la aplicación para celulares. Es necesario iniciar sesión con una cuenta de Google y abrir una conversación nueva para concentrar las instrucciones en un solo pedido.

Antes de escribir el prompt, conviene decidir si la imagen será horizontal o vertical. El formato horizontal ofrece más espacio para mostrar a las tres guerreras y un escenario de fondo.

PUBLICIDAD

El texto debe describir primero a las protagonistas como personajes originales. Una opción es pedir “tres guerreras ficticias de pop coreano, con poses de combate, peinados diferenciados y vestuario ninja oscuro”. Luego se puede añadir que llevan capas largas negras, cuellos altos, forro rojo y emblemas geométricos rojos.

Tres personajes animados con túnicas negras de nubes rojas y protectores ninja sostienen armas luminosas frente a un fondo azul con luces
Esta es una representación de Las Guerreras K-pop como Akatsuki. (Foto: Gemini)

Además, es útil definir el rol de cada integrante. Una puede sostener pequeñas dagas de energía, otra un bastón con brillo violeta y la tercera una espada curva con efectos de luz. La diferencia entre las armas, los peinados y las posturas ayuda a que las tres figuras no parezcan el mismo personaje repetido.

Cómo lograr una estética inspirada en Akatsuki de Naruto

La referencia a Akatsuki puede trasladarse mediante rasgos generales: capas oscuras, detalles rojos, cuellos elevados, una atmósfera nocturna y una presencia de grupo secreto.

Para evitar una reproducción literal, conviene reemplazar las nubes rojas y otros emblemas identificables por figuras abstractas, flores geométricas o motivos circulares propios.

Dibujo lineal en blanco y negro de tres mujeres que portan túnicas con motivos de nubes, bandas en la frente y cuchillos de combate
Gemini permite convertir la imagen en una lámina para colorear. (Foto: Gemini)

El prompt puede incluir una indicación como: “Ilustración anime contemporánea de tres guerreras ficticias de pop coreano con capas negras de cuello alto, forro rojo y símbolos geométricos originales. Cada una porta un arma de energía diferente. Fondo de escenario nocturno con luces violetas y azules, composición horizontal, cuerpos completos, sin texto, sin logotipos y sin personajes reconocibles”.

De qué forma corregir los detalles después del primer resultado

La primera imagen funciona como una base. Después conviene comprobar que aparezcan tres guerreras, que sus manos y armas tengan una forma clara y que ninguna quede recortada por los bordes. Si una figura queda incompleta, se puede pedir “personajes de cuerpo entero” o “más espacio entre las protagonistas”.

Especialista en informática trabajando con una iMac, aplicando inteligencia artificial en tareas de diseño y programación. La fotografía captura un ambiente de trabajo moderno, donde el uso de tecnología de punta en computación y software destaca su habilidad profesional. (Imagen ilustrativa Infobae)
La IA permite realizar ajustes al resultado sin saber conocimientos en programación. (Imagen ilustrativa Infobae)

Las correcciones deben ser concretas y breves. Por ejemplo: “reducir el tamaño de las luces del fondo”, “agregar una trenza a la guerrera central”, “usar capas más largas”, “quitar símbolos reconocibles” o “dar a cada personaje un arma distinta”. La revisión por etapas permite mantener la idea general y ajustar solo los elementos que requieren cambios.

Cómo crear una versión de Las Guerreras K-pop para colorear

Una vez elegida la composición final, Gemini puede crear una alternativa para colorear apta para imprimir. Solo hay que solicitar una “lámina para colorear en blanco y negro, con líneas gruesas, contornos limpios, sin sombras, sin degradados y con tres guerreras de cuerpo completo”.

Asimismo, antes de descargar el archivo, corresponde revisar que no haya palabras involuntarias, marcas de agua, logotipos ni símbolos que remitan de forma directa a una franquicia. Se debe aclarar que no es una imagen oficial de la película de Netflix ni del anime.

Temas Relacionados

Las Guerreras K-popImágenes de Las Guerreras K-popNarutoAkatsukiGeminiTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Apple pondrá clasificación de mayores de 18 a las apps de citas y a los chatbots de compañía romántica

Los desarrolladores deben declarar esas funciones desde el 16 de noviembre de 2026 y Apple no aclaró qué pasará con quien no lo haga

Apple pondrá clasificación de mayores de 18 a las apps de citas y a los chatbots de compañía romántica

Ver Barcelona vs Aston Villa en Fútbol Libre o Roja Directa puede traer la suspensión del internet

Las emisiones ilegales de partidos de la Champions League exponen a los usuarios a descargas de malware y acceso no autorizado a archivos personales

Ver Barcelona vs Aston Villa en Fútbol Libre o Roja Directa puede traer la suspensión del internet

Claude ya programa más del 90% del código de Anthropic y acelera su propio desarrollo

La firma reveló que sus propios algoritmos redactan la mayoría de las líneas de programación internas, multiplicando por 45 el rendimiento de los ingenieros

Claude ya programa más del 90% del código de Anthropic y acelera su propio desarrollo

Lista de códigos de Free Fire para ganar diamantes gratis este 3 de noviembre de 2026

Garena permite a usuarios registrados acceder a diferentes recompensas por tiempo limitado

Lista de códigos de Free Fire para ganar diamantes gratis este 3 de noviembre de 2026

Los nombres más populares para un bebé nacido en noviembre de 2026

Las sugerencias de Gemini y ChatGPT para niños y niñas incluyen nombres breves, clásicos e internacionales como Mateo, Leo, Olivia y Sofía

Los nombres más populares para un bebé nacido en noviembre de 2026

DEPORTES

Con la vuelta de Montiel y dos sorpresas, se confirmó la lista de convocados de la selección argentina para los amistosos contra Uruguay y Costa Rica

Con la vuelta de Montiel y dos sorpresas, se confirmó la lista de convocados de la selección argentina para los amistosos contra Uruguay y Costa Rica

Djokovic celebró la derrota electoral de Vucic en Serbia y pidió dejar atrás el pasado: “Estoy contento”

Preocupación en la Fórmula 1 por el “estrepitoso” accidente que será investigado por un equipo: el detalle del piloto antes del choque

Desde todos los ángulos: el imperdible gol de Lionel Messi en la última victoria de Inter Miami en la MLS

Conmoción por la muerte del ex jugador argentino de rugby Nano Villarnovo en Australia a los 34 años

TELESHOW

Lollapalooza Argentina 2027 anunció su grilla día por día para una nueva edición del festival

Lollapalooza Argentina 2027 anunció su grilla día por día para una nueva edición del festival

Con decoración de Toy Story, invitados famosos y pelotero: así fue el cumpleaños de Benjamín, el hijo de Enzo Fernández y Valentina Cervantes

El estricto requisito que impusieron Lali Espósito y Pedro Rosemblat a los invitados de su boda

Pedro Rosemblat contó la increíble historia detrás del traje que usó en la boda con Lali Espósito: “Entré en pánico”

“Horrible”: el reto de Dolli Irigoyen que descolocó a los famosos en MasterChef Celebrity

INFOBAE AMÉRICA

Rodrigo Paz llega a España para la Cumbre Iberoamericana y en busca de cooperación e inversiones

Rodrigo Paz llega a España para la Cumbre Iberoamericana y en busca de cooperación e inversiones

Retiran cápsulas de ashwagandha, un suplemento utilizado para aliviar el estrés y favorecer el descanso, por posible contaminación con salmonella

Djokovic celebró la derrota electoral de Vucic en Serbia y pidió dejar atrás el pasado: “Estoy contento”

Docentes nicaragüenses reportan descuentos en sus salarios bajo el concepto de “aporte”

Daniel Ortega integra la lista de depredadores de la libertad de prensa, según Reporteros Sin Fronteras