Guía para crear imágenes de Las Guerreras K-pop como Akatsuki de Naruto

Cada una de las animaciones están en tendencia en plataformas streaming. (Fotocomposición Infobae)

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Crear una imagen de Las Guerreras K-pop con una estética inspirada en Akatsuki de Naruto exige ordenar las referencias visuales y definir desde el comienzo qué elementos se quieren conservar.

La propuesta puede tomar la formación de tres protagonistas, la energía de un grupo musical de acción y el contraste entre prendas oscuras, armas luminosas y un fondo de colores intensos.

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El objetivo no consiste en copiar personajes, rostros, símbolos o vestuarios reconocibles de una serie. La alternativa es describir figuras ficticias con capas negras de cuello alto, detalles rojos abstractos, accesorios ninja y armas de fantasía.

Gemini es una de las herramientas que permiten generar imágenes de segundos. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Cuál es el primer paso a seguir

El primer paso es ingresar a Gemini, la herramienta de inteligencia artificial (IA) de Google, desde un navegador, una tableta o la aplicación para celulares. Es necesario iniciar sesión con una cuenta de Google y abrir una conversación nueva para concentrar las instrucciones en un solo pedido.

Antes de escribir el prompt, conviene decidir si la imagen será horizontal o vertical. El formato horizontal ofrece más espacio para mostrar a las tres guerreras y un escenario de fondo.

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El texto debe describir primero a las protagonistas como personajes originales. Una opción es pedir “tres guerreras ficticias de pop coreano, con poses de combate, peinados diferenciados y vestuario ninja oscuro”. Luego se puede añadir que llevan capas largas negras, cuellos altos, forro rojo y emblemas geométricos rojos.

Esta es una representación de Las Guerreras K-pop como Akatsuki. (Foto: Gemini)

Además, es útil definir el rol de cada integrante. Una puede sostener pequeñas dagas de energía, otra un bastón con brillo violeta y la tercera una espada curva con efectos de luz. La diferencia entre las armas, los peinados y las posturas ayuda a que las tres figuras no parezcan el mismo personaje repetido.

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Cómo lograr una estética inspirada en Akatsuki de Naruto

La referencia a Akatsuki puede trasladarse mediante rasgos generales: capas oscuras, detalles rojos, cuellos elevados, una atmósfera nocturna y una presencia de grupo secreto.

Para evitar una reproducción literal, conviene reemplazar las nubes rojas y otros emblemas identificables por figuras abstractas, flores geométricas o motivos circulares propios.

Gemini permite convertir la imagen en una lámina para colorear. (Foto: Gemini)

El prompt puede incluir una indicación como: “Ilustración anime contemporánea de tres guerreras ficticias de pop coreano con capas negras de cuello alto, forro rojo y símbolos geométricos originales. Cada una porta un arma de energía diferente. Fondo de escenario nocturno con luces violetas y azules, composición horizontal, cuerpos completos, sin texto, sin logotipos y sin personajes reconocibles”.

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De qué forma corregir los detalles después del primer resultado

La primera imagen funciona como una base. Después conviene comprobar que aparezcan tres guerreras, que sus manos y armas tengan una forma clara y que ninguna quede recortada por los bordes. Si una figura queda incompleta, se puede pedir “personajes de cuerpo entero” o “más espacio entre las protagonistas”.

La IA permite realizar ajustes al resultado sin saber conocimientos en programación. (Imagen ilustrativa Infobae)

Las correcciones deben ser concretas y breves. Por ejemplo: “reducir el tamaño de las luces del fondo”, “agregar una trenza a la guerrera central”, “usar capas más largas”, “quitar símbolos reconocibles” o “dar a cada personaje un arma distinta”. La revisión por etapas permite mantener la idea general y ajustar solo los elementos que requieren cambios.

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Cómo crear una versión de Las Guerreras K-pop para colorear

Una vez elegida la composición final, Gemini puede crear una alternativa para colorear apta para imprimir. Solo hay que solicitar una “lámina para colorear en blanco y negro, con líneas gruesas, contornos limpios, sin sombras, sin degradados y con tres guerreras de cuerpo completo”.

Asimismo, antes de descargar el archivo, corresponde revisar que no haya palabras involuntarias, marcas de agua, logotipos ni símbolos que remitan de forma directa a una franquicia. Se debe aclarar que no es una imagen oficial de la película de Netflix ni del anime.